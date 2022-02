Menschen im Corona-Sturm: Der raue Ton in der Pandemie 

Leipzig

Menschen inmitten des Corona-Sturms - eine Polizistin, ein Journalist, ein Bürgermeister und eine Arbeitsvermittlerin berichten, was sie an Anfeindungen und Beschimpfungen wegen der geltenden Corona-Regeln während ihrer Arbeit erleben.

Polizistin Alexandra Braune: „Ein Dialog ist kaum möglich“

Polizeihauptkommissarin Alexandra Braune (44) muss als Bereitschaftspolizistin bei den Corona-Protesten für Ordnung sorgen. Quelle: Wolfgang Sens

Alexandra Braune hat schon einiges erlebt. Angriffe von Fußball-Hooligans, Aufmärsche von Neonazis, Ausschreitungen von Linksextremen. Doch in diesen Tagen ist für die Leipziger Bereitschaftspolizistin vieles anders. Während früher die Fronten klar gewesen sind, verschwimmen bei den sogenannten Spaziergängen, bei den Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, die Linien zusehends. „Ich bin zur Polizei gegangen, um mich für Recht und Ordnung einzusetzen, für ein friedliches Miteinander in der Gesellschaft“, sagt die 44-Jährige und fügt einen Satz hinzu, der die Ambivalenz ihrer aktuellen Situation ausdrückt: „Wir Polizisten sind auch nur Menschen – und wir können die Kritik teilweise nachvollziehen, beispielweise wenn es um Existenzängste von Selbstständigen geht.“

Die dreifache Mutter mit den hellblonden Haaren, die so gar nicht in das Bild einer rigorosen Bereitschaftspolizistin in schwarzer Montur zu passen scheint, weiß, dass dieser Satz leicht missverstanden werden kann. Doch sie sagt ihn trotzdem. „Das Erschreckende ist, dass uns jetzt die bürgerliche Mitte entgegentritt. Das sind Familien, auch mit Kindern, Selbstständige und Menschen, die vielleicht einfach nur Angst haben. Viele dieser Leute könnten meine Nachbarn sein“, berichtet Alexandra Braune von ihren Einsätzen, die sie immer wieder zu den Brennpunkten in ganz Sachsen führen. Die Polizeihauptkommissarin war bei der eskalierten Querdenken-Demo im November 2020 in Leipzig im Dienst, genauso bei den jüngsten Corona-Protesten, zuletzt in Dresden. Laut Innenminister Roland Wöller (CDU) gingen am vergangenen Montag sachsenweit etwa 50.000 Menschen bei rund 200 meist illegalen Versammlungen auf die Straße.

Gewalterfahrungen gehören für die sportliche Frau seit vielen Jahren zum Einsatzalltag. Deshalb können sie die Anfeindungen, Beschimpfungen und Tätlichkeiten während der Corona-Proteste kaum schocken. Was die 44-Jährige allerdings nachdenklich macht, sind die Urheber: Häufig handelt es sich um Familienväter oder auch -mütter, sogar Rentner. „Aber die große Mehrheit ist friedlich“, erklärt Alexandra Braune, „es ist häufig so, dass die Unzufriedenheit bis hin zur Wut über die Corona-Politik ausgedrückt wird. Das passiert meist sehr emotional, auch unsachlich. Ein Dialog ist kaum noch möglich.“

Neu ist, dass in ihrer Spezialtruppe mehr als sonst im Nachgang der Einsätze diskutiert wird: Auch in den Reihen der Bereitschaftspolizei sind die Corona-Maßnahmen und die Proteste zum Dauerthema geworden. „Das beschäftigt uns alle, weil wir ja auch alle damit konfrontiert sind. Ich würde sagen, dass wir in den vergangenen Monaten noch stärker zusammengewachsen sind.“

Arbeitsberaterin Annett Conrad: „Gegen Wut hilft Freundlichkeit“

Annett Conrad, Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Ob vor oder während der Pandemie: Der Gang zum Arbeitsamt ist selten einer, den man gern unternimmt. Wenn dazu das Nervenkostüm wegen der Corona-Beschränkungen Risse hat, sitzen vor Annett Conrad schon mal Menschen, die emotional werden. Sie ist eine von vielen Mitarbeitenden an der Eingangszone der Agentur für Arbeit, und die wissen damit umzugehen.

Seit 2015 gehört sie zur Behörde, die ihren Leipziger Sitz an der Georg-Schumann-Straße hat. Aus eigener Erfahrung weiß sie, wie sich Jobverlust anfühlt in einer Lebenskultur, die sich stark über Arbeit definiert. Ihrer Klientel begegnet sie daher mit Gelassenheit, Empathie und Gesprächsbereitschaft. „Wenn sich ein Besucher beispielsweise weigert, die Maske wieder aufzusetzen, weisen wir ihn darauf hin, dass wir diese genauso tragen und es fair ist, wenn wir uns gegenseitig schützen.“ Bei diesem Argument haben die Mitarbeitenden bislang wenig Widerstand erlebt.

Ähnlich verfährt sie, wenn die Emotionalität nach einer Kündigung groß ist. „Ich verstehe vollkommen, dass die Menschen verzweifelt sind“, sagt Conrad. Doch dann gelte es, auf die Sachebene zurückzukommen. Die wachsende Aggressivität als mentale Folge der Pandemie-Beeinträchtigungen registriert sie eher im außerberuflichen Alltag. In den Medien verfolgt sie die Entwicklung bei den oft gewaltvollen Demonstrationen, hält sich aber aus dem Wortkrieg in sozialen Netzwerken raus, „das ist gesünder“.

Mit dem Klischee der zu langsamen Behörde, in der eher Kaffee getrunken als gearbeitet wird, wird die Mitarbeiterin selten konfrontiert. Ihr Argument: „Bekommen wir die benötigten Nachweise auf den Tisch, geht meist alles ganz schnell, auch dank der modernen Technik.“ Seit dem ersten Lockdown hat die Arbeitsagentur die digitale Datenerfassung verstärkt, auch via Telefon lassen sich viele Fragen beantworten. Dadurch hätten sich die Wartezeiten erheblich reduziert, so Conrad. Dass Besuchende wie in der Zeit vor Corona längere Zeit warten, komme nicht mehr vor. Seit Januar vereinfacht auch die App „BA-mobil“ viele Vorgänge wie Termine vereinbaren, Veränderungen melden oder auch die Bescheide einsehen.

Schwieriger könnte der Umgang mit Arbeitssuchenden bei einer gesetzlichen Impfpflicht werden, wenn sie wegen eines fehlenden Impfstatus’ nicht vermittelt werden könnten. „Wie eine etwaige Impfpflicht ausgestaltet und umzusetzen sein wird, ist eine Entscheidung des Gesetzgebers“, bemerkt Annett Conrad gelassen. Ihr bestes Mittel, Unangenehmes zu kompensieren, ist seit jeher die Musik: Die Leipzigerin, die als Mädchen im Opernkinderchor sang, liebt Klassik und Pop, spielt aber auch gern selbst Klavier und Flöte.

Bürgermeister André Neumann: „Aushalten macht es nicht besser“

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) führt viele Gespräche wegen Corona – nicht alle Gesprächspartner bleiben sachlich. Quelle: Mario Jahn

Auf seine drängendste Frage weiß André Neumann noch keine Antwort: „Wie werden wir es schaffen, irgendwann wieder zurückzufinden in einen normalen Umgang miteinander?“ Seit mehr als sechs Jahren verzeichnet er verbale Übergriffe „in fortschreitender Eskalation“, und seit er Oberbürgermeister seiner Stadt Altenburg ist, steht Neumann oft im Zentrum dieser entgrenzten Entrüstung. Doch in einem ist er sich sicher: „Schweigen kann nicht die Antwort sein. Viele Kommunalpolitiker werden im Moment massiv angegriffen. Es ist wichtig, dass sie darüber reden. Durch stilles Aushalten wird es nicht besser.“

Schon 2015 wurde der Ton merklich schärfer, erinnert sich Neumann. Damals, mit Beginn der Flüchtlingskrise, saß der 44-Jährige noch für die CDU im Stadtrat, kümmerte sich ehrenamtlich um die Geschicke der 31 000-Einwohner-Stadt im Osten Thüringens. „Da begann schon diese Spirale aus Beleidigungen und Drohungen, die zu Gewohnheiten wurden und sich weiter steigerten.“ Als Rathauschef, der er seit 2018 ist, müsse er das aushalten, so sei die Auffassung vieler Leute. Anonym schrieb ihm jemand per E-Mail: Eines Tages werde er samt seiner Familie auf dem Markt hängen. Mordfantasien als Gipfel gesellschaftlicher Sprachverrohung.

Neumann berichtet, er erlebe Angriffe wie diese fast ausschließlich auf digitalem Wege, vor allem über soziale Medien. Deshalb ärgere es ihn so, „dass die Bundesregierung nicht in der Lage ist, gegenüber Facebook, Telegram & Co. wirksam deutsches Recht durchzusetzen“. Es könne nicht sein, dass die Konzerne zwar persönliche Daten detailliert auslesen können, bei Bedrohungen aber tatenlos bleiben. Neumann hat darüber im Januar mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diskutiert, bei einer Gesprächsrunde zu Hass und Gewalt in Coronazeiten. „Ich hoffe, dass sich da was bewegt.“ Zunächst schützt der Kommunalpolitiker sich selbst, bringt alle strafrechtlich relevanten Attacken zur Anzeige, meidet montagabends mit Frau und Kindern die Wohnung in der Innenstadt, wenn einige aus dem Strom der „Spaziergänger“ wild klingeln und Abfälle in den Briefkasten füllen. Auch für die Mitarbeitenden im Rathaus gibt es Schutzvorkehrungen.

Allerdings setze er lieber auf Kommunikation, sagt Neumann. Dafür nutzt er vor allem soziale Medien. „Ich finde auch nicht alles in Ordnung, was in Bund und Land beschlossen wird. Mehr Aufklärung, weniger Zeigefingerpolitik, das wäre gut. Zumal ich als Politiker an der Basis für vieles verantwortlich gemacht werde, was ich gar nicht zu entscheiden habe. Aber es gibt niemals eine Rechtfertigung für Gewalt.“

Journalist Thomas Mielke: „Hoffe, die Radikalen stehen bald wieder allein“

„Hoffe, dass wir wieder normal reden können“: Thomas Mielke, Lokalchef der Sächsischen Zeitung in Löbau und Zittau. Quelle: Rafael Sampedro (SZ) / Montage: Wolfgang Sens

Als Thomas Mielke an einem Dezembermorgen in sein Büro kam, wappnete er sich gegen Beschimpfungen. Er arbeitet als Journalist, leitet die Lokalredaktion der Sächsischen Zeitung in Löbau und Zittau und an diesem Tag schrieb er in 25 Minuten all das auf, was ihn in den fast zwei Jahren Corona-Pandemie zuvor beschäftigt hatte: Wie er selbst verbal angegriffen wurde wegen seiner Arbeit, als Hetzer, als System-Schreiber. Wie ihn eine Frau, die einen Brief in seinen privaten Postkasten werfen wollte, vor seinem Zuhause fragte, ob er seine Mutter umbringen wolle, der er gerade einen Impftermin verschafft hatte. Mielke schrieb, dass das alles zwar schlimm sei, er sich aber vor allem um eines sorge: Darum, wie Radikale versuchten, die aufgeheizte Stimmung zu nutzen, um an der Zersetzung des Staates zu arbeiten.

Dann veröffentlichte Mielkes Redaktion den Text. Aber statt dem, was er erwartet hatte, statt neuem Hass und neuer Hetze, bekam er, so erzählt er das, das Gegenteil: mehr als 100 Anrufe, Nachrichten und Emails, von Menschen, die die Welt genauso sehen wie er. „Das hat mich bestärkt, auf dem richtigen Weg zu sein“, sagt Mielke. Ihn überzeugt, dass es sie wirklich gibt, die schweigende Mehrheit, die die Pandemie nicht für ausgedacht hält und die Demokratie nicht für abgeschafft. „Denn“, sagt Mielke, „wenn man immer nur Widerrede und Beschimpfungen bekommt, dann hinterfragt man sich selbst: Tust du das Richtige?“

Mielke arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Journalist, aber wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen steht er seit Beginn der Pandemie im Sturm - und zwar von zwei Seiten. Mielke wurde das klar an dem einen Tag im Herbst vergangenen Jahres, an dem er zwei Abokündigungen auf dem Tisch hatte. In der einen stand, sein Blatt würde den Schwurblern, den Corona-Leugnern zu viel Raum geben. In der anderen las er, die Zeitung unterstütze unkritisch die Regierung, ein untergehendes System. Die Vielen, die so mitfühlend auf seinen Beitrag über den Hass reagiert hatten, gebe es zwar, sagt Mielke. Aber die Ränder der Gesellschaft gerieten immer weiter auseinander. „Beide Seiten fühlen sich nicht gehört und wir Journalisten wissen nicht, wie wir rauskommen aus dem Dilemma.“

Mielke hofft, „dass wir uns irgendwann wieder angucken und normal miteinander reden können.“ Er verstehe die Sorgen vieler Menschen, die auf die Straße gingen: den Gastwirt ohne Einnahmen und die Krankenschwester ohne Impfung. „Aber ich hoffe, dass die Radikalen demnächst wieder alleine dastehen.“

Von Andreas Debski, Denise Peikert, Kay Würker und Mark Daniel