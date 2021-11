Leipzig

„Krankenhaus statt Weihnachtsmarkt? – Der harte zweite Corona-Winter“, hatten die MDR-Fernsehmacher von „Fakt ist!“ am Montagabend ihre Sendung überschrieben – und damit den Nerv vieler Händler, Firmen und Weihnachtsmarktbesucher getroffen, die sich im Advent mehr Normalität gewünscht hatten. Wie geht es in den nächsten Wochen weiter?, wollten die Fernsehmacher von Gesprächspartnern wie Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) wissen.

Impfen „in Bus oder Straßenbahn“

Kretschmer kündigte an, dass „in den nächsten Tagen“ neue Impfzentren „in Größenordnungen“ öffnen werden. „Es wird einen deutlichen Zuwachs an Impfstellen und Personal geben“, sagte der Ministerpräsident. Und Jung betonte, dies gelte auch für Leipzig. „Ab 1. Dezember haben wir ein verdoppeltes Angebot“, sagte er. Für ihn sei sogar das Impfen „in einem Bus oder in einer Straßenbahn“ denkbar.

Eine Weihnachtsmarkt-Händlerin aus Dresden prophezeite wegen der kurzfristigen Absage der Weihnachtsmärkte ein Händlersterben, wenn die Politik nicht stärker eingreife. Die angekündigten Sonderabschreibungen würden nicht helfen, weil es keine Einnahmen gebe, von denen man etwas abschreiben könne, hieß es. Auch Überbrückungshilfen seien für eine Rettung „nicht maßgebend“. Gebraucht würden Regelungen wie die November- und Dezemberhilfen des vergangenen Jahres.

Keine November- oder Dezember-Hilfen

Ministerpräsident Kretschmer erklärte, dass es „November- und Dezember-Hilfen so nicht mehr geben“ werde. Er und Jung wollen sich aber für die Händler einsetzen. „Ich verspreche Ihnen, wir gehen in die Spur“, sagte Jung und kündigte an, unter anderem mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zu reden. „Wir haben die Probleme auf dem Schirm, auch wenn wir jetzt noch keine Rezepte haben.“

Auf die vielen Impfverweigerer im Freistaat angesprochen machte Jung einen „Vertrauensverlust in Staat und Institutionen“ aus. Dem müsse man sich stellen, aber die Gesellschaft habe nicht die Zeit, diesen Verlust zu beheben. „Deshalb wird die Impfpflicht kommen müssen“, so Jung.

Kretschmer machte für die Impfskepsis „eine bösartige Argumentation im Internet und in den sozialen Netzwerken“ verantwortlich. „Das ist im großen Maße gefährlich“, sagte er. „Dagegen müssen wir vorgehen.“

Von Andreas Tappert