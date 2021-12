Eilenburg

Schon auf Lukas’ Zuckertüte saß ein kleines Stofftierschwein. Die borstigen Lebewesen sind seine Lieblingstiere. Aus einem Spaß heraus erkundigte sich sein Bruder David dann nach der Haltung von Schweinen als Haustier. „Zwei Wochen später haben wir den Aufruf des Eilenburger Tierparks gesehen, wenig später war meiner Freundin Josi und mir klar: Wir wollen das jetzt ernsthaft angehen“, erzählt der 23-Jährige. Der Wurf umfasste neun Göttinger Minischweine. Rosalie und Erna sind Eilenburger geblieben und leben seit November letzten Jahres bei Josi Skowronek und Lukas Ohrisch.

Zunächst wurde die Familie ins Boot geholt. Lukas’ Großvater hat einen Vierseithof, auf dem es noch einen Schweinestall und die passende Außenanlage gab. Als der Großvater sich allerdings nicht so recht überzeugen ließ, kam das Grundstück von Josis Vater ins Spiel. Es befindet sich in der Nähe des Mühlgrabens. Nur fünf Minuten zu Fuß – und das Eilenburger Paar ist mit seinen borstigen Vierbeinern im Lübbisch unterwegs.

Im Schweinsgalopp über die Wiese

Dreimal die Woche bekommen Rosalie und Erna ihr Halsband und die Leine um. Sobald die Straße außer Sichtweite und keine Hunde unterwegs sind, dürfen die zwei Minischweine dann über die Wiesen laufen. Während die etwas kleinere Erna elegant über die Wiese wackelt, tappt Rosalie schwankend durch die Aue. Wenn man kurz nicht hinsieht, preschen die beiden los. „Das Wort Schweinsgalopp kommt nicht von ungefähr“, lächelnd sieht Josi ihren zwei Rüsselnasen hinterher.

Seit November 2020 leben Rosalie und Erna nun bei den beiden Lehramtsstudenten. Sie haben einen großen Außenbereich, ein altes Baumhaus mit Rotlichtlampe als Stall und neun Hühner als Nachbarn. Diese hält sich das Pärchen, nutzt die Eier und nach ein paar Jahren werden die Hühner auch selbst geschlachtet. „Das habe ich von meinem Opa gelernt. Allgemein essen wir aber selten Fleisch. Wenn, dann ist es vom Landfleischer aus Thallwitz“, erzählt Lukas.

Noch einen Happen essen und dann geht es für die Minischweine mit Josie und Lukas los zum Spaziergang. Quelle: Wolfgang Sens

Das Badezimmer wird zum Schweinestall

Im vergangenen Winter wurde es auch mit Rotlichtlampe doch zu kalt draußen. „Wir haben eine Kiste mit Stroh ausgekleidet und die Schweine reingeholt. Sie waren da noch nicht einmal halb so groß“, erzählt Josi. Doch das Stroh machte Lukas‘ Heuschnupfen Schwierigkeiten. Also musste ein neuer Platz her. Die Garage taugte auch nicht so richtig und schließlich entschieden sich die beiden für ihr Badezimmer. „Ja, man hat es natürlich gerochen, aber dort konnte man alles gut saubermachen. Und ein Katzenklo hatten wir ohnehin schon da“, beschreibt die 21-Jährige.

Auf dem Grundstück in Eilenburg haben die beiden Minischweine viel Platz. Quelle: Wolfgang Sens

Die verschüttete Linsensuppe aufgegessen

Schweine im Badezimmer können auch durchaus praktisch sein. Josi erzählt von einer Tupperdose mit Linseneintopf: „Die ist mir in der Küche runtergefallen und während ich mich noch über die Sauerei geärgert habe, dachte ich nur: Ah, die Schweine sind ja im Bad.“ Kurzerhand wurde einfach die Tür geöffnet und fröhlich grunzend und schmatzend kümmerten sich die beiden um die Linsensuppe.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die könnten den ganzen Tag fressen“, erzählt Lukas, während er Futterrüben, Kartoffeln und Weizenschrot mit etwas Milch und den Gemüseabfällen aus der Küche vermengt und auf zwei Schüsseln aufteilt. Rosalie bekommt in der einen Ecke des Auslaufs ihr Futter, Erna genau entgegengesetzt. Nachdem der Napf ausgeschleckt ist, wechseln die beiden, um zu schauen, dass die jeweils andere auch ja nichts übrig gelassen hat. Nur Kohl mögen sie nicht.

Josi und Lukas sind in der Region verwurzelt

Josi und Lukas sind seit sechs Jahren ein Paar, beide sind sportlich in der Region verankert. Lukas spielt Volleyball in Bad Düben und engagiert sich als Trainer. Josi ist im Eilenburger Tanzteam aktiv und engagiert sich in der Volkshochschule. So richtig weg zieht es die beiden nicht. „Klar wünscht man sich manchmal das Spontane, was die Kommilitonen haben, sich mal abends zusammenzusetzen“, schwärmt Lukas und schaut dabei über die große Weide, „aber dafür haben wir halt das hier. Außerdem hat man in der letzten Zeit sowieso nur digital studiert.“ Lukas steht kurz vor seinem Referendariat. Sport und Biologie möchte er am liebsten in der Region unterrichten. Sport und Musik sind die Fächer, die seine Partnerin Josi sich ausgesucht hat. „Die Schweine sorgen auch dafür, dass unsere Freunde öfter zu uns kommen wollen“, lacht sie.

Mehr Fotos und Videos von Rosalie und Erna Josi hat eine Instagramseite für die beiden Minischweine angelegt. Dort teilt sie lustige und süße Fotos, sowie Videos der beiden, bei denen sie über die Wiese flitzen. Unter dem Namen Rosalieunderna findet man die Inhalte auf Instagram.

Die ganze Familie wird, wenn es nötig ist, mit eingebunden. Während des Sommerurlaubs hat Lukas die Verfügbarkeit von Geschwistern, Eltern und Großeltern abgefragt. Danach eine Tabelle erstellt, die auflistet wer, wann, was füttert.

Auch Bürokratie gehört dazu

Organisatorisch wurde es auch zu Beginn. „Da gehört viel mehr Bürokratie dazu, als man denkt“, erklärt Lukas, „wir sind formell als Schweinezuchtbetrieb geführt, da man Nutztiere nicht als Haustiere halten darf.“ Das Paar suchte auch den Austausch mit anderen Minischwein-Besitzern. Viele Antworten auf ihre Fragen bekamen sie von Sabine Schlechter. Sie hat ein Hotel in Zinnowitz auf Usedom. Dort gehen auch zwei Minischweine täglich ein und aus.

Von Juliane Staretzek