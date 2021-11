Dresden

In Sachsen stehen in der aktuellen Corona-Situation rund 300 Intensivbetten weniger zur Verfügung als noch im Sommer 2020. Darauf hat das Sozialministerium am Dienstag hingewiesen, um die angespannte Situation zu verdeutlichen, mit der die sächsischen Kliniken derzeit umgehen müssen. Das Ministerium bezieht sich bei seinen Angaben auf das Divi-Intensivregister, das die Kapazitäten auch für Sachsen aufschlüsselt.

Viele Ausfälle beim Personal

Das Ministerium erklärt das Minus von 300 Betten mit zwei Effekten. Zum einen wurden im August 2020 die – in der Frühphase der Pandemie ausgesetzten – Personaluntergrenzen für die Pflegepersonal auf den Intensivstationen wieder eingesetzt: Erst auf dem Höhepunkt der zweiten Welle habe sich gezeigt, wie viel Personal man tatsächlich für die Covid-19-Intensivpatienten benötigt. Man habe deswegen die betreibbaren Kapazitäten reduziert, erläutert eine Ministeriumssprecherin.

Zum anderen gibt es immer noch viele Ausfälle beim Pflegepersonal. „Das Pflegepersonal arbeitet seit anderthalb Jahren auf Überlast“, sagte Sozialstaatssekretärin Dagmar Neukirch (SPD) in der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung. Man habe in den Krankenhäusern einen Krankenstand beim Personal von durchschnittlich zehn bis zwölf Prozent. „Die Pflegekräfte sind am Ende ihrer Kräfte.“ Neukirch sprach von einer angespannten Situation in den Kliniken. Das sächsische Gesundheitswesen sei derzeit „nicht so belastbar“.

Krankenhausgesellschaft weiß von nichts

Die Krankenhausgesellschaft kommentierte die verminderte Intensivbettenkapazität auf Anfrage nicht. Man habe keine „belastbaren Erkenntnisse“ dazu, hieß es. Die Universitätskliniken Leipzig und Dresden teilten mit, dass Intensivbetten nicht reduziert wurden. „Die Zahl der am Dresdner Uniklinikum aufgestellten ITS-Betten ist konstant“, sagte beispielsweise der Kliniksprecher in Dresden.

Viele Kliniken versuchen aktuell aus ökonomischen Gründen, Ressourcen für geplante Eingriffe möglichst lange aufrecht zu erhalten. Denn am meisten verdienen Krankenhäuser mit operativen Eingriffen. Und die Freihaltepauschalen für Corona-Betten gibt es derzeit nicht mehr.

Düstere Prognosen für Mitte November

Darüber hinaus erhalten Krankenhäuser keine Sonderleistungen für die sehr aufwendige Behandlung von Covid-19-Patienten. Somit entstehen hohe finanzielle Risiken durch deren Versorgung. Und die meisten Kliniken haben die wirtschaftlichen Folgen der zurückliegenden Corona-Wellen noch nicht verdaut.

Aktuell werden in Sachsen 878 Corona-Patienten auf Normalstationen versorgt, 205 auf Intensivstationen. Laut Prognosen, die der Regierung vorliegen, könnte bereits am 16. November 489 Intensivbetten belegt sein – mehr als doppelt so viele wie derzeit.

Von Roland Herold, Kai Kollenberg und Björn Meine