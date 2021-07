Mit Prämien gegen die Impfmüdigkeit – Das sagen die LVZ-Leser

Leipzig

Um eine Herdenimmunität zu erreichen, müssen 80 bis 85 Prozent der Menschen geimpft sein – Experten betrachten das abnehmende Impftempo daher mit Sorge. Zur Debatte steht nun, Anreize zu schaffen, um die Impfbereitschaft zu steigern – im Gespräch sind etwa Essensgutscheine oder Einkaufsrabatte für Menschen, die zum Termin erscheinen. Auch die LVZ-Leserschaft beteiligt sich an der Diskussion:

Strafzahlungen für Terminsünder

Mit Unverständnis nehme ich die Beiträge zur Impfverweigerung und die damit verbundenen Diskussionen über Gutscheine für Impfwillige als Lockmittel zur Kenntnis. Hat dieser Staat so viel Geld, dass Impftermine gebucht werden können, das Serum bereitgestellt wird und dann der Termin einfach nicht wahrgenommen und das Serum weggeworfen wird?

Stattdessen werden die Impfverweigerer und die, die Termine platzen lassen, noch mit Gutscheinen belohnt, wenn sie dann wirklich mal kommen möchten? Das kann doch nicht wahr sein! Bei jedem Handwerker oder Dienstleister müssen An- und Abfahrtpauschalen bezahlt werden, Kosmetikstudios und Podologen, Physiotherapeuten und gleichartige Einrichtungen berechnen bei unentschuldigtem Terminversäumnis eine entsprechende Kostenpauschale – richtig, denn es stehen ja Mitarbeiter bereit. Und staatlich wird hier mit Steuergeldern derartig geschludert? Ich bin der Meinung, dass bei wichtigen, die Allgemeinheit betreffenden Fragen, durchaus Schadensersatzforderungen geltend gemacht werden sollen. (Mathias Gausche, 04357 Leipzig)

Im Supermarkt stört die Maskenpflicht nicht

Gutscheine brauche ich nicht. Eine Befreiung der Maskenpflicht auf dem Arbeitsplatz fände ich allerdings nicht schlecht. Wobei mich die Maskenpflicht generell nicht stört – etwa im Supermarkt oder wenn man sie eine begrenzte Zeit lang trägt. Aber sie acht Stunden und länger zu tragen, nervt mich am meisten. (Robert Freytag, per Facebook)

Ein Bonussystem wäre unverschämt

Als wir am Mittwochmorgen die LVZ aufgeschlagen haben, trauten wir unseren Augen nicht. Warum sollen Menschen, die ihre Impftermine verfallen lassen oder sich um keinen Termin bemühen, noch eine Belohnung erhalten?

Wir finden dieses Vorhaben unverschämt. Mein Mann hat tagelang am PC gesessen, um für uns beide einen Termin zu bekommen. Warum kann in diesem Land eine Impfung nicht zur Pflicht erklärt werden? (Christina Glöß, per E-Mail)

Ein Tritt in den Rücken der Freiwilligen

Wo kommen wir denn hin, wenn wir jedem Zweifler eine Belohnung versprechen? Allen Freiwilligen, die nach Nutzung des gesunden Menschenverstandes ihre Impfung empfangen haben, tritt man damit in den Rücken.

Vielmehr ergibt es Sinn, die Ignoranten von Veranstaltungen jeglicher Art ohne den Nachweis der Impfung auszuschließen. Immerhin stellen sie eine Gefahr für sich und andere dar. In der DDR wurde kaum einer gefragt, ob er eine Impfung will oder nicht, da wurde nach Plan geimpft und es hat den wenigsten geschadet. Wir leben zwar in einer neuen Zeit, müssen aber deshalb nicht alles neu erfinden. (Gerd Reiche, Delitzsch)

Kriminalisierung von Impfunwillligen droht

So wie alle Menschen, die draußen keine Masken trugen, als Covidioten bezeichnet wurden, werden nun diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, geradezu kriminalisiert.

Sie sollen nicht in Kinos und nicht reisen dürfen. Und einigefordern sogar, ungeimpfte Arbeitnehmer zu entlassen. Fehlt nur noch die Empfehlung, sie gleich ins Gefängnis zu stecken. Jeder Mensch sollte das Für und Wider einer Impfung abwägen und dann frei entscheiden dürfen. (Raymond Wänke, 04288 Leipzig)

Impfverweigerer haben kein Recht auf Schutz

Bekommen alle, die bereits geimpft sind, das dann noch nachgereicht? Ich finde das, ehrlich gesagt, erbärmlich! Und ungerecht obendrein! Sobald sich rein theoretisch jeder impfen lassen könnte, sollten alle Maßnahmen beendet werden.

Wer sich nicht impfen lassen möchte und somit weder sich noch andere schützen will, hat auch keinen Anspruch mehr darauf, von anderen geschützt zu werden. Problem sind nur diejenigen, die sich nicht impfen lassen können – das ist ja aber nicht die große Masse. (Annett Fischer-Stephan, per Facebook)

Bald auch Vorteile nach der Grippeimpfung?

Bekommen das auch Leute, die jahrelang ihre Grippeschutzimpfung erhalten haben? Nein, warten Sie, die haben das ja für ihre Gesundheit getan – und nicht, um ihre Freiheit zu kaufen. (Stefanie Pechmann, per Facebook)

Namensvorschlag zum Kopfschütteln

Zur Debatte um die Umbenennung des Flughafens Leipzig-Halle: Der Antrag erzeugt bei mir geradezu dauerhaftes entgeistertes Kopfschütteln. Die ursprüngliche Idee, den Airport nach dem aus Halle stammenden Liberalen Genscher benennen zu wollen, ist löblich und würde seinem gerade in der sozialliberalen Ära geleisteten Engagement Rechnung tragen. Genscher war zusammen mit Willy Brandt (SPD) durch die neue Ostpolitik ein Vorkämpfer für die deutsche Einheit. Welchen Bezug ein afrikanischer Student aus dem 18. Jahrhundert zur mitteldeutschen Region des 21. Jahrhundert haben soll, kann sich mir nicht erschließen. Und dazu möge man mir bitte jetzt kein rassistisches Gedankengut unterstellen. (Dr. Michael Burgkhardt,04299 Leipzig)

Eigener Verstand statt Tempolimit

Zum Interview mit NRW-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) vom 5. Juli: Herr Laschet hat recht, mit pauschalen Verboten erreicht man wenig. Drängeln und dichtes Auffahren werden nicht verhindert, eher nimmt das noch zu. Die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit wird ja noch gelegentlich kontrolliert, Abstand und Drängeln so gut wie nie, und diese sind zusammen mit der unangepassten Geschwindigkeit die größten Sicherheitsrisiken. Natürlich spart langsameres Fahren Kraftstoff und hilft damit der Umwelt. Auf langen Strecken erhöht sich damit aber merklich die Fahrzeit und lässt die Aufmerksamkeit sinken. Wäre es nicht sinnvoller, erstmal den Trend der Autoindustrie zu PS-starken SUV zu stoppen? (Edmund Boegel, 04519 Rackwitz)

