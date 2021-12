Berlin/Leipzig

Friedrich Merz (66) soll nach dem Willen der CDU-Mitglieder neuer Parteivorsitzender werden. Der Ex-Fraktionschef erhielt bei der Mitgliederbefragung mit 62,1 Prozent die notwendige absolute Mehrheit. Auf den Außenpolitiker Norbert Röttgen entfielen 25,8 Prozent der Stimmen, auf Ex-Kanzleramtschef Helge Braun 12,1 Prozent. Die Beteiligung an der ersten Mitgliederbefragung in der Geschichte der CDU lag bei 66,02 Prozent.

Dierks: Osten muss sich im Führungsteam wiederfinden

Das deutliche Sieg von Merz sorgte bei der Sachsen-CDU für große Erleichterung und für die Bestätigung eines Trends. Viele Mitglieder der Sachsen-CDU hatten im Vorfeld der Wahl Merz als ihren Favoriten benannt. „Das klare Votum für Merz ist ein Aufruf zur Geschlossenheit“, sagte Sachsens CDU-General Alexander Dierks. Der neue Vorsitzende habe in der CDU in Ostdeutschland große Unterstützung, so Dierks. „Das muss sich auch in seinem künftigen Führungsteam abbilden“, forderte er.

Voigt: Grundstein für die Versöhnung auch in Thüringen

Auch Mario Voigt, Chef der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, sieht das Votum durchweg positiv. Merz sei der richtige Mann am richtigen Ort, so Voigt. „Klare Führung und gleichzeitig ein offenes Ohr für die Basis, gerade hier im Osten – das hat Merz zuletzt bewiesen“, sagte der Thüringer CDU-Politiker. „Für die dringend notwendige Versöhnung von Basis und Parteispitze wurde mit seiner Wahl ein wichtiger Grundstein gelegt. Gerade hier in Thüringen, wo Friedrich Merz als klarer Favorit ins Rennen ging.“

Von André Böhmer