Millionen-Hilfspaket: Sachsen zahlt Zuschüsse für Azubis

Dresden

Sachsen will nun auch für Azubis Zuschüsse an Betriebe zahlen, wenn diese wegen der Corona-Pandemie Kurzarbeit beantragen müssen. „Unser Ziel ist es damit die Berufsausbildung abzusichern“, sagte am Dienstag Arbeitsminister Martin Dulig ( SPD) in Dresden nach einer Sitzung des Regierungskabinetts. Grund für die neue Maßnahme: Das Berufsbildungsgesetz sehe die Möglichkeit vor, Ausbildungsverhältnisse aus wichtigem Grund wie beispielsweise einer Pandemie zu kündigen. Dieser Gefahr wolle man vorbeugen.

Rund 10 Millionen Euro zur Verfügung

Bisher stand Azubis im Freistaat Kurzarbeitergeld erst ab siebenter Woche zu. Bis dahin erhielten sie die volle Ausbildungsvergütung vom Betrieb. Das Geld vom Freistaat werde deshalb nun für die ersten sechs Wochen Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten zur Verfügung gestellt, die Kurzarbeit beantragt haben und sonst selbst für diesen Zeitraum finanziell aufkommen müssten, erläuterte Dulig. Die Landesregierung rechne mit etwa 5500 bis 9500 Antragstellern im Freistaat. Insgesamt steht eine Summe von zehn Millionen Euro zur Verfügung.

Anzeige

Die Unterstützung werde auch rückwirkend gezahlt und könne ab Montag bei der Landesdirektion beantragt werden, kündigte der Arbeitsminister an. Fachliche Beratung dafür böten die Kammern. Damit solle auch ein Signal an die Lehrlinge gehen, sagte der Arbeitsminister. „Ihr seid uns wichtig. Ihr seid die Fachkräfte der Zukunft.“ Mit Sorge habe sein Haus bereits vor der Corona-Krise registriert, dass in Sachsen im kommenden Ausbildungsjahr weniger Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen.

Weitere LVZ+ Artikel

IHK Leipzig begrüßt Schritt

Kristian Kirpal, Präsident der Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Leipzig, begrüßte den Schritt: „Gerade Branchen, die sich traditionell besonders stark in der beruflichen Ausbildung engagieren – Gastronomie und Hotellerie, Handel, Tourismus- und Freizeitwirtschaft – stehen derzeit unter großem wirtschaftlichen Druck. Der Ausbildungszuschuss kann den Unternehmen helfen, ihre Ausbildungsverhältnisse durch diese Krise zu bringen.“ Auch mit Blick auf das kommende Ausbildungsjahr sei das sächsische Zuschussprogramm ein wichtiges Signal.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Nach Angaben der Regionaldirektion in Chemnitz absolvieren derzeit in Sachsen mehr als 53 000 männliche und weibliche Lehrlinge in über 16 000 Betrieben eine duale Ausbildung.

Laut Dulig wurden außerdem im Zuge der Soforthilfemaßnahmen für sächsische Unternehmen bereits 53 441 Anträge in Höhe von 438,7 Millionen Euro bewilligt. Dazu kämen weitere 7958 bewilligte Anträge auf Soforthilfe-Darlehen mit einem Umfang von 263 Millionen Euro.

Hilfen für Autobauer im Gesamtpaket mit dem Bund

Dulig machte jedoch auch klar, dass der Freistaat nicht für alle Verluste aufkommen könne. So seien in der Gastronomie die Umsatzeinbußen so eklatant, dass auch Hilfsprogramme an ihre Grenzen kämen. In Bezug auf die sächsischen Autobauer, für die Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) Hilfen gefordert hatte, müsse es ein „Gesamtpaket“ mit dem Bund geben, sagte der Minister. Reine Abwrackprämien könnten nicht die Antwort sein auf Absatzprobleme auf dem Weltmarkt. Dabei müsse vielmehr die Frage alternativer Antriebe eine wichtige Rolle spielen.

Auch die AfD lehnt Abwrackprämien ab, so am Dienstag Fraktionsvorstandsmitglied Wolfram Keil. Eine solche Prämie habe 2009 lediglich dazu geführt, dass Autokäufer ihren Kauf nur vorzogen und der Absatz danach einbrach. „Eine effektive Unterstützung der Autoindustrie wäre die Rücknahme der überzogenen CO2-Begrenzung durch die EU“, so Keil.

119 Tote durch Corona in Sachsen

Laut Regierungssprecher Ralph Schreiber ist die Zahl der Sachsen, die sich mit Corona infiziert haben, am Dienstag im Vergleich zum Vortag um 19 Fälle auf 4342 gestiegen. Die Zahl der Toten erhöhte sich um 8 auf 119 Opfer.

Von Roland Herold