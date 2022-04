Dresden

Aus Sicht des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) muss Deutschland im Krieg in der Ukraine eine Vermittler-Rolle übernehmen. Die Bundesrepublik sei in den vergangenen Jahrzehnten immer ein Brückenbauer gewesen, sagte Kretschmer am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“. „Diese Rolle haben wir derzeit nicht, die braucht es jetzt aber. Wer sind denn jetzt diejenigen, die Kompromisse schließen können? Türkei? Will man das? China? Ist das wirklich der richtige Partner?“, fragte Kretschmer. Die Deutschen hätten eine große Verantwortung und müssten diese wieder annehmen.

Für diesen Standpunkt wurde der Ministerpräsident noch am Abend vom ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, scharf kritisiert. „Trotz Vernichtungskrieg gegen Frauen und Kinder wollen Sie keine Brücken zu Russland zerschlagen. Die ukrainische Fahne hat vor Ihrer Staatskanzlei nichts zu suchen“, schrieb er bei Twitter.

Miteinander im Gespräch bleiben

Angesichts des Krieges könne man es sich laut Kretschmer aktuell nicht vorstellen, aber es müsse wieder eine Art der Zusammenarbeit mit Russland geben. „Es muss sein, weil alles andere für uns noch gefährlicher, noch dramatischer sein kann.“ Wirtschaftliche Verflechtungen mit Russland blieben wichtig, auch wenn es ein Irrglaube sei, dass in Russland durch den Handel eine Demokratie entstehe. Es gehe darum, miteinander im Gespräch zu bleiben und der westlich orientierten Zivilgesellschaft den Rücken zu stärken.

Zugleich sei es wichtig, die deutsche Abhängigkeit von Russland zu verringern. „Wir brauchen eine eigene Stärke, vom Militär bis hin zur Energiesicherheit“, sagte Kretschmer. Ein Energieembargo gegen Russland lehnte er erneut ab. Dadurch würden nur Arbeitsplätze in Deutschland zerstört. Die extremen Preissteigerungen bei Energie seien durch Unsicherheiten ausgelöst, die Deutschland und anderen Ländern nur schadeten.

Und auch in diesem Punkt meldete sich Melnyk zu Wort. „Sie wollen keine Panzer an die Ukraine liefern und ein Gas-Embargo verhindern. Sondern weiter mit Ihrem Kumpelchen Putin kuscheln. Ihre unverschämte Anbiederung an diesen Kriegsverbrecher bleibt eine ewige Schande“, twitterte er.

Kritik „an vielen Punkten verstörend“

Bei der Diskussionsrunde wurde Kretschmer auch auf die harsche Kritik des ukrainischen Botschafters an deutschen Politikerinnen und Politikern angesprochen - noch bevor sich Melnyk an ihn gewandt hatte. Dazu sagte der Ministerpräsident, dass er die Art der Kritik „an vielen Punkten verstörend“ finde. Sie sei nicht immer sachgerecht. Doch das Land kämpfe ums Überleben. „Wenn wir uns mal ein paar Sekunden in die Rolle versetzen des ukrainischen Präsidenten oder auch des Botschafters, kann man es ihm nicht mehr übel nehmen“, sagte Kretschmer.

Zuvor hatte Kretschmer am Donnerstag bereits gesagt, er rechne weiter mit steigenden Geflüchteten-Zahlen aus der Ukraine. „Deswegen ist es jetzt auch wichtig, in den Kommunen weiter Vorsorge zu betreiben“, sagte Kretschmer am Donnerstagabend in Berlin. Die Kommunen bräuchten eine klare finanzielle Zusage des Bundes. Darüber werde auch in der Videokonferenz der Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz gesprochen.

Von LVZ