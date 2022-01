Dresden

Bei der Wahl der Stellvertreter des neuen CDU-Chefs Friedrich Merz hat Ministerpräsident Michael Kretschmer das beste Ergebnis erzielt. Bei der digitalen Wahl am Samstag erhielt er 883 von 953 abgegebenen Stimmen. Er wolle die Stimme des Ostens und Osteuropas in die Debatten einbringen, erklärte Kretschmer am Samstag. „Wir wollen nach 30 Jahren Deutsche Einheit nicht betonen, was uns alles trennt. Wir wollen den gemeinsam Weg in die Zukunft gehen.“ Dazu könne Ostdeutschland mit seinen Erfahrungen sehr viel beitragen. Er äußerte sich zuversichtlich, dass seine Partei mit einem „modernen Konservatismus“ alle Generationen ansprechen könne.

Von dpa