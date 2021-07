Falkenhain/Erlebach

Neuerdings schippern die Bierkähne über den Kriebsteinsee. David Cox und sein Sohn Daniel fahren die Waren für die Brunnenquellklause in Erlebach mit zwei Elektrobooten über die Talsperre. „Boss“ heißt das eine, „Archi“ das andere. Den Spruch, „The Royal Navy of Lake Kriebstone“ quittiert „Captain“ Cox mit einem Schmunzeln, denn der Mann kommt ursprünglich aus England, lebt aber schon seit über 30 Jahren in Deutschland. Sein Sohn Daniel kam erst kürzlich nach Deutschland, was mit Covid und dem Arbeitsmarkt in England zu zu hat.

Der Grund für die Bootsfahrten ist jedoch nicht zum Lachen. David Cox kann seine Gaststätte, die Brunnenquellklause in Erlebach, nur über den Seeweg beliefern. An Land gelangt man eigentlich über den Nordhäuser Weg dorthin. Aber der ist derzeit gesperrt. Gleich hinter dem Wochenendgrundstück, das früher mal Werner Oschatz aus Marbach gehörte, ist der Hang abgerutscht. Dadurch ist der Nordhäuser Weg schmaler. Da ist jetzt kein Durchkommen mehr, die Gemeinde hat ihn sperren lassen.

Und das bedeutet mehr Arbeit für den Wirt. Zwar ist die Bootsfahrt vom „Seeblick“ in Falkenhain, der anderen Gaststätte von David Cox, sehr reizvoll. Aber vor der Abfahrt heißt es: Getränkekisten und Fässer schleppen und nach dem Anlegen aus den Booten wuchten. Etwa 100 Meter Weg sind es in Falkenhain bis zum Steg. In Erlebach wiederum kommt nach dem Steg ein Anstieg. „Sunday is scheiße“, sagt Daniel Cox, der schon einige Worte Deutsch gelernt hat. Denn Sonntags muss das ganze Leergut zurück, das beim Wochenendbetrieb anfällt. Und das ist eine Menge.

Mündlich genehmigt

Die Problematik zu lösen, ist nicht ganz einfach. Die Einbruchstelle des Nordhäuser Weges liegt auf Privatland und außerdem im Landschaftsschutzgebiet (LSG). Da kann die Gemeinde Kriebstein nicht einfach loslegen und den Schaden reparieren. Gleichwohl ist die Verwaltung nicht untätig. „Wir haben uns bei der Unteren Naturschutzbehörde um eine Genehmigung bemüht, den Hang auf einer Breite von 75 Zentimetern abzutragen und den Weg so zu verbreitern“, sagt Kämmerer Wolfgang Hein. „Um eine dauerhafte Sperrung des Weges und eine Schließung der Ausflugsgaststätte zu vermeiden, wurde hier als kurzfristige Lösung im Rahmen eines abschließenden Ortstermines die Verbreiterung des Weges im betroffenen Abschnitt geprüft und naturschutzrechtlich als erlaubnisfähig beurteilt. Die nach der Rechtsverordnung zum LSG erforderliche Erlaubnis wurde mündlich ausgesprochen, sie wird noch schriftlich nachgereicht“, teilt dazu Landratsamts-Sprecher André Kaiser auf Nachfrage von lvz.de mit.

Nutzung untersagen

Zumindest diese Problematik ist also so gut wie gelöst. An den anderen Dingen ist die Gemeinde ebenfalls dran. Fakt ist: Die Feriensiedlung am Nordhäuser Weg muss eine Zufahrt haben. Nicht für die Bierversorgung von „Camp David“, wie die Brunnenquellklause auch genannt wird. Ver- und Entsorger müssen mit ihren Fahrzeugen an die Grundstücke gelangen, Feuerwehr und Rettungsdienst ebenso. Und wenn das nicht gewährleistet ist? „Dann müsste man die Nutzung als Siedlung untersagen“, benennt Wolfgang Hein eine herbe Konsequenz.

Abwasserabfuhr problematisch

Ebenfalls herb: Die Abwasserabfuhr. Wie Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler sagt, sähe der Zweckverband Kommunale Wasserver- und Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgsvorland“ Hainichen (ZWA) gerne das Gebiet gesperrt. „Dann könnte die Brunnequellklause nicht mehr arbeiten“, sagt Maria Euchler. Ulrich Pötzsch, technischer Geschäftsführer des ZWA, erklärt, wo aus Entsorgersicht die Probleme liegen: „Es sind extrem lange Schlauchwege notwendig, zudem muss die von uns beauftragte Entsorgungsfirma kleine Fahrzeuge einsetzen. Das ist nicht effizient. Und dann ist da noch die Haftungsfrage.“ Schlimmstenfalls müsste der ZWA eine sogenannte Nutzungsuntersagungsverfügung beantragen. Das Problem Hangrutsch Nordhäuser Weg beschäftigt also auch den ZWA.

Oder aber David Cox nimmt ein Schiff des Zweckverbandes in seine Flottille auf für den Abtransport. Scherzhaft hat er da schon mal bei einem Zweckverbandsmitarbeiter vorgefühlt. „Könnt’ deinen Blechkahn gut gebrauchen“, sagte er beim Entladen zu dem Mann.

