Leipzig

Ein gut geworfener Fehde-Handschuh hätte kaum schärfere Reaktionen hervorrufen können. Im Juni kündigte die sächsische Staatsregierung an, dass ab Januar 2022 in Leipzig und in Dresden eine Mietpreisbremse gelten soll. Alle fünf großen Verbände der Wohnungswirtschaft im Freistaat protestierten sofort dagegen. In ungewöhnlich harschem Ton.

Die Bremse sei „von Seiten der SPD und der Grünen aus rein wahltaktischen, ideologischen Gründen forciert“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, die fast verzweifelt klang. „Entscheidungen dürfen nicht entgegen einer klaren Faktenlage getroffen werden“, kritisierten die Verbände und kündigten juristische Schritte an. Man sehe darin „die Aufkündigung einer seit Jahren auf Zahlen und Fakten basierten Zusammenarbeit“.

60 Prozent der Einwohner nach der Wende verloren

Nun repräsentieren die fünf Verbände keine wildgewordenen Haudegen. Ihre Mitglieder sind fast alle Wohnungsgenossenschaften, kirchlichen und kommunalen Vermieter, auch ein großer Teil der privaten Hauseigentümer in Sachsen. Wer verstehen will, warum sie jetzt auf die Barrikaden gehen, der könnte mal nach Johanngeorgenstadt fahren.

Die Kleinstadt im Erzgebirge zählte zur Wende 10.000 Einwohner, heute sind es 3900. Und bei der kommunalen Wohnbau GmbH erzählt der Technische Leiter Olaf Beyer, dass auch zwei seiner drei Kinder längst in Leipzig leben. „Mein Junge ist Schiedsrichter bei RB.“

Johanngeorgenstadt wurde 1654 durch böhmische Exulanten gegründet, die aus der Bergstadt Platten vertrieben worden waren. Diese Figurengruppe erinnert an sie, könnte symbolisch aber auch für die massive Abwanderung nach 1990 stehen. Quelle: Jens Rometsch

Im Rathaus von Johanngeorgenstadt hängt eine lange Bildergalerie von Gebäuden, die es nicht mehr gibt: das Kulturhaus „Karl Marx“, frühere Fabriken, sogar sanierte Wohnhäuser in der Steigerstraße. Wo einst das Kaufhaus stand, stehen heute Tourismus-Ikonen: ein riesiger Schwibbogen aus Edelstahl oder die mit 25 Metern höchste Weihnachtspyramide der Welt.

300 der 800 kommunalen Wohnungen stehen leer

Bürgermeister Holger Haschek (SPD) erzählt, dass schon 2000 Wohnungen abgerissen wurden. Doch noch immer seien bei der hoch verschuldeten kommunalen Wohnungsgesellschaft rund 300 der 800 Wohnungen leer. Bis 2025 sollen deshalb weitere 213 wegkommen. Sie verursachen nur Kosten, stören das Ortsbild.

Immerhin besserte sich die Lage in den vergangenen zwei bis drei Jahren merklich, betont Haschek. „Wir haben nicht nur Wald und Berge, sondern jetzt auch gute Arbeitsplätze in vielen Branchen zu bieten. Erstmals gab es mehr Zuzüge als Wegzüge.“ Jedoch gleiche der Trend das hohe Geburtendefizit nicht aus. Auf einem Teil der Abrissflächen bietet die Stadt nun Bauland für knapp 20 Euro pro Quadratmeter an – in Leipzig wäre das Zehnfache noch ein Schnäppchen.

Auf früheren Abrissflächen bietet Johanngeorgenstadt jetzt besonders preiswertes Bauland an. Bürgermeister Holger Haschek (56, SPD) hofft, auch damit die Einwohnerzahlen zu stabilisieren. Quelle: Jens Rometsch

Johanngeorgenstadt hat viel getan, um den Exodus zu stoppen. Es gibt dort Ärzte, Apotheke, Schulen, Freibad, Tankstelle, Jugendherberge, Wintersport und zwei Zulieferer der Automobilindustrie. Trotzdem wird die Zahl der Einwohner bis 2035 noch mal um ein Viertel sinken, so die offizielle Prognose.

Ähnliches droht vielen anderen sächsischen Kleinstädten: wie Thalheim, Klingenthal, Hoyerswerda, Wilthen, Auerbach. Die Jugend zieht in die Großstädte – solange die für sie erschwinglich sind. Auch deshalb bekämpft Rainer Seifert vom Verband vdw, der 120 kommunale Wohnungsgesellschaften vereint, die Mietpreisbremse für Dresden und Leipzig. „Sie ist eine Fehlentscheidung gegen den ländlichen Raum.“

Azubi Nick: „Für junge Leute ist hier nichts los.“

Nick Langer lernt im Rewe von Johanngeorgenstadt Einzelhandelskaufmann. Der 18-Jährige will nach Abschluss der Lehre wegziehen. „Für junge Leute ist hier nichts los.“ Er wohnt in einer Siedlung aus den Fünfzigerjahren, wo als nächstes das Haus Zum Kanzelstein 5 abgerissen wird. Danach folgen weitere Häuser des gleichen Typs in der Nachbarstraße Am Schimmelfelsen. Wenigstens kann die Wohnbau GmbH nun zeitgleich andere Häuser in dem Viertel sanieren.

Dieses Haus aus den Fünfzigerjahren will die kommunale Wohnbau GmbH als nächstes in Johanngeorgenstadt abreißen. Es ist bereits leergezogen, steht noch in der Siedlung Neustadt, Zum Kanzelstein 5. Quelle: Jens Rometsch

In Leipzig stehen am Adler in Schleußig fast identische Häuser – ebenfalls aus den Fünfzigerjahren. Von den 104 Wohnungen in dieser Siedlung sind drei frei, erklärt Nelly Keding, Vorstand der Genossenschaft Lipsia. Die Kaltmiete liege bei durchschnittlich 5,06 Euro pro Quadratmeter. Eine frisch hergerichtete Drei-Raum-Wohnung werde für 5,50 Euro angeboten. Das ist jeweils etwa ein Euro mehr als am Kanzelstein im Erzgebirge.

Umbau für fünfköpfige Familie am Leipziger Adler

Zum Beispiel lebt in einem der Lipsia-Häuser am Adler Familie Pleßke. Als Anja und Florian ihr zweites Kind bekommen hatten, wurde ihre frühere Wohnung in Grünau zu klein. Deshalb zogen die Umweltingenieurin und der Mitarbeiter des Uniklinikums Ende 2015 in die Antonienstraße. Als sich das dritte Kind ankündigte, bekamen sie erneut Unterstützung vom Vermieter. „Unsere Genossenschaft hat extra einen Durchbruch zur Nachbarwohnung gebaut. Seitdem können wir fünf Zimmer mit 100 Quadratmetern nutzen. Die Miete beträgt 700 Euro warm. Eine Erhöhung hatten wir noch nie. Und der Spielplatz liegt vor unserer Haustür in einem herrlich grünen Hof.“

Anja und Florian Pleßke (35,36) sind superglücklich mit ihrem Zuhause in der Leipziger Antonienstraße. Damit sie genug Platz für ihre drei Kinder haben, legte die Genossenschaft Lipsia in dem Fünfzigerjahre-Haus extra zwei Wohnungen zusammen. Quelle: Jens Rometsch

In vielen Teilen von Leipzig wäre so eine Lösung heute gar nicht mehr möglich, berichtet Lipsia-Chefin Keding. „Der Stadtrat hat soziale Erhaltungssatzungen beschlossen, die Grundrissänderungen verbieten.“ Gleiches gelte für den Einbau von Fahrstühlen – selbst wenn im vierten Stock betagte Senioren leben. Ihren Zweck, Mieter vor einer Verdrängung zu schützen und günstige Preise zu sichern, erfüllten die Satzungen in der Praxis so gerade nicht.

Angebotsmieten durch Zuzug stark gestiegen

Die Messestadt hat in den letzten zehn Jahren 100.000 Einwohner dazugewonnen. Zugleich kletterten die Kaltmieten bei den Angeboten für freie Wohnungen um 43 Prozent – der höchste Anstieg in Sachsen. Dieser dämpfte den Zuzug nach Leipzig zuletzt aber erheblich.

„Stadt für alle“ fordert Wohnungsgemeinnützigkeit Aus Sicht der Leipziger Initiative „Stadt für alle“ gibt es im neuen Bundestag viel Handlungsbedarf, um bezahlbares Wohnen zu sichern. „Vor allem müssen Geschäftsmodelle wie die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen weiter erschwert, der steile Anstieg der Immobilienpreise gestoppt und eine aktive Bodenpolitik betrieben werden“, fasst Roman Grabolle die Kernforderungen zusammen. „Um die nicht in erster Linie auf hohe Gewinne und Anlegerinteressen ausgerichteten Vermieter wie etwa kommunale Wohnungsunternehmen und große und kleine Genossenschaften zu stärken, brauchen wir eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit.“ Grundgedanke dieses Modells wäre, dass Vermieter Steuervergünstigungen und Zuschüsse erhalten, wenn sie dauerhaft günstige Wohnungen anbieten und ihre Rendite freiwillig begrenzen. Eine Gemeinnützigkeit für Wohnungsunternehmen gab es schon mal in der alten Bundesrepublik – Anfang 1990 wurde sie abgeschafft. Neue Gesetzentwürfe der Grünen sowie Linken dazu lehnte der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen des Bundestages erst im Mai 2021 ab.

Von den 9400 Wohnungen der Lipsia und ihrer Partnergenossenschaft Elsteraue stehen knapp vier Prozent leer, so Keding. Diese Quote könnte noch niedriger sein, wenn die Kosten zum Herrichten frei gewordener Quartiere geringer wären. Im Normalfall verschlinge das durchschnittlich 9000 Euro. „Es gibt aber auch Objekte, wo wir 30.000 Euro investieren müssen, um sie neuen Interessenten anbieten zu können.“ Bei einer Mietpreisbremse wäre das finanziell oft untragbar, blieben die Wohnungen also erstmal leer.

In Leipzig sind Häuser aus den 1950-er Jahren auch bei jungen Leuten begehrt. Von den 104 Genossenschaftswohnungen der Lipsia am Adler stehen aktuell nur drei leer. Die Durchschnittsmiete beträgt 5,06 Euro kalt pro Quadratmeter. Quelle: Jens Rometsch

„Als Genossenschaft habe wir keinerlei Interesse an hohen Mieten“, versichert die 42-jährige Bauingenieurin. „Trotzdem kommen wir nicht an explodierenden Bau- und Materialpreisen vorbei. Zumal gerade die zweite Sanierungswelle läuft für alle Häuser, die kurz nach der Wende instandgesetzt wurden.“ Die Politik sorge an vielen Stellen selbst dafür, dass die Wohnkosten massiv steigen. Ob energetische Sanierung, CO2-Steuer, Rauchmelder in jeder Wohnung, Salmonellentests – die Liste ist lang.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So soll auch die Lipsia jetzt von Amtswegen an allen ihren Hochhäusern massive zusätzliche Brandschutzmaßnahmen ergreifen. Und außerdem einen Großteil der 160 Plätze für die Wertstofftonnen umbauen, weil Leipzigs Müllfahrzeuge unter anderem nicht mehr rückwärts fahren, sondern vor Ort wenden sollen. „Dazu gehören sinnvolle Dinge wie die Rauchmelder. Aber in Summe kostet es alles ein Vermögen“, sagt Keding. „Wer die Mieten dauerhaft bezahlbar halten will, der müsste genau diese Stellschrauben angehen, etwa Förderprogramme für energetische Sanierungen auflegen oder für Brandschutzumbauten.“

„In Summe kostet es alles ein Vermögen“, sagt Nelly Keding (42), Vorstand der Leipziger Wohnungsgenossenschaft Lipsia, über die immer wieder neuen Vorschriften bei Themen wie Energieeinsparung, Brandschutz oder Müllabfuhr. Quelle: Tom Dachs

Jedoch lasse sich dergleichen im Wahlkampf nicht so populär verkaufen wie simple Versprechen zu gesetzlichen Mietendeckeln, Bremsen oder Mietenpausen. Sachsen fördere seit Jahren mit vielen Millionen den Neubau sogenannter Sozialwohnungen in den Metropolen. Die seien für wirklich Bedürftige zu teuer und würden oft Mitnahmeeffekte auslösen, kritisieren die Leipziger Wohnungsgenossenschaften einhellig. Vor allem aber dürften sie die Abwanderung aus dem ländlichen Raum im Freistaat wieder beflügeln. Johanngeorgenstadt lässt grüßen.

Von Jens Rometsch