„Mir hat jemand den Tod gewünscht“: Was Mitarbeiter der sächsischen Impfhotline erleben

Als Marco Hildebrand* Mitte Januar seinen Dienst bei der sächsischen Impfhotline antritt, macht ihm das Callcenter, bei dem er seinen Vertrag unterschrieben hat, ein seltsames Angebot: Die Hotline brauche ihn jetzt noch nicht. Aber er könne sich ja schonmal warmtelefonieren: Im Kundenservice des FC-Bayern-Fanshops. Oder, alternativ, in der Hotline für Haushaltsgeräte des Herstellers Bosch.

Hildebrand lehnt dankend ab. Er hatte sich auf eine Annonce beworben, in der „Superheldinnen und Superhelden“ für den Betrieb der „Covid-19-Impfhotline“ gesucht waren. „Werde Teil unseres Teams und unterstütze uns beim Kampf gegen Corona!“ hieß es. Er will keinen austauschbaren Job machen. Sondern helfen, das Virus einzudämmen.

Nach wenigen Wochen wird Hildebrand seinen Job wieder los sein. Anstatt eines „Superhelden“, wird er sagen, habe er sich „wie ein Seelsorger“ gefühlt.

Manche bekommen Drohungen, andere weinen mit Anrufern

Die LVZ konnte mit mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der sächsischen Impfhotline über ihre Arbeit sprechen. Sie alle erzählen von einem Job, bei dem es weniger darum ging, Impftermine zu vergeben. Sondern eher, den häufig verzweifelten oder wütenden Anrufern zuzuhören und sie zu trösten. Manche berichten von Morddrohungen. Andere davon, gemeinsam mit Anrufern geweint zu haben.

Vor allem beklagen die Mitarbeitenden, nicht ausreichend geschult worden zu sein. Eine intern verschickte Nachricht vermittelt ihnen schließlich den Eindruck, nicht im Kampf gegen Corona mitzuwirken – sondern am Profit eines weltweit operierenden Callcenters.

Das Unternehmen Capita betreibt weltweit Callcenter, auch in in der Leipziger Nonnenstraße. Ihre Auftraggeber sind sonst beispielsweise Fanshops oder Küchengerätehersteller. Ende 2020 erhalten sie eine besondere Anfrage: Die Deutsche Telekom möchte, dass Capita im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes und des Sozialministeriums den Betrieb der sächsischen Impfhotline übernimmt.

In der Spitze über 250.000 Anrufe am Tag

Das Projekt Impfhotline teilt Capita auf seine Callcenter in ganz Deutschland auf: Die Anrufe sollen nach Rostock, Kiel, Cottbus, Erfurt, auch Leipzig geleitet werden. Mitte Januar wird die Nummer freigeschaltet. Von nun an gehen jeden Tag zwischen 20.000 und 80.000 Anrufe bei den Callcentern ein. Als am 8. April die Impftermine für über 60-Jährige freigeschaltet werden, sind es 262.636 Anrufe.

Die wenige hundert „Agenten“, die mit Headset von zu Hause aus arbeiten, schaffen insgesamt jeden Tag nur bis zu 10.000 Anrufe anzunehmen. Bevor ein Agent in den Hotlinebetrieb einsteigt, erhält er eine Schulung, die etwa anderthalb Stunden dauert. Dort lernen sie, wie sie Anrufenden eine Nummer zuweisen und für einen Impftermin eintragen. Auf medizinische oder politische Fragen zum Thema Impfen sollen sie nicht eingehen.

Auch Marco Hildebrand tritt im Januar seinen Dienst an. Und er steht schnell vor einem Problem: Es gibt keine Impftermine. „In unserem System war nichts frei“, sagt er. Sein Callcenter hat zu dieser Zeit eine Bandansage laufen, die das Anrufenden vorab mitteilt.

Nach Stunden in der Warteschleife – keinen Impftermin

Mit der Zeit fragen aber trotzdem immer mehr Anrufende, die bei Hildebrand und seinen Kolleginnen rauskommen, unverblümt nach einem Impftermin. Manchmal führen sie längere Gespräche mit den Menschen, die häufig alt, seit längerer Zeit isoliert und nun voller Hoffnung auf den Impfstoff sind. Die meisten von ihnen versuchen von Frühmorgens an, in die Hotline zu kommen. Manchmal dauert es viele Stunden bis sie durchkommen, um zu erfahren, dass es gerade keine Impftermine gebe. „Mit der Zeit wurden die Leute immer frustrierter und wütender“, sagt Hildebrand.

Um den Frust zu verstehen, wählen er und seine Kolleginnen irgendwann selbst die Nummer der Impfhotline. Und sie beginnen, die Wut zu verstehen. Denn anders als bei üblichen Servicenummern, gibt es bei der sächsischen Impfhotline keine Warteschleife. Stattdessen sagt eine Stimme vom Band, dass derzeitig alle Mitarbeiter im Gespräch seien. Danach endet das Telefonat. Wer einen Termin will, muss die Nummer über mehrere Stunden immer wieder neu wählen.

Hildebrand fällt noch etwas auf: Die Bandansage, dass es keine Impftermine gebe, ist wieder verschwunden. Er fragt bei einer Teamleiterin nach. Diese weist ihn an, den Anrufenden mitzuteilen, es in einigen Tagen einfach noch einmal zu versuchen.

Die LVZ konnte interne Chatverläufe des Impfhotline-Teams einsehen. Dort beschreiben die Agentinnen, die vorwiegend Frauen sind, was sie in ihrem Job bei der Impfhotline erleben. Clara B. schreibt: „Manche Bürger rufen am Tag 50 Mal an, bevor sie durchkommen – das ist doch bloß furchtbar. Und den Frust kriegen wir dann ab.“ Und: „Wir sind keine ausgebildeten Seelsorger.“ Hannah J. schreibt: „Einige Gespräche sind extrem belastend und man weiß oft nicht, wie man damit umgehen soll.“

In den internen Chats wird außerdem eine Bitte laut: Man möge, wenn gerade kein Impfstoff verfügbar ist, die Bandansage aktivieren. Dann würden schließlich vor allem Personen durchkommen, die ihren Impftermin ändern oder stornieren wollen. Personen also, denen man helfen könne.

Bandansage bleibt ausgeschaltet

Im Februar und im März verlaufen viele Schichten der Callcenter-Mitarbeiter ohne freie Impftermine. Manche schreiben morgens in den internen Chat: „Check 10 Uhr: Keine Impftermine nirgendwo.“ Dennoch haben sie den ganzen Tag mit Personen zu tun, die wegen eines Impftermins anrufen. Und sie fragen immer wieder: Warum schaltet die Impfhotline keine Bandansage?

Mitte März meldet sich eine Teamleiterin im internen Chat. „Liebe KrisenmanagerInnen“, schreibt sie. Sie äußert ihren „großen Respekt“ vor der Arbeit der Agenten. „Ihr erlebt hautnah den Frust, die Angst, die Wut, die Trauer, aber auch die Hoffnung und die Freude der Bürger mit.“ Sie schreibt: „Die Bürger brauchen einen guten Zuhörer, der Verständnis zeigt und im besten Fall Fragen beantworten kann.“ Eine Bandansage könne das nicht leisten. Die Teamleiterin bekundet, dass es „nicht schön“ und „belastend“ sei, wenn jemand nur anrufe und Frust ablassen wolle. „Sagt uns, wenn es zu viel wird.“

Dass es zu viel wird, geht aus den internen Chats der kommenden Tage hervor. Lina F. schreibt: „Mir hat heute jemand den Tod gewünscht.“ Magdalena D. berichtet: „Etwa jeder dritte Anrufer bei mir schreit mich an, dass er sich jetzt eine Kugel in den Kopf jagt.“ Und Sophia N. fragt: „Vielleicht wäre ja eine Gesprächsschulung eine Möglichkeit?“ Eine solche Schulung erhalten die Agenten der Impfhotline, mit denen die LVZ gesprochen hat, nie. Sie erhalten auch sonst keine Antworten.

„Es ist unser Job, die Calls anzunehmen“

Dafür meldet sich eines Tages ein Projektmanager aus Mannheim bei ihnen. Der erfahrene Mitarbeiter arbeitet schon seit mehr als zehn Jahren für Capita. Und er trägt eine überraschende Erklärung vor, warum die Hotline keine Bandansage schaltet: „Es ist unser Job, die Calls anzunehmen“, schreibt er. Dann stellt er eine Gleichung auf: „Bandansage = keine Calls = Capita bekommt kein Geld = Projekt-Schließung“.

Lässt das Callcenter keine Bandansage laufen, weil sich so mehr Anrufe generieren lassen? Bereichert sich der Betreiber der sächsischen Impfhotline an der Verzweiflung der Anrufenden, die stundenlang versuchen sich einzuwählen, weil sie auf einen Impftermin hoffen?

Eine Presseanfrage beantwortete die Telekom im Namen von Capita: Die Entscheidung, eine Bandansage zu schalten, treffe „allein der Kunde“, also das Deutsche Rote Kreuz. Auch, wenn nur wenig Impfstoff verfügbar sei, habe das DRK entschieden „keine Bandansagen mehr zu schalten.“ Die Telekom stellt auch klar: „Mehr angenommene Anrufe führen nicht automatisch zu höherer Vergütung.“ Für den Fall, dass weniger Anrufe als erwartet eintreffen, sei man „vertraglich abgesichert.“

Bloß: Warum behauptet dann ein leitender Mitarbeiter, das Callcenter würde keine Bandansage schalten, weil sonst die Projektschließung drohe? Die Telekom schreibt von einer „Falschaussage“. Im internen Chat der Capita ist der Post aber auch Wochen später noch nicht gelöscht oder korrigiert. Die LVZ hat bei dem Teamleiter aus Mannheim nachgefragt, aber keine Antwort erhalten. Stattdessen verschickte Capita vor einer Woche eine Mail an seine Agenten: Auskünfte gegenüber Pressevertretern „dürfen ausschließlich über die Kommunikationsabteilung erfolgen.“

„Mit der Zeit habe ich den Job uminterpretiert“, sagt Marco Hildebrand. „Ich kam mir vor wie ein Seelsorger. Für manche war ich der einzige persönliche Kontakt in dieser Pandemie. Die hatten Michael Kretschmer im Fernsehen gesehen, der den Impfstart ankündigt. Und nun kamen sie bei mir raus, der ihnen keinen Impftermin geben konnte.“ Im April hört er auf, für die Hotline zu arbeiten.

50 Termine in kapp drei Monaten vergeben

Während seinen knapp drei Monaten bei der Hotline schätzt Hildebrand, etwa 50 Impftermine vergeben zu haben. In jeder sechsstündigen Schicht im Schnitt einen. Nach Angaben des DRK wurden bis April 65.606 sächsische Impftermine per Telefon vergeben. Über die Website waren es knapp eine halbe Million.

Der Grund dafür, dass die Hotline deutlich weniger Termine vergibt und ihre Agenten oft keine verfügbar haben, ist, dass Impfstoff in Sachsen immer recht kurzfristig verfügbar ist. Wer sich online registriert, erhält dort sofort seinen Termin. Wer bei der Hotline anruft, muss eine Woche lang auf einen Brief warten. Bis dahin ist der Impfstoff aber meist schon aufgebraucht – von denen, die sich online registriert haben. Gerade ältere Anrufer stellt das vor Problem. Das Sozialministerium erklärt, das Problem zu kennen. Man sei „in ständigem Austausch mit den Verantwortlichen“ beim Deutschen Roten Kreuz.

Seit Anfang der Woche erhält die Hotline wieder viele neue Anrufe: Sachsen hat angekündigt, auch Angehörigen der Prioritätsgruppe drei Corona-Schutzimpfungen zu ermöglichen. Termine sind für Personen dieser Gruppe noch nicht verfügbar. Bei den Agenten der Impfhotline stehen sie trotzdem schon Schlange.

*Alle Namen von der Redaktion geändert

Von Josa Mania-Schlegel