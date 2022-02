Hannover

Jeder, der sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hat, soll sich nach derzeitiger Regelung in Isolierung begeben – das gilt unabhängig vom Impfstatus. Damit soll sichergestellt werden, dass infizierte Personen möglichst niemanden anstecken. Auch Geboosterte, die sich angesteckt haben, müssen sich also in den eigenen vier Wänden isolieren. Das ist eine behördlich angeordnete Maßnahme. Derzeit gilt: Zehn Tage soll man sich absondern – ohne abschließenden Test. Man kann auf sieben Tage verkürzen, wenn 48 Stunden zuvor keine Symptome mehr zu spüren waren und ein zertifizierter Antigen-Schnelltest oder PCR-Test negativ ausgefallen ist.

Quarantäne: Gesundheitsamt vor Ort kann entscheiden

Anders sieht es bei der Quarantäne aus: Wer nur Kontakt zu einem Infizierten hatte, selbst aber geboostert ist und keinen positiven Testnachweis hat, muss nach den Empfehlungen des RKI nicht in Quarantäne. Im konkreten Fall kann auch das Gesundheitsamt vor Ort entscheiden, ob man als geboosterte Person nach einer bestätigten Infektion noch in Quarantäne muss.

Gesundheitszustand bitte beobachten

Geboosterte Kontaktpersonen sollten aber ihren Gesundheitszustand beobachten. „Entwickeln sich Symptome, sollte eine Selbstisolierung und zeitnahe PCR-Testung erfolgen“, empfiehlt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

