Berlin

Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) drängt angesichts stark steigender Corona-Infektionen auf zusätzliche Maßnahmen in den großen Städten, um die Corona-Lage insgesamt im Griff zu halten. An der Entwicklung in den Ballungsräumen zeige sich, „ob wir die Pandemie in Deutschland unter Kontrolle halten können oder ob uns die Kontrolle entgleitet“, sagte Merkel am Freitag in Berlin nach einer zweistündigen Videokonferenz mit Spitzenvertretern der elf größten Städte, darunter auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhardt Jung ( SPD). „Wir tun alles, um den totalen Zusammenbruch des öffentlichen Lebens zu verhindern“, erklärte Jung.

Einschränkungen für Gastronomie

Diese Tage und Wochen seien entscheidend dafür, wie Deutschland im Winter dastehe. Ziel müsse sein, die Zahlen in einem Bereich zu halten, in dem möglichst jede einzelne Infektion nachverfolgt und jeder Kontakt erreicht und gewarnt werden könne. Merkel warb um Verständnis für Beschränkungen wie Sperrstunden und Alkoholverbote, die die Gastronomie hart treffen. „Alkohol ist einer der zentralen Punkte, wo dann auch Enthemmung einsetzt und in der Tat Menschen dann nicht mehr vorsichtig sind und nicht mehr Abstand halten“, erläuterte Jung.

Oberstes Ziel sei aber, das öffentliche Leben wenn irgend möglich nicht nochmals so weitgehend herunterzufahren, wie dies im Frühjahr notwendig gewesen sei. „Es geht darum, den zweiten Lockdown zu verhindern. Wir wollen verhindern, dass Kinder nicht mehr in Schulen und Kitas gehen können und dass die wirtschaftlichen Folgen noch größer werden“, so Jung.

Acht-Punkte-Plan

In einem acht Punkte umfassenden Papier verständigten sich die Kommunalpolitiker mit der Kanzlerin über konkrete Maßnahmen, wenn die Zahlen eine bestimmte Grenze überschreiten. Neben Sperrstunden und Alkoholverboten sollen auch private Feiern beschränkt werden.

Um Verbote hinreichend auch kontrollieren zu können, sollen Ordnungsämter von Beamten der Landes- und der Bundespolizei unterstützt werden. Damit solle die Kontrolldichte erhöht werden. Gesundheitsämter sollen ebenfalls personell aufgestockt werden und auch Hilfe von der Bundeswehr erhalten. Nach Angaben aus dem sächsischen Innenministerium werden derzeit bereits in zwei Landratsämtern Soldaten eingesetzt. Sie helfen bei der Kontaktnachverfolgung, weil die Behörden das selbst nicht mehr schaffen.

Infektionszahlen entscheiden

Die Einschränkungen sollen greifen, wenn in sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner registriert wurden. Spätestens wenn der Wert auf 50 Infektionen steigt, sollen die Städte umfangreichere Beschränkungen einführen. Dazu gehört etwa die Erweiterungen der Mundschutz-Pflicht auf den öffentlichen Raum, wenn dort der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann.

Die Stadt Leipzig stehe derzeit bei den Neuinfektionen gut da, betonte Jung. „Wir haben zwölf Infektionen pro 100.000 Einwohner. Das ist eine völlig entspannte Situation.“ Man handele nach einem festgelegten Verfahren, „aber unterschiedlich ausgeprägt, je nach regionaler Betroffenheit“, erläuterte Jung. Anders sieht es dagegen bereits in Dresden aus. Dort liegt der Inzidenzwert bei 22.

Von Matthias Puppe