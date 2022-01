Ministerpräsident Kretschmer: Omikron-Welle wird im Februar Höchststand in Sachsen erreichen

Dresden

Aktuell ist die Inzidenz in Sachsen im bundesweiten Vergleich zwar niedrig – doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Omikron-Welle den Freistaat erreicht hat. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) betonte am Mittwoch, dass noch einmal schwere Woche bevorstehen würden und „eine riesige Zahl von Neuinfektionen“ zu erwarten sei. „Es beginnt jetzt auch bei uns. Wir müssen durch diese schwere Zeit durch“, so Kretschmer. Die Spitze der Omikron-Welle wird seinen Angaben zufolge Mitte bis Ende Februar erreicht sein. Im Laufe des Monats März werde die Welle dann langsam abebben. „Um Ostern herum wird sich die Situation deutlich gebessert haben“, betonte der Ministerpräsident.

Bis dahin sei es absolut geboten und sinnvoll, Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie aufrechtzuerhalten, um die aktuell bevorstehende Infektionswand abzuflachen und in eine Welle zu verwandeln. Durch die Kontaktbeschränkungen im Teillockdown seit November seien im Freistaat schätzungsweise 1000 bis 2000 Menschen weniger gestorben. Kretschmer beantwortete am Mittwochabend in einem Bürgergespräch gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Sächsischen Impfkommission (Siko), Dr. Thomas Grünewald, via Livestream Fragen rund um die Corona-Situation.

Informationsangebot in Impfzentren soll ausgebaut werden

Die Sorgen und Ängste vieler Menschen in Bezug auf die Impfung wolle er ernst nehmen, so Kretschmer. Gleichzeitig appellierte er an die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen, das Impfangebot wahrzunehmen. Es sei ein großes Glück, dass der Impfstoff vorhanden sei. „Wir wollen zukünftig in den Impfzentren das Informationsangebot ausbauen“, so der Ministerpräsident. Denn es sei wichtig, noch mehr Menschen davon zu überzeugen, dass eine Impfung gegen Corona ungefährlich sei. Die Impfzentren sollen geöffnet bleiben und zusätzliche Maßnahmen wie ein Impf-Brief an alle über 60-Jährigen die Impfquote in Sachsen erhöhen.

Auch der Siko-Vorsitzende Grünewald betonte, wie wichtig die Impfung sei – nicht um Ansteckungen zu vermeiden, sondern schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle. Aktuell sei die Situation in den sächsischen Krankenhäusern etwas entspannter – die Zeit zum Durchatmen werde genutzt, um coronabedingt aufgeschobene Operationen nachzuholen. Grünewald rechnet in den nächsten Wochen aber mit einem deutlichen Anstieg der Corona-Patientinnen und -Patienten in den Kliniken. Erst wenn die Krankenhäuser wieder leer sind, können die Maßnahmen zurückgenommen werden, sagte Kretschmer.

Von Lilly Günthner