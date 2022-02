Ministerium hält Abschiebe-Leitfaden teils für rechtswidrig – Koalition aber optimistisch

Dresden

Das Innenministerium hält den in der Koalition ausgehandelten Kompromiss zum Abschiebe-Leitfaden für in Teilen „rechtswidrig“. Dies geht aus einer Bewertung des Ministeriums hervor, die der „Leipziger Volkszeitung“ vorliegt. In der Koalition wird die Beurteilung aber als Versuch gewertet, gesichtswahrend aus dem Streit herauszukommen: Das Ministerium unterbreite in vielen Punkten Kompromissvorschläge, die kaum von der ursprünglichen Intention abwichen.

Aufklärungsgespräch als Kompromissvorschlag

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte vergangene Woche überraschend eine Einigung im monatelangen Streit um den Abschiebe-Leitfaden verhindert, der auch die Union bereits zugestimmt hatte. Innenminister Roland Wöller (CDU) hatte zuvor rechtliche Bedenken angeführt. Mit dem Papier legt das Innenministerium nun erstmals detailliert dar, an welchen Punkten es sich genau stört.

Eine Arbeitsgruppe von CDU, Grünen und SPD hatte beispielsweise ein neues Vorgehen bei potenziellen Familientrennungen vereinbart. Dabei sollte die verantwortliche Ausländerbehörde bei einem Aufklärungsgespräch darüber informieren, dass eine Trennung erfolgen könne, wenn ein Familienmitglied bei der Abschiebung nicht anwesend ist. Die Familientrennung dürfe aber nur vollzogen werden, „wenn ein Aufklärungsgespräch stattgefunden hat und dokumentiert wurde“.

Ministerium warnt vor neuen Maßgaben für Behörden

Diese Vorgaben seien laut Innenministerium „rechtswidrig und in dieser Absolutheit praktisch nicht umsetzbar“. Das Ministerium stößt sich unter anderem daran, dass die Koalition mit dem verpflichtenden Gespräch eine neue Maßgabe für die Behörden definiere. Zudem sei es von den Ausländerbehörden nicht leistbar, sämtliche betroffene Familien aufzuklären.

Stattdessen plädiert das Ministerium für einen SPD-Vorschlag und möchte eine Abschiebung gänzlich untersagen, „wenn minderjährige Kinder von einem im Bundesgebiet aufhältigem Elternteil getrennt werden würden“. Ausnahmen sollen beispielsweise für den Fall gelten, dass ein Familienmitglied vor der Polizei geflohen sei. In der Koalition wird darauf hingewiesen, dass dieser Vorschlag viel weitergehender als der ausgehandelte Kompromiss sei. Man versteht deswegen den Einwand des Innenministeriums nicht.

Sonderkoalitionsausschuss am Donnerstag

CDU, Grüne und SPD werden am Donnerstag über den Abschiebe-Leitfaden erneut beraten. Dann soll es einen Sonder-Koalitionsausschuss geben. Alle drei Koalitionspartner setzen darauf, dass der Leitfaden dann geeint werden kann. Die Diskussion über die Grundsätze für Abschiebungen beschäftigt das schwarz-grün-rote Regierungsbündnis seit knapp anderthalb Jahren.

