Minister Schmidt: „Sachsen braucht endlich Planungssicherheit“

Dresden/Berlin

Einen Tag vor dem Spitzentreffen zum geplanten Kohleausstieg im Bundeskanzleramt hat Sachsens Minister für Regionalentwicklung Thomas Schmidt ( CDU) die zweite Runde im Ideenwettbewerb gestartet, wie sich die Menschen in den Braunkohlerevieren Lausitz und rings um Leipzig vorstellen.

Enormer Gestaltungswillen in den Revieren

Nach der großen Resonanz mit 1500 eingereichten Projekten im Vorjahr, von den eine Jury über 600 auswählte und prämierte, „wollen wir diese Erfolgsgeschichte fortschreiben“, so Schmidt. Ziel sei es, mit den vom Freistaat im laufenden Haushalt vorgesehenen 3,2 Millionen Euro „das große Potenzial in den Regionen und den enormen Gestaltungswillen der Menschen noch besser zur Geltung zu bringen“, sagte Schmidt nach der Kabinettssitzung am Dienstag. Der Ideenwettbewerb „Sächsische Mitmach-Fonds“ richtet sich an Bürger, Vereine, Verbände, Kommunen und wissenschaftliche Einrichtungen, deren Projekte mit bis 15 000 Euro gefördert werden können. Die Bewerbungen können bis zum 15. März abgegeben werden und sollen noch vor dem Sommer bewertet werden.

Praktisch noch nicht viel passiert

Schmidt erinnerte daran, dass der Kompromiss zum Kohlestaatsvertrag inzwischen ein Jahr her ist, „ohne dass praktisch viel passiert wäre“. Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) habe daher angekündigt, bei der Bundeskanzlerin auf Planungssicherheit für den Freistaat und verlässlichen Infrastrukturausbau zu drängen. „Die Schaffung neuer Arbeitsplätze für die Menschen in den Braunkohlerevieren hat für Sachsen höchste Priorität“, betonte der Entwicklungsminister.

Länderchefs im Kanzleramt

Am Mittwochabend ist ein Spitzentreffen der Ministerpräsidenten der Kohle-Länder Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) im Kanzleramt geplant.

Fraglich ist, ob das Bundeskabinett am Mittwoch den Entwurf für ein Kohleausstiegsgesetz beschließt – mit einem Fahrplan, bis wann welche Kraftwerke stillgelegt werden. Eine von der Regierung eingesetzte Kommission hatte vor fast einem Jahr einen Bericht für einen schrittweisen Kohleausstieg bis 2038 vorgelegt. Die Bundesregierung hatte zugesagt, das Konzept umzusetzen. Für den Strukturwandel in den Kohle-Regionen hatte die Bundesregierung Hilfen in Milliardenhöhe zugesagt.

Kretschmer und Haseloff machen Druck

Die Länderchefs von Sachsen und Sachsen-Anhalt, Michael Kretschmer und Reiner Haseloff (beide CDU) drängen die Bundesregierung, Ostdeutschland beim Ausstieg aus der Kohleenergie im Vergleich zum Westen nicht zu benachteiligen. Nachteile könnte es im Osten vor allem geben, weil der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper überlegt, all seine Kohlekraftwerke abzuschalten oder auf Gas umzurüsten. Dazu könnte es kommen, wenn der Neubau Datteln 4 im Ruhrgebiet als modernstes Kohlekraftwerk Europas ans Netz gehen kann. In Schkopau in Sachsen-Anhalt betreibt Uniper mit dem Konzern EPH ein Braunkohle-Kraftwerk. „Die Bundesregierung darf von den Ergebnissen der Kohlekommission nicht abrücken“, sagte Haseloff dem „Spiegel“. Er forderte Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) auf, die Pläne zu stoppen. „Die Menschen hier verstehen nicht, warum im Westen ein Kraftwerk eröffnet werden soll und Arbeitsplätze in Tagebauen und Kraftwerken im Osten wegfallen sollen.“

Kretschmer hatte im vor dem Spitzentreffen im Kanzleramt daran erinnert, dass der Ausstieg aus der Braunkohle von der Bundesregierung politisch gewollt sei. „Deshalb muss die Politik auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es zu keinen negativen ‎Folgen für die Menschen kommt.“ Seit einem Jahr würden die Betroffenen auf einen Beginn der Investitionen warten. „Das Vertrauen in die ‎Zusagen schwindet - auch bei mir“, so Kretschmer.

Grüne fordern mehr Tempo

Kritik kommt auch von den Grünen. „Die Hängepartie beim Kohleausstieg ist ein peinliches Schauspiel der Bundesregierung“, sagte Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter. Er nannte es „ein Unding, dass Union und SPD ein Jahr brauchen, um die Ergebnisse der Kohlekommission umzusetzen“ und forderte die Regierung auf, „noch in diesem Monat den Kohlekompromiss umzusetzen“. Besonderes Augenmerk gelte den vom Strukturwandel betroffenen Regionen, in denen nach Auffassung der Grünen Zukunftsbranchen, Behörden und Forschungseinrichtungen angesiedelt werden müssten, mit einer modernen Infrastruktur, fairen Übergangsregeln und Weiterbildungen.

Von Winfried Mahr