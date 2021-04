„Mit Anstand und Abstand“: DGB ruft zum 1. Mai zu Kundgebungen in Sachsen auf

Leipzig

Corona zwingt auch die Gewerkschaften zum Umdenken. Machtvolle Demonstrationen und Feste zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit, soll es in diesem Jahr nicht geben. Anders als 2020, als alle Veranstaltungen ausfielen, will man aber in diesem Jahr nicht auf Kundgebungen verzichten.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach im LVZ-Gespräch. Wegen hoher Infektionszahlen seien in einigen Städten Veranstaltungen auch abgesagt worden. In Leipzig sowie in Chemnitz, Bautzen und Pirna wolle man aber Flagge zeigen. „Mit Anstand und Abstand“, so Schlimbach. Gerade die aktuellen Tarifauseinandersetzungen in der Metall- und Elektroindustrie zeigen, dass das auch hervorragend funktionieren kann.

Direkter Kontakt fehlt

Dennoch müssen auch die Gewerkschaften mehr ins Internet verlagern. Man habe gute Erfahrungen mit digitalen Sitzungen oder Betriebsversammlungen am Bildschirm gemacht. Aber der direkte Kontakt zu den Mitgliedern fehle. „Wir erreichen aktuell wegen der Einschränkungen weit weniger Menschen als in den Vorjahren.“ Das drücke sich auch in sinkenden Mitgliederzahlen aus. So ist die Zahl der Mitglieder in DGB-Gewerkschaften in Sachsen um knapp 4.500 auf jetzt 256.500 gesunken.

Seien es die immer noch viel zu niedrigen Gehälter in der Pflege, der aktuelle Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie oder die mangelnde Wertschätzung von Berufen, die im vergangenen Jahr noch lautstark als Systemrelevant beklatscht wurden - in Corona-Zeiten sind die Probleme von schlechter Bezahlung, überlangen Arbeitszeiten und gravierenden Lohnunterschieden zwischen Ost und West nicht weg.

Corona als Brennglas sozialer Probleme

„Den Leuten brennt nicht weniger, sondern mehr auf den Nägeln. Corona war ein Brennglas für alle Probleme unserer Gesellschaft.“ Man wolle zeigen, dass niemand allein oder gar vergessen sei. Deshalb auch das Motto der diesjährigen Kundgebungen: „Solidarität ist Zukunft“.

Auf dem Leipziger Markt werden neben Schlimbach die für Leipzig-Nordsachsen zuständige DGB-Geschäftsführerin Manuela Grimm, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sowie Betriebsräte von Leipziger Firmen sprechen. Der DGB geht von etwa 300 Teilnehmern aus. Vorgeschrieben seien FFP2-Masken und die Einhaltung des Mindestabstands.

Unternehmen fehlt Einstellungsbereitschaft

Zu den Themen, die bei der Leipziger Kundgebung eine Rolle spielen werde, gehörten natürlich auch Corona und die Folgen. „Dank Kurzarbeit konnten viele Arbeitsplätze erhalten bleiben“, sagt Sachsens DGB-Chef. „Was mir große Sorgen bereitet, ist aber die Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit, die seit Monaten rasant steigt. Wer arbeitslos geworden ist, hat immer weniger Chancen, wieder auf den Arbeitsmarkt zu kommen. In vielen Unternehmen fehle die Einstellungsbereitschaft. Auch weil die Arbeitsagenturen und Jobcenter nicht unterstützend mit Qualifizierungen helfen können. „Betreuung vor Ort funktioniert nicht und an Beschäftigungsgelegenheiten ist derzeit auch kaum zu denken.“ Das müsse sich ändern.

Sorge bereite ihm auch der Schuldenabbau. „Ab 2023 sollen die sechs Milliarden Euro Corona-Schulden, die der Freistaat jetzt aufgenommen hat, innerhalb von nur sechs Jahren zurückgezahlt werden.“ Sollte das aus dem „ohnehin schon knappen Haushalt herausgeschnitten werden, bedeutete das massive Kürzungen bei vielen sozialen und kulturellen Projekten sowie Einschnitte beim Personal“. Fatal, denn gerade in den Bereichen Bildung und Sicherheit seien in den letzten Jahren unter Mühen personelle Verbesserungen erzielt worden. Das dürfe man jetzt nicht einfach so aufs Spiel setzen. „Und natürlich befürchte ich, dass für wichtige Zukunftsinvestitionen kein Geld da ist.“

Am Breitbandausbau hapert es

Dringend erforderlich sei eine bessere technische Ausstattung der Schulen, der Ausbau des Breitbandnetzes insbesondere in den ländlichen Regionen, damit die Menschen dort nicht den Anschluss verlieren, sowie die Transformation in der Industrie. „Sachsen braucht statt weniger, mehr Investitionen in Zukunftsthemen wie E-Technologie, Wasserstoff oder Mikroelektronik“, so Schlimbach. Die vom Freistaat auferlegte Schuldenbremse müsse weg. Er plädiert deshalb für eine Verfassungsänderung.

Unzufrieden ist er auch mit dem Strukturwandel in den Braunkohleregionen. Auf Bundesebene seien gute Rahmenbedingungen geschaffen worden. Was in Sachsen aber fehle, „sind Projekte in der Wirtschaft, die auf gut bezahlte und zukunftssichere Arbeitsplätze hin ausgerichtet sind“. Er habe nichts gegen neue Radwege, Turnhallen oder Jugendherbergen, „aber Strukturwandel im Sinne einer modernen Wirtschaftsentwicklung gelingt so nicht“.

Schlimbach zeigte sich verärgert über den Kurs des zuständigen Regionalentwicklungsministeriums, „dass in den regionalen Begleitausschüssen nur Bürgermeister und Landräte über die Prioritäten abstimmen sollen und die Zivilgesellschaft am Katzentisch Platz findet“. Die Ideen anderer Akteure müssten unbedingt mit einbezogen werden. „In der Strukturwandelkommission haben wir gezeigt, dass wir Verantwortung für die Entwicklung der Regionen übernehmen wollen. Jetzt, wo es konkret wird und Arbeit und Lebensbedingungen der Menschen vor Ort geht, da soll wieder von oben durchregiert werden.“

Von Andreas Dunte