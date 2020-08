Leipzig

Sachsens Vermieter haben zunehmend mit Ausfällen zu kämpfen. Aktuell können fünf Prozent der Mieter nicht zahlen. Zu diesem Zwischenergebnis kommt eine laufende Umfrage des Verbands Haus&Grund Sachsen unter seinen Mitgliedern. Weitere acht Prozent würden derzeit Stundungsvereinbarungen abschließen; fünf Prozent haben angekündigt, dass sie künftig nicht mehr zahlen können, weil ihnen durch Corona die Einnahmen wegbrechen.

René Hobusch arbeitete für die FDP viele Jahre im Leipziger Stadtrat. Der Rechtsanwalt kennt die Immobilien-Situation in Leipzig gut und setzt sich jetzt als Präsident von Haus & Grund Sachsen dafür ein, das Sachsens private Vermieter nicht durch Corona auf der Strecke bleiben. Quelle: André Kempner

Vermieter bleiben auf Kosten sitzen

Haus&Grund ist die Interessengemeinschaft von rund 10 000 privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümern in Sachsen, darunter 2500 in Leipzig. Der Verband registriert, dass die Ausfälle seit April in die Höhe schnellen. Die Bundesregierung hatte verfügt, dass Vermieter vom 1. April bis zum 30. Juni nicht kündigen dürfen, wenn Mietrückstände durch Corona verursacht wurden. „Im ersten Monat fielen vor allem gewerbliche Mieten aus“, schildert Sachsens Haus&Grund-Chef René Hobusch. „Einen Monat später blieben dann auch Wohnungsmieten offen.“ Weil die Bundesregierung verfügte, dass die im zweiten Quartal 2020 nicht gezahlte Mieten erst bis zum 30. Juni 2022 gezahlt werden müssen, haben viele Eigentümer noch für lange Zeit das Nachsehen.

Probleme werden auch durch die vermehrten Stundungen befürchtet. Dabei wird vereinbart, dass die Zahlungen eine Zeit lang deutlich gekürzt oder ganz eingestellt werden dürfen – in der Hoffnung, dass der Mieter beim Auslaufen der Stundung die reguläre Zahlung und aufgelaufene Rückstände plus Zinsen begleichen kann.

„Wir können den Sozialstaat nicht ersetzen“

Dass diese Hoffnung trügerisch sein kann, wissen viele Vermieter. „Das eigentliche Ausmaß der wirtschaftlichen Verschiebungen durch Corona werden wir erst in einigen Monaten oder im kommenden Jahr sehen“, glaubt Hobusch. Viele private Vermieter würden es finanziell nicht überstehen, wenn es zu einem zweiten Lockdown kommen sollte und die Bundesregierung noch einmal ein Mietenmoratorium verfügen sollte. „Das wäre der finanzielle Sargnagel für viele private Vermieter“, warnt Hobusch. „Unser durchschnittliches Mitglied hat drei bis fünf Wohneinheiten und erzielt damit im Jahr nicht mehr als 5000 Euro Gewinn“, schildert er. „Das sind 400 bis 500 Euro im Monat und reicht nicht lange, um Ausfälle zu kompensieren und gleichzeitig Kredite zu bedienen.“ Dauerhaft ausbleibende Mieten könne kein Vermieter verkraften. „Wir können den Sozialstaat nicht ersetzen.“

Haus&Grund fordert deshalb seit längerem, dass Bund und Land einen Wohnfonds schaffen sollen. Dieser sollte Vermietern die Ausfälle ersetzen und sich das Geld dann von den säumigen Mietern zurückholen, heißt es. Doch bislang zeigt die Politik wenig Neigung, diese Forderung zu erfüllen.

Mieter sind deutschlandweit betroffen

Immer mehr Eigentümer raten deshalb Mietern in finanziellen Nöten, Wohngeld oder als Aufstocker Arbeitslosengeld II zu beantragen. „Mir macht Sorgen, dass die Ausfälle zunehmen“, betont Hobusch. Wenn die am 30. September auslaufende Aussetzung der Insolvenzantragspflicht zu vermehrten Firmeninsolvenzen führen sollte, könnte das „die Situation für uns noch schwerer machen“.

Dies sehen offenbar viele Mieter ähnlich. Der „Servicemonitor Wohnen“ hat in dieser Woche eine Studie veröffentlicht, für die deutschlandweit 1000 Mieter befragt wurden. 15 Prozent haben dabei angegeben, dass sie befürchten, künftig in Zahlungsschwierigkeiten geraten zu können. Auf der anderen Seite waren sich 73 Prozent ziemlich sicher, auch in Zukunft zahlen zu können. 13 Prozent waren in dieser Frage unentschieden.

LWB: 300 Mieter mit Zahlungsproblemen

Bei Leipzigs stadteigenem Großvermieter Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) haben seit März 300 Mieter über Zahlungsproblem im Zusammenhang mit Corona informiert. Davon hätten etwa 200 tatsächlich Rückstände aufgebaut, heißt es. „Das ist ein geringer Wert – weniger als ein Prozent unseres gesamten Mieterbestandes“, erklärte Sprecherin Samira Sachse. „Mit den Betroffenen wurden individuelle Lösungen vereinbart, beispielsweise Ratenzahlungen.“

Die geringe Zahl der Betroffenen könne daran liegen, dass bei der LWB viele ältere Menschen wohnen, die durch Corona keine Einkommensverluste haben. Ebenso sei der Anteil von Transferleistungsempfängern bei dem städtischen Unternehmen vermutlich höher als bei privaten Wohnungsvermietern. „Ein weiterer Grund ist sicher auch unser insgesamt moderates Mietniveau“, so die Sprecherin. „Die Nettokaltmiete lag 2019 bei 5,35 Euro je Quadratmeter und damit erneut deutlich unter dem Leipziger Durchschnitt.“

Im gewerblichen Bereich gebe es höhere Ausfälle als bei den Wohnungen. „Wir sind bemüht, mit den Gewerbemietern innerhalb des gesetzlichen Rahmens Vereinbarungen zu treffen und die aktuell schwierige Phase gemeinsam zu gestalten“, sagte die Sprecherin.

Frust der Vermieter wächst

Angesichts der angespannten Lage steigt die Zahl der privaten Haus- und Wohnungseigentümer, die die Lust am Vermieten verlieren. „Schon vor Corona fühlten sich viele Kleinvermieter auch durch die politischen Debatten über Mileuschutzsatzungen und Obergrenzen verunsichert“, berichtet Hobusch. „Gut jedes fünfte unserer Mitglieder hat erklärt, dass es sich deshalb mit dem Gedanken trägt, sich aus der Vermietung zurückzuziehen und ihre Immobilien zu veräußern.“

Von Andreas Tappert