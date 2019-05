Kamenz

Auch nach 18 Uhr haben in der Dresdner Neustadt Menschen vor einigen Wahllokalen gestanden. Das berichteten mehrere Beobachter auf Twitter. Wie der Referatsleiter im Büro der Landeswahlleitung am Sonntag sagte, gibt der Wahlvorsteher um 18 Uhr offiziell bekannt, dass die Wahl abgelaufen sei. Dann dürfe nur noch seine Stimme abgeben, wer sich im Wahlraum befinde. „Diejenigen, die draußen anstehen, haben dann im Zweifel Pech“, hieß es. Dennoch sei auch nach 18 Uhr noch in einzelnen Lokalen abgestimmt worden.

Aufgabe des Wahlvorstehers sei es, den Zugang zum Wahlraum nach Ablauf der Wahl entsprechend zu sperren. Sachsenweit hatten seit dem Morgen rund 6000 Wahllokale für die Europa- und Kommunalwahlen geöffnet.

Von LVZ