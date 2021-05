Mit E-Ladesäulen und Aussicht – Markranstädter Unternehmer baut Technologiepark

Markranstädt

Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, hatte einst Alt-Kanzler Helmut Schmidt in seiner unnachahmlichen Art gesagt. Würde Holger Födisch den Rat befolgen, wäre er wohl Dauergast bei den Medizinern. Der Unternehmer aus Markranstädt ist 61 und sprüht nur so vor Ideen.

Sein neuestes Projekt ist der Umbau des Kohlebunkers auf dem weiträumigen Areal der Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG vor den Toren der Kleinstadt im Landkreis Leipzig. Aus dem einstigen Lager, das die Schwelerei am Standort mit Braunkohle versorgte, soll ein Technologie- und Energiezentrum werden. „Wir wollen so viel Historie wie möglich erhalten und zugleich dem 75 Meter langen Bau eine futuristische Krone aufsetzen.“

„Mit bester Sicht auf das ehemalige Bergbaurevier“

Auf der Zeichnung, die der Unternehmer zur Erklärung ausbreitet, thront über dem Backsteinbau ein Gebilde aus Stahl und Glas, das sehr der Arche Nebra ähnelt, dem modernen Besucherzentrum im Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt) mit astronomischen Ausstellungen, in dem man in die rätselhafte Welt der Himmelsscheibe abtauchen kann. „Da kommen Büros, Seminarräume und ein großer Konferenzsaal rein. Alles weiträumig und hell. Man wird von hier oben beste Sicht auf das ehemalige Bergbaurevier im Süden, die Skyline von Leipzig und natürlich auf den Kulkwitzer See zu unseren Füßen haben.“

Auf dem Firmen-Gelände haben die Bauarbeiten bereits begonnen. Neben dem Kohlebunker entsteht eine neue Fertigungshalle – ebenfalls in der Form des Bunkeraufsatzes. Sie soll noch in diesem Jahr fertig werden. Kosten: rund sechs Millionen Euro. Noch einmal acht bis zehn Millionen Euro sind für Sanierung und Umbau des Bunkers vorgesehen, der aber erst später dran ist.

Messgeräte im Einsatz in Kraftwerken und im Verkehr

In der rund 3000 Quadratmeter großen Halle sollen künftig Gasanalysatoren gefertigt sowie Büros und Labore untergebracht werden. „Wir brauchen den Platz dringend.“ Der Firmenchef spricht von großer Nachfrage nach den firmeneigenen Entwicklungen im In- und Ausland. Ziel sei eine Verdoppelung des Konzernumsatzes (2020: 36 Millionen Euro) in den nächsten fünf Jahren.

Das Unternehmen baut Staubkonzentrationsmessgeräte, die in Kraftwerks- und Fabrikschornsteinen aber auch zur Überwachung des Straßenverkehrs zum Einsatz kommen. Ferner Gasanalysegeräte für die Industrie.1991 hatte Holger Födisch den maroden Markranstädter Betriebsteil des VEB Entstaubungstechnik Magdeburg von der Treuhand übernommen und daraus einen Vorzeigebetrieb gemacht. Die Firmengruppe hat heute fünf Tochtergesellschaften in ganz Deutschland und China und annähernd 200 Mitarbeiter, davon allein 100 in Markranstädt, wo die gesamte Fertigung läuft.

Schwelerei verarbeitete früher Braunkohle zu Flugbenzin

Außer dem Kohlebunker erinnert heute so gut wie nichts mehr an die Historie des Areals. In den 1930er-Jahren war hier eine Schwelerei errichtet worden, um aus Braunkohle Flugbenzin zu machen. Im erwähnten VEB Entstaubungstechnik wurden neue Filter für die Industrieschlote der DDR entwickelt, Prototypen gebaut und dann auch erprobt. Födisch, der in Merseburg studierte und promovierte, ließ die fünfstöckige Schwelerei bereits vor Jahren in einen modernen Büro- und Produktionskomplex umwandeln mit Übergang zur neu errichteten Sporthalle, wo sich die Mitarbeiter bei Volleyball oder Kleinfußball austoben können.

Ob auf den Wiesen, entlang des gerade fertiggestellten Beachvolleyball-Feldes oder auf den Dächern der Gebäude – überall stehen großflächige Photovoltaik-Anlagen. „Wir produzieren jährlich rund 655.000 Kilowattstunden (kWh) Energie, wovon wir 520.000 kWh verbrauchen.“ Holger Födisch hat zudem in zwei Gasturbinen (Kraft-Wärme-Kopplung) investiert und sie mit einem Hackschnitzelkessel und Wärmespeicher kombiniert. Mit dem Umbau des Kohlebunkers und der neuen Produktionshalle geht er jetzt einen Schritt weiter.

Bunker wird mit 20 E-Ladesäulen ausgestattet

Nicht nur an Solarkollektoren auf den Dächern der Gebäude ist gedacht. In den Kohlebunker will der umtriebige Unternehmer industrielle Wärmespeicher für die Klimatisierung und Heizung sowie im Erdgeschoss „leistungsstarke Stromspeicher“ integrieren. Von zwanzig E-Ladestationen im Außenbereich des Bunkers ist zudem die Rede. „Bereits jetzt sind einige unserer 50 Firmenautos elektrisch unterwegs.“ Zudem könne jeder der will, hier sein Auto laden.

Das Areal soll offen sein für Dritte, so die Vorstellungen des Firmenchefs, der 2019 zum Unternehmer Sachsens gewählt wurde. „Bei der Nähe zu Leipzig und zu den Autobahnen A38 und A9 verspreche ich mir eine rege Nutzung.“ Nicht nur das. „Natürlich wertet das unsere Firma auf, wir sichern und schaffen so neue Arbeitsplätze.“ Und er setze auf die Magnetfunktion des Projektes, spricht von der Nutzung der Konferenzräume durch Dritte oder der Ansiedlung weiterer Unternehmen im Umfeld. Denkbar sei auch eine Besichtigung des historischen Teils des Bunkers, etwa der Kohleschurren (zur Aufnahme der Braunkohle) oder der Fördertechnik. „Wir verbinden Historie mit der Zukunft“, so meine Vision. Und das ohne medizinische Hilfe.

