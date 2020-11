Ministerin Meier zur Kritik am OVG: „Muss mich sehr wundern“

Leipzig

Sachsens Justizministerin Katja Meier ( Bündnis 90/Grüne) hat auf die massiven Vorwürfe gegen das Oberverwaltungsgericht ( OVG) im Zusammenhang mit dem Leipziger Demo-Chaos vom Sonnabend reagiert und jegliche Versuche, die Behörde unter politischen Druck zu setzen, scharf zurückgewiesen. „Das OVG in Bautzen trifft seine Entscheidungen in richterlicher Unabhängigkeit“, teilte sie am Montag in Dresden mit. Dies sei eine Grundfeste des Rechtsstaats. „Eine Einflussnahme oder Bewertung von gerichtlichen Entscheidungen durch die Exekutive verbietet sich daher.“

Meier : Jede subtile Einflussnahme ist untersagt

Die klaren Worte zielen offenbar auch in Richtung ihres Innenminister-Kollegen Roland Wöller ( CDU), der am Sonntag von einem „fatalen Signal“ gesprochen hatte und wie andere Politiker damit seine Empörung über die OVG-Entscheidung zur Leipziger „ Querdenken“-Demo öffentlich machte. Das OVG hatte am Sonnabendmorgen einen Entscheid des Leipziger Verwaltungsgerichts kassiert und grünes Licht für eine Veranstaltung auf dem Augustusplatz gegeben. Leipzigs OBM Burkhard Jung ( SPD) stellte gegenüber der LVZ die Frage in den Raum, ob das Urteil ideologisch motiviert gewesen sei. Einen Verdacht, den Meier in die Schranken weist. „Wenn, wie gerade auch teilweise zu hören war, eine Verbindung zwischen einem missliebigen Gerichtsurteil und dem Justizministerium hergestellt wird, muss ich mich über dieses Verfassungsverständnis sehr wundern“, stellte die sie klar.

Nach Artikel 97 des Grundgesetzes seien Richterinnen und Richter unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. „Ein Weisungsrecht besteht nicht. Untersagt ist jede auch nur mittelbare oder subtile Einflussnahme“, so die Ministerin. Und neben allen Kritikern und Nörglern gab sie auch dem Innenminister noch einen deutlichen Hinweis: „Ob einem persönlich die Entscheidung gefällt oder nicht, muss für die Arbeit der Exekutive vollkommen irrelevant sein. Die Durchsetzung der Entscheidung ist Aufgabe der Polizeibehörden.“

Von André Böhmer