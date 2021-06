Leipzig

Ein Interview von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), dem auch die Leipziger Volkszeitung angehört, sorgt für Streit in der Koalition im Freistaat. „Das öffentliche Auftreten von @MPKretschmer ist überaus befremdlich“, twitterte sein Stellvertreter Martin Dulig von der SPD. „Unsachliches Austeilen über Ostgeschichte und Klimaschutz in markigen Überschriften sollen vom jahrelangen Nichtstun der CDU in diesen Fragen ablenken.“

Kretschmer hatte die SPD für den Aufschwung der AfD verantwortlich gemacht. „Die SPD beklagt seit Jahren eine ungerechte Behandlung und Vernachlässigung der Ostdeutschen durch den Westen. Damit hat sie Ostdeutsche aus einer Position der Handelnden in eine Situation der Passiven geredet. Damit haben die Sozialdemokraten das berechtigte Selbstbewusstsein der Menschen hier – wir haben das System der DDR beendet, wir haben etwas Neues aufgebaut, wir gehen mutig voran – beschädigt und Erfolge zunichte gemacht. Ihnen selbst hat das nichts genutzt, aber sie haben die AfD stark gemacht“, so der Ministerpräsident im Gespräch mit dem RND.

Dulig bezeichnet Kretschmer-These als Unsinn

Dulig legte am Nachmittag bei Twitter noch einmal nach. „Weil wir als SPD die Aufmerksamkeit auf Ostdeutschland lenken, zerstören wir das Selbstbewusstsein der Menschen hier? Das halte ich für Unsinn“, erklärte der Wirtschaftsminister. Und einmal in Fahrt: „Ich darf auch daran erinnern, dass gerade die CDU in Sachsen immer wieder versucht, höhere Löhne zu verhindern. Kretschmer persönlich hat gegen einen Mindestlohn von 8,50 Euro gekämpft. Im Gegenzug hat er Angst geschürt, der Mindestlohn würde Arbeitsplätze kosten.“ Das Ohnmachtsgefühl, nichts dagegen tun zu können, dass man für die eigene harte Arbeitsleistung keine angemessene Vergütung und später entsprechend Rente erhält, habe zur Wut auf die Politik beigetragen.

Der Ministerpräsident teilte in dem Interview nicht nur gegen die SPD aus, sondern auch gegen seinen zweiten Koalitionspartner. „Die Grünen sind eine Klientel- und Milieupartei. Sie schauen nicht auf Volkes Meinung, und in Regierungsämtern werden sie übergriffig“, so der 46-Jährige. Als Beispiel nannte er die seiner Ansicht nach praktizierte „Politik der Verbote“ durch die Grünen.

Grüne: „Wir bringen Sachsen voran“

Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) ließ die Vorwürfe ebenfalls nicht auf sich sitzen, antwortete aber mit einem inhaltlichen Angebot. „Klimaschutz ist DIE zentrale Zukunftsfrage, @MPKretschmer. Klimaschutz und Energiewende sind Wachstumsmotoren. Andere haben die Zeichen der Zeit beim Strukturwandel in #Lausitz und #Mitteldeutschland jahrelang verschlafen. Wir GRÜNEN bringen #Sachsen jetzt voran. Versprochen!“, twitterte er am Donnerstagnachmittag.

Kretschmer hatte zudem zum Kohleausstieg betont: „Ich bin entsetzt, wie Grüne Politiker den Kompromiss aufkündigen wollen. Keiner von denen hat irgendeinen Beitrag dazu geleistet, dass Arbeitsplätze und Perspektiven durch den Kohle­ausstieg entstehen. Von Frau Baerbock kommt nichts als Sonntagsreden.“

Von mro