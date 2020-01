Seit zweieinhalb Wochen sitzen drei Männer in Leipzig in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, in der Silvesternacht am Connewitzer Kreuz Polizisten tätlich angegriffen zu haben. Nun ist einer der Inhaftierten in einen Hungerstreik getreten. Rund 100 Menschen solidarisierten sich am Nachmittag bei einer Demo mit ihm.