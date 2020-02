Mohrings Abschied mit Merz

Apolda

Politischer Aschermittwoch der Thüringen-CDU in Apolda: Kreisgeschäftsführer Olaf Müller schwant schon im Vorfeld der Veranstaltung Schlimmes. „Wir hatten gar nicht so groß geplant. Für die Presse zwei Tische.“ Nun aber kündigt sich ein Riesentross von Journalisten aus der ganzen Bundesrepublik an, um Mike Mohrings Abschied aus den Spitzenämtern der Landespolitik mitzuerleben. Es hat etwas von Götterdämmerung.

Die Stimmung sei „reichlich am Boden“, beschreibt Müller die Gefühlslage an der Basis. Man sähe sich einer Zerreißprobe gegenüber. „Mit der AfD gar nicht und mit der Linken überhaupt gar nicht“, bringt er die Meinung der Mehrheit seiner Partei im Weimarer Land auf den Punkt. Die CDU sei bei den Landtagswahlen angetreten, um Rot-Rot-Grün abzuwählen. Nachdenklich fügt er hinzu: „Aber das Ergebnis, das uns der Wähler mitgegeben hat, war ein sehr anspruchsvolles.“

Mischung aus Trotz und Oktoberfest

Im restlos ausverkauften Festzelt der Vereinsbrauerei in Mohrings Wahlkreis ist von alldem wenig zu spüren. Hier herrscht ab dem ersten Pils eine Mischung aus Trotz und Oktoberfest. Die 1500 Gäste feiern den größten Aschermittwoch Deutschlands als gäbe es kein Morgen mehr. Mia san mia gilt irgendwie auch in Thüringen. Rhythmischer Beifall empfängt die Polit-Elite, die sich den Weg durch die Menge bahnen muss. Die Blaskapelle spielt derweil einen Gassenhauer nach dem anderen.

Lokal-Matador Mohring selbst wird am Montag Landes- und Fraktionsvorsitz abgeben. Das interessiert hier aber keinen. Noch einmal erhält „unser Mike“ stürmischen Applaus. Der in den vergangenen Wochen viel Gescholtene macht auf gute Laune. „Ich bin froh wieder zuhause zu sein“, sagt er. „Wir sind vielleicht nicht der attraktivste, aber der hoffnungsvollste Gastgeber.“ Die Masse tobt.

Mohring : „Ich habe nicht alles richtig gemacht“

Dann beschwört er die Einigkeit seiner Partei, die jetzt notwendiger denn je sei. Er dankt den lokalen Politikern und verspricht eine verlässliche Finanzausstattung für die Kommunen. „Ich habe mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht“, räumt Mohring dann ein, um schließlich doch wieder auf Berlin zu zeigen. Die Bundes-CDU habe der Landespartei zu wenig vertraut und ungenügend Unterstützung gegeben. Mohring: „Das könnt ihr mir glauben oder nicht!“

Immer mehr redet er sich in Rage, die Schweißperlen stehen auf seiner Stirn. Der Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundes-CDU sei zwar richtig, aber die Lebensrealität etwas ganz anderes. „Verantwortung geht nicht, indem man sich weg duckt.“ Möglicherweise ist es Mohrings letzte Rede und er gibt noch einmal alles. In den Parlamenten sei kein Platz für Extremisten, deshalb müsse seine Partei wieder das Zuhören lernen. „Das ist Demokratie. Deshalb sind wir 1989 auf die Straße gegangen.“

Er jedenfalls wolle auch als einfaches Mitglied der CDU Thüringen dienen, verspricht Mohring trotzig. Manch einer seiner Gegner mag das als Drohung empfinden, doch keiner wagt sich an diesem Abend aus der Deckung. Immer wieder wird Mohrings Rede von Applaus unterbrochen, der am Ende in ohrenbetäubenden Jubel mündet.

Merz streichelt CDU-Seele

Mit Spannung erwarteter Festredner dann Friedrich Merz, Ex-Chef der Unions-Bundestagsfraktion, der so gern die scheidende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer beerben würde. In Apolda wird er vorerst mit Kuhglocken-Geklingel gefeiert. Dass er Mohrings Favorit ist, wird schnell klar. Merz verbeugt sich artig und unternimmt halbherzige Versuche, den Jubel zu dämpfen. „ Apolda, das ist Deutschland“, ruft er und fügt hinzu: „Das hier ist mitten in Deutschland“. Mohring werde nur „auf Zeit“ verabschiedet, verspricht er. Die wirkliche CDU zeige sich erst dann, wenn es richtig schwierig werde. Das begeistert die Massen.

Merz blickt zurück: Die Landtagswahl in Thüringen sei eine außerordentlich schwierige gewesen. Bodo Ramelow habe sie verloren, von einem CDU-Ministerpräsidenten wäre ein Rücktritt gefordert worden. Wenn die CDU aber gesagt habe, dass sie für die Wahl eines Linke-Ministerpräsidenten nicht zur Verfügung stehe, so müsse das eben auch nach der Wahl gelten. Eine Minderheitsregierung wäre auch in Thüringen möglich gewesen. Die „Arroganz“ Ramelows habe dies jedoch verhindert.

„Alle 90 Sekunden verliebt sich ein Journalist in Habeck “

Unvermittelt schlägt Merz den Bogen von der Linken in Thüringen zu den Ausschreitungen in Leipzig. Er wirft der Linken-Landtagsabgeordneten Juliane Nagel vor, dass diese den Connewitzer Chaoten sogar ihr Büro zur Verfügung gestellt habe. Dafür gibt es Applaus. Auch der Rechtsradikalismus und die AfD werden kritisiert. „Die gehören nicht zu den bürgerlichen Parteien“, sagt Merz. Die CDU werde dieser Partei „nie die Hand reichen“.

Dann ist er beim Amoklauf von Hanau. „Das sind Landsleute von uns. Das sind keine Fremden“, ruft Merz. „Die grenzen wir nicht aus. Die nehmen wir in den Arm.“ Als sich Merz auch noch an der Globalisierung, Greta Thunberg und anpassungsunwilligen Flüchtlingen abgearbeitet hat, nimmt er sich die Medien vor, die seiner Meinung nach oft Grünen-hörig seien. „Alle 90 Sekunden verliebt sich ein Journalist in Robert Habeck.“ Großes Gelächter. Auch, dass es ohne Russland keine politische Stabilität geben werde, kommt hier im Osten gut an.

„Vielleicht wird es ja noch“

Schließlich geht Merz noch auf seine CDU-Kandidatur ein. Die Partei müsse sich öffnen und Wähler zurückgewinnen, die verloren gegangen seien. „Ich möchte, dass wir den politischen Streit wieder in die politische Mitte holen und ihn nicht den politischen Rändern überlassen.“ Falls er die Wahl am 25. April gewinne, wolle er auch Armin Laschet und Jens Spahn ins Team holen, verspricht er. Die Menge klatscht Beifall, noch länger als bei Mohring.

Auch CDU-Generalsekretär Raymond Walk wird gefeiert, beim Ex-Ostbeauftragten Christian Hirte mischen sich immerhin Pfiffe in den Beifall. Thüringens Alt-Ministerpräsident Bernhard Vogel hatte im letzten Augenblick abgesagt. Merz als Kanzler und Mohring als Ministerpräsident? „Das wäre so geil gewesen“, sagt eine Frau in weißer Bluse mit leuchtenden Augen und schnieft. „Vielleicht wird es ja noch.“

Verstörte Basis und Austritte

Dann ist der stimmungsvolle Abend vorüber. Morgen herrscht wieder Katerstimmung. Der Zick-zack-Kurs der Thüringer CDU hat trotz allen Jubels eine verstörte Basis zurückgelassen. Landesgeschäftsführerin Evelin Groß mag nicht über Zahlen reden, weil enttäuschte Mitglieder einen Austritt im Kreis- und im Landesverband, aber auch bei der Bundes-CDU bewerkstelligen können. „Wir haben Austritte, aber ich kann es nicht beziffern“ , sagt sie. Das sei erst Ende März möglich.

Es geht ein böser Witz um: Man habe nicht geglaubt, dass die CDU innerhalb von drei Wochen einen Niedergang schaffe, für den die SPD drei Jahre gebraucht habe. Und die Ankündigung der Landespartei, mit neuen Köpfen durchstarten zu wollen, wird mit der bitteren Gegenfrage quittiert: Mit welchen neuen Köpfen?

Von Roland Herold