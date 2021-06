Lossatal/Hohburg

Michael Kretschmer hielt sein Versprechen. Denn eigentlich wollte Sachsens Ministerpräsident schon im April des Vorjahres zur Stippvisite ins Lossatal reisen und mit den Menschen vor Ort über die Zukunft des Freistaates, ihre Ideen und bewegenden Themen diskutieren. Doch die angespannte Corona-Lage verhinderte damals seinen Besuch im Falkenhainer Sportzentrum. Die Gesprächsreihe „Direkt – Michael Kretschmer im Gespräch mit Ihrer Gemeinde“ fiel aus.

Ministerpräsident Michael Kretschmer plädiert auch weiterhin für das Tragen des Mund-Nasenschutzes. „Wir haben Corona noch nicht überwunden.“ Quelle: Thomas Kube

Insofern freute sich Lossatals Bürgermeister Uwe Weigelt (SPD), mit welcher „atemberaubenden Geschwindigkeit“ der Regierungschef unlängst auf ihn zukam, um einen Ersatztermin zu vereinbaren. Ort und Zeit waren schnell gefunden. Der renovierte Saal des Soziokulturellen Zentrums Kulturhaus Hohburg bot am Montagabend die ideale Kulisse für 75 Gäste. Denn trotz sinkender Inzidenz im Landkreis wurde die Personenzahl begrenzt. Das DRK Muldental testete zudem am Eingang tagesaktuell die Teilnehmer.

Impfzentren im Freistaat werden bis Ende August weiterarbeiten

Pünktlich 19 Uhr nahmen Bürgermeister Weigelt und Landrat Henry Graichen (CDU) dann den Ministerpräsidenten in Empfang, der in seiner Eingangsrede vor allem über die Corona-Situation sowie den Strukturwandel in der Region sprach. Dabei kündigte der CDU-Politiker an, dass die 13 vom Deutschen Roten Kreuz betriebenen Impfzentren im Freistaat bis Ende August anstatt bis Ende Juli weiterarbeiten. Grund ist die derzeitige unsichere Lieferung von Impfstoffen, die bei Hausärzten für Verärgerung sorge. Vereinbarte Termine seien deswegen schon abgesagt worden, weswegen manche Hausärzte weniger impfen oder gar nicht. Dennoch zeigte sich Kretschmer, der weiterhin für das Tragen des Mund- und Nasenschutzes plädierte, optimistisch und erwartet in den nächsten Wochen größere Vakzin-Mengen. Wenig später ging es direkt für anderthalb Stunden in die gewünschte lokale Fragerunde.

Kritik an Kita-Gebühren und Benzinpreispolitik

Den Anfang machte CDU-Gemeinderat Robert Eisold, der die Digitalisierung in den Verwaltungen ansprach und mehr über die Initiative, den Haltepunkt Dornreichenbach an der ICE- Strecke Leipzig – Dresden wieder zu aktivieren, wissen wollte. Trotz Protesten wurde 2002 die Station durch die Bahn AG vom Netz genommen. Anfang 2020 forderte der CDU-Landtagsabgeordnete Kay Ritter die Wiederbelebung des Bahnhofs im Ortsteil Mark Schönstädt.

Gemeinderat Robert Eisold eröffnet die Fragerunde mit den Themen digitale Verwaltung sowie die Anbindung der früheren Haltestelle Dornreichenbach an der ICE-Strecke Leipzig – Dresden. Quelle: Thomas Kube

Des Weiteren beschäftigte die Lossataler die Erhöhung von Kita-Gebühren für Eltern, die unter anderem CDU-Gemeinderat Reinhard Otto kategorisch ablehnt. Aus seiner Sicht seien Kitas Bildungsstätte und müssten kostenfrei sein. Kathrin Schiffmann schilderte ferner ihre Erfahrungen während der Corona-Krise mit der Plattform Lernsax und kritisierte die Benzinpreispolitik, weil sie gerade Bewohner des ländlichen Raumes enorm belaste.

Ministerpräsident: Wir müssen positiv nach vorn schauen

Ramona Zauner, Leiterin der Oberschule Lossatal, mahnte indes ein verstärktes Augenmerk bei der Lehrerausbildung in naturwissenschaftlichen Fächern, wie Mathematik und Physik, an, während Maria Günther, Leiterin der Kita „Hohburger Zwerge“, über die großen Herausforderungen für Eltern und das Fachpersonal in den vergangenen Corona-Monaten berichtete. Der momentane Zustand der Kreisstraße (K 8310) in Thammenhain, insbesondere Gefahr für Schulkinder aufgrund der fehlenden Fußwege, beschäftigte Ortsvorsteherin Simone Tiesies, und Tatortreiniger Thomas Kunz beklagte, dass die Politik zu lange für Entscheidungen brauche und lieber keine Entscheidung treffen würde als eine falsche.

Ramona Zauner, Leiterin der Oberschule Lossatal, wünscht sich ein verstärktes Augenmerk bei der Lehrerausbildung in naturwissenschaftlichen Fächern. Quelle: Thomas Kube

Zwar gab es für die eine oder andere Frage keine zufriedenstellende Lösung. Allerdings verdeutlichte Ministerpräsident Kretschmer die oft komplizierten Zusammenhänge, verwies auf künftige Bemühungen des Freistaates und verabschiedete sich mit den Worten: „Mir geht es darum, dass wir positiv nach vorn gehen, und dass wir das, was wir angefangen haben – Stärkung des ländlichen Raumes, ÖPNV, Gemeinden, die handeln können und die nicht nur den Mangel verwalten – dass wir den Weg weitergehen. Das wird auch gelingen.“

Von Kai-Uwe Brandt