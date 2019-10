Leipzig

Der deutschlandweite Rückruf von Milchbei mehreren Supermärkten trifft auch Kunden in Mitteldeutschland. Aldi, Netto und Kaufland bestätigten der LVZ auf Anfrage, dass die betreffende Milch auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verkauft wurde. Die Ware wurde überall sofort aus den Regalen genommen.

Produziert wurde die mit Baktrien verunreinigte Milch aber ausschließlich in Evernswinkel in Nordrhein-Westfalen, wie ein Sprecher der Deutsche Milchkontor (DMK) gegenüber der LVZ sagte. DNK hat zwar auch eine Standort in Erfurt. Der sei aber nicht betroffen. „Mit Erfurt hat das nichts zu tun“, so der Sprecher. „Das Problem trat nur in Everswinkel auf.“ Verkauft wurde die Milch aber auch in Mitteldeutschland.

DMK hatte am Morgen einen Rückruf für die in Everswinkel hergestellte „Frische Fettarme Milch 1,5 % Fett“ im Ein-Liter-Pack“ veröffentlich. Sie sei möglicherweise mit Batterien verseucht. Die Milch wurde bei diversen Supermarktketten als Eigenmarke verkauft. Zu erkennen ist das Produkt an der Molkereikennung auf dem Tetra-Pak: DE NW 508 EG.

Aldi: Die betroffene Ware, die hier unter dem Namen „Milsani“ im Angebot war, wurde auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt verkauft, bestätigte eine Aldi Sprecherin. Sie wurde bundesweit an fünf Regionalgesellschaft geliefert, darunter die beiden sächsischen in Beucha (zuständig für die Region Leipzig inklusive Altkreis Delitzsch und Landkreis Leipzig) und Wilsdruff (zuständig für Dresden, Mittelsachsen und Ostsachsen) geliefert.

Nicht betroffen ist das Altenburger Land. Es wird wie ganz Thüringen von Langenwetzendorf aus beliefert, das nicht zu den fünf betroffenen Regionalgesellschaft. Auch Chemnitz und Südwestsachsen wurde aus Thüringen beliefert und ist damit nicht betroffen.

Betroffen ist dagegen Sachsen-Anhalt: Der Süden der Süden des Landes inklusive Halle, Bitterfeld, Zeitz und Weißenfels wurde von Beucha aus beliefert, andere Teile des Bundeslandes aus Barleben. Dort wurde die betroffene Milch ebenfalls vertrieben, bestätigte die Sprecherin.

Betroffen ist laut Aldi „Milsani Frische Fettarme Milch (1,5%), 1 Liter“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 15., 18. und 20. Oktober 2019 und der oben genannten Molkereikennung DE NW 508 EG. Anderes Mindesthaltbarkeitsdaten und andere Produkte aus derselben Molkerei seien nicht betroffen

„Wir rufen unsere Kunden dazu auf, die betroffene Ware nicht zu verzehren, sondern diese zu entsorgen oder in einen Aldi-Nord-Markt ihrer Wahl zurückzubringen“, so die Aldi-Sprecherin. „Der Kaufpreis wird dort auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.“

Netto: Der betreffende Artikel, der hier unter dem Namen „Gutes Land“ verkauft wurde, wurde auch in teilen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verkauft, erklärte eine Sprecherin der Edeka-Tochter. In welchen Läden genau die Milch im Angebot war, ließ sie offen.

Betroffen ist hier „Land frische fettarme Milch länger haltbar 1,5% Fett (1 Liter)“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 14.1, 15., 16., 18. und 20. Oktober und besagter Molkereikennung DE NW 508 EG. „Verbraucher, die einen der angegebenen Artikel gekauft haben, erhalten auch ohne Vorlage des Kassenbons eine Erstattung des Kaufpreises“, versprach die Sprecherin.

Real: Hier gibt es Entwarnung für Kunden aus Mitteldeutschland. Die Milch wurde zwar auch bei Real unter der Eigenmarke „Tip“ verkauft. In Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandeburg wurde sie aber nicht im Angebot, erklärte eine Sprecherin. Bei uns sind lediglich 58 Märkte betroffen“ – und keiner davon liege in eibnem der vier genante Bundesländer. Betroffen ist bei Real „Tip Fische Milch 1,5% Fett“ mit Mindesthaltbarkeitsdaten 14., 15. und 18. Oktober 2019 und besagter Molkereikennung DE NW 508 EG.

Kaufland: Kaufland bot die Milch in neun Bundesländern an, darunter auch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, erklärte eine Sprecherin. In Thüringen stand sie demnach nicht in den Läden. Betroffen ist hier „K-Classic Frische Milch 1,5% Fett“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 14., 15. und 18. Oktober 2019 und besagter Molkereikennung DE NW 508 EG.

Lidl: Mitteldeutschland ist hier nicht betroffen, dafür aber Brandenburg. „Das zurückgerufene Produkt“, so eine Sprecherin, „war ausschließlich in Teilen der Bundesländer Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen erhältlich“. Betroffen ist hier „Milbona Frischmilch 1,5 % Fett, 1 L“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 13., 14., 16. und 18. Oktober 2019 und besagter Molkereikennung DE NW 508 EG.

