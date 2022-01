Messen bleiben in Sachsen noch zu – Leipziger Buchmesse kann aber hoffen

Dresden/Leipzig

Das Messe-Geschäft in Sachsen muss weiter auf den Neustart nach der Corona-Pause warten. Entgegen ursprünglichen Plänen aus dem Eckpunkte-Papier ist die Öffnung der Messen in der neuen sächsischen Corona-Notverordnung (CVO) doch noch nicht vorgesehen. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) verwies am Mittwoch in Dresden bei der Vorstellung der neuen Regeln darauf, dass das Thema Messe-Öffnung erst für die nächste CVO geplant sei. Die neue CVO tritt am Freitag in Kraft und gilt bis zum 6. Februar. Das Vorgehen der Landesregierung sei mit den Messe-Betreibern abgestimmt, sagte Köpping. Es gehe aber aktuell weiter um Vorsichtsmaßnahmen. „Wir sind noch nicht in dem Bereich, wo Messen durchgeführt werden können.“

„Buchmesse ist eine der Lieblingsmessen"

Trotz des überraschenden Aufschubs macht die Ministerin aber Hoffnung auf Lockerungen für die Branche ab 7. Februar. Vor allem mit Blick auf das Zugpferd Leipziger Buchmesse, die als Branchentreff vom 17. bis 20. März ein fester Termin für Verlage, Autoren und Literatur-Fans ist. „Die Buchmesse ist eine der Lieblingsmessen in Sachsen. Wir alle wollen, dass sie wieder stattfindet“, sagte Köpping. Es gebe deshalb engen Kontakt mit der Chefetage der Leipziger Messe. „Wenn es so eintrifft, wie wir das im Moment prognostizieren und wie die Zahlen das hergeben, dann soll sie stattfinden“, sagte sie. Die Ministerin schob auf Nachfrage noch einen entscheidenden Satz nach: „Planen können das die Veranstalter.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leipzig geht in heiße Phase der Vorbereitung

Trotz der weiterhin noch nicht ganz gesicherten Lage wurden Köppings Aussagen in Leipzig als positives Signal gewertet. „Das hilft uns sehr, wir gehen jetzt in die heiße Phase der Vorbereitung und sprechen mit den Ausstellern“, sagte Messe-Sprecher Andreas Knaut der LVZ. 2020 und 2021 war die zweitgrößte deutsche Buchmesse jeweils wegen der Corona-Lage abgesagt worden. Nach dem erfolgreichen Comeback der Messe „Modell-Hobby-Spiel“ im Oktober 2021 wäre die Buchmesse dann der nächste Start einer Publikumsmesse in Leipzig. Die Messe „Haus-Garten-Freizeit“ musste dagegen von Februar 2022 auf 2023 verschoben werden. Auch die Mitteldeutsche Handwerksmesse und die Musikmesse „Musicpark“ wurden auf 2023 verlegt.

Von André Böhmer