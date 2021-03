Leipzig

Auf eigenen Beinen zu stehen, ist für jeden jungen Erwachsenen eine enorme Herausforderung. Lebensunterhalt verdienen, eine eigene Wohnung finden, die Ausbildung voranbringen – ohne Hilfe klappt das selten unfallfrei. Wer allerdings keine Familie hat, die mit Rat und Tat unterstützt, hat es nicht nur finanziell noch schwieriger. Solche Jugendliche kommen meist aus der stationären Kinder- und Jugendhilfe, sind mit ihrem 18. Geburtstag dann komplett auf sich allein gestellt. In der Fachsprache werden sie auch Careleaver (deutsch: Pflege-Abgänger) genannt. In Leipzig bietet eine Initiative Hilfe beim Übergang an, springt in die Lücke, wenn Jugendämter Akten schließen, aber noch längst nicht alle Probleme gelöst sind.

„Careleaver ist eine Selbstbezeichnung, die im Gegensatz zum gängigen Begriff ’Heimkind’ vorurteilsfrei ist und die Vielfalt der verschiedenen Biographien abbildet“, sagt Katja Meier. Sie ist Projektleiterin beim Careleaver* Kollektiv Leipzig, das unweit des Grünauer Jugendzentrums Heizhaus (Alte Salzstraße 60), eine Kontaktstelle aufgebaut hat. Im Kollektiv werden Jugendliche ab 16 Jahren unterstützt, in Zusammenarbeit mit anderen Leipziger Akteurinnen und Akteuren strukturelle Hürden abgebaut. Neben der Beratung geht es dabei auch um Fragen der Selbstorganisation und der Vermittlung von engagierten Freiwilligen, die den jungen Erwachsenen mit ihrer Erfahrung unter die Arme greifen.

Vernetzte Community auf Augenhöhe

„Wir helfen bei ganz individuellen Fragen und Sorgen, wie zum Beispiel bei der Wohnungssuche oder wenn es in der Ausbildung nicht läuft. Wir sind aber auch eine Community, in der sich die jungen Erwachsenen vernetzten und austauschen können, z.B. in der Studierenden-Gruppe oder zukünftig auch in einer Gruppe ehemaliger Pflegekinder“, erklärte Meier. Dabei stehe der Austausch auf Augenhöhe im Vordergrund. Junge Menschen mit einer ähnlichen Biografie könnten sich im Projekt ohne große Worte oder Vorverurteilung über Probleme austauschen, vernetzen und gegenseitig helfen.

Im Mentoring-Programm treffen die jungen Menschen auf etwas ältere, die den Schritt in die Selbstständigkeit längst geschafft haben und nicht nur mit Rat, sondern auch mit – wie Katja Meier sagt – auch kulturellen und materiellen Ressourcen bereit stehen. Soll heißen: Da gibt es einen Austausch auch über die eigentliche Hilfe bei Wohnungs- und Jobsuche hinaus, werden Erfahrungen vermittelt und das soziale Netzwerk auf beiden Seiten erweitert. Denn wer ohne Eltern aufwächst, hat nicht nur finanziell große Nachteile.

2000 Leipziger Kinder leben ohne Eltern

Wie groß der Bedarf ist, lässt sich aus einfachen Zahlen ablesen: In Leipzig leben aktuell rund 2000 Kinder und Jugendliche ohne Eltern in stationären Wohnformen oder Pflegestellen. Nur ein Bruchteil von ihnen hat eine Chance, später wieder in familiäre Kontexte zurückzukehren. Etwa 300 junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 21 Jahren erhalten derzeit noch finanzielle Unterstützung aus dem Jugendamt. „Es gehen aber eben viele ohne Hilfe in Selbstständigkeit über. Das rechnet sich ja auch über die Jahre hoch“, sagt Meier.

Viele hätten zum Zeitpunkt ihrer Volljährigkeit noch keinen Ausbildungsabschluss – im Schnitt sind junge Menschen in Deutschland erst mit knapp 20 Jahren damit fertig. Eine Rückkehr in die Jugendhilfe ist mit dem 18. Geburtstag aber nahezu unmöglich. „Vermeintlich kleine Hürden, wie beispielsweise eine verzögerte BAföG-Genehmigung, stellen für Careleaver schon immense Risiken dar“, erklärt die Projektleiterin. Finanzielle Rücklagen haben Betroffene beim Übergang in die Selbstständigkeit ohnehin nie, weil sie bis dato 75 Prozent ihres Einkommens als sogenannte Kostenheranziehung an das Jugendamt abgeben müssen. In der Folge sind diese jungen Erwachsenen besonders stark von Armut und Wohnungslosigkeit bedroht.

Erfolgreiche machen Mut

Das Careleaver* Kollektiv Leipzig will nicht nur zu helfen, es versucht den Betroffenen auch Selbstvertrauen zu geben – mit Biografien wie der erfolgreichen Stabhochspringerin Desiree Singh oder dem SAP-Manager Cawa Younosi. Letzterer sagt: „Gerade Menschen, die tiefe Einschnitte in ihrem Leben hatten, gehen besonders kreativ mit Herausforderungen und Stress um. Widerstände und Hürden motivieren mich weiterhin. Nach vorne schauen und nicht nach hinten, das ist meine Devise.“ In Leipzig wirbt die Initiative zudem um mehr Unterstützung von kommunalen Stellen für die auf sich selbst gestellten jungen Menschen. „Eine Aufnahme von Betroffenen in die Kinder- und Jugendhilfeplanung der Stadt Leipzig wäre ein wichtiger Schritt hierfür", betont Meier.

