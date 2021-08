Leipzig

Im August 2020 fühlten wir uns fast sicher. Zwar gellten aus allen Richtungen die Kassandra-Rufe. Aber angesichts bundesweiter Inzidenzen im einstelligen Bereich – Sachsen stand mit 1,5 am besten da – wollte dies niemand hören. Der Rest ist Geschichte. Es kam, wie es kommen musste, und ein Blick auf einschlägige Verlaufsgraphiken zeigt: Sie war nur ein kleiner Vorgeschmack, die erste Welle der Pandemie, die wir vor Jahresfrist weitgehend überstanden glaubten.

Heute müssten wir es besser wissen. Doch scheint es, als wiederholte sich die Geschichte: Zwar sind die Inzidenz-Werte mehr als doppelt so hoch wie vor Jahresfrist. Aber im Angesicht von Sommer, Ferien, Sonnenschein genießen wir lieber die Freiheit im heute, als uns ums Morgen zu sorgen. Das ist nicht nur menschlich, es ist in gewisser Weise auch vernünftig. Denn ihren größten Schrecken hat die Pandemie in ihrer jetzigen Form verloren: Bereits die dritte Welle forderte weit weniger Todesopfer als ihre Vorgänger. Und obschon die Zahlen wieder steigen, höher sind als vor einem Jahr, zeigen sie doch, dass die Ansteckungsgefahr für die verletzlichsten Teile der Gesellschaft rapide gesunken ist – wie generell die Gefahr dramatischer Krankheitsverläufe. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, vor allem die Impfungen, haben also durchaus Wirkung gezeigt. Was sich indes mit jeder neuen Mutation ändern kann – und die Gefahr einer Mutation steigt mit jeder Ansteckung.

Wir stehen etwas besser da

Kurzum: Wir stehen etwas besser da als im letzten Jahr – aber da es nicht scheint, als habe die Politik die Monate der Entspannung zur Vorbereitung genutzt, muss das niemanden beruhigen. Läuft es weiter wie bisher, wird der nächste Lockdown kommen. Auch wenn er nicht mehr so viele betreffen wird: Die ungezählten Geschäfte, Restaurants, Theater, Kneipen, Clubs, die es nicht geschafft haben, können kein zweites Mal pleite gehen; die Solo-Selbstständigen, die durchs Raster fielen, weil die Durststrecke selbst mit Bundes-Hilfe zu lang war, sie müssen kein Veranstaltungsverbot mehr fürchten. Allerdings sind die, die es bis hierher schafften, größtenteils so geschwächt, dass die Folgen eines jeden weiteren Lockdowns immer gravierender werden.

Es besteht Anlass genug, sich von der Hoffnung zu verabschieden, dass die da oben es schon richten werden. Sie haben es bisher nicht gerichtet, sie werden es in Zukunft nicht richten. Weil sie es nicht richten können – jedenfalls nicht in einem demokratisch verfassten Gemeinwesen, das bestimmte Grenzen bei der Einschränkung bürgerlicher Rechte und Freiheit aus gutem Grund nicht überschreitet. Und in Wahlkampfzeiten andere nicht aus schlechtem.

Im Kleinen funktioniert es bereits

Tatsächlich hat dieses Gemeinwesen bis heute Bemerkenswertes geleistet, um die Folgen der Pandemie zumindest abzuschwächen. Es hat dies mit Geld getan und mit empfindlichen Eingriffen in das Leben aller, es gab Appelle an die Vernunft und Ermahnungen, Warnungen und Ermunterungen. Nun stehen wir vor der im Grunde banalen Erkenntnis, dass ein Staat seine Bürger nicht vollständig schützen, ihr Leben nicht Vollkasko zum Neuwert versichern kann. Darum muss wenigstens ein Teil der Verantwortung für die eigene Gesundheit und die der anderen – dem Einzelnen zurückgegeben werden.

Im Kleinen funktioniert es bereits: Auf belebten Straßen tragen viele noch Maske, in den Geschäften taten es die meisten auch während der kurzen Zeit, in der sie nicht geboten, sondern nur empfohlen war. Viele Menschen halten ganz instinktiv Abstand, und auch wer den Handschlag selbst vermisst, reckt seinem Gegenüber die Pranke meist nicht ohne Störgefühl entgegen.

Neuer Lockdown würde nicht nur die Freien treffen

Nein, wir werden nicht einschränkungsfrei durch Herbst und Winter kommen. Aber es sollte, es kann, es muss ohne neue Schließungen gehen. Auch und vor allem in der Kultur. Denn ein neuer Lockdown würde nicht nur die Freien treffen, Schließzeiten gehen auch nicht spurlos an den großen öffentlichen Häusern vorüber. Die Kurzarbeits-Regeln werden die Probleme auf Dauer nur vertagen: Hinter den Kulissen schwören Zuwendungsgeber Zuwendungsnehmer bereits wieder auf dürre Jahre ein. Und weil sich in den dunkelsten Monaten der Krise die Befürchtung bewahrheitet hat, dass Kultur über keine leistungsfähige Lobby verfügt, wird es perspektivisch nicht leichter, für ihre Unverzichtbarkeit einzutreten.

Konzepte der Vernunft

Helfen könnte es allerdings, jedem Einzelnen wieder die Möglichkeit zu geben, sich für den Besuch von Theater, Oper, Konzert, Kabarett, Varieté, Club, Kneipe zu entscheiden, das eigene Risiko abwägend – und mit Regeln, die das der anderen minimieren. Die haben Intendanten, Veranstalter, Betreiber, Pächter längst in den Schubladen. Und weil die Pandemie sich bisher nicht wegverordnen ließ, es auch künftig nicht tun wird, ist es an der Zeit, anderen Konzepten eine Chance zu geben. Konzepten, die auf Eigenverantwortung setzen und auf die Vernunft.

Beide sind nicht gleichmäßig verteilt in diesem unserem Lande. Aber vielleicht brächte es bereits etwas, nähme man Unvernunft und Verantwortungslosigkeit die Möglichkeit, sich als Freiheitskampf zu verkleiden. Dann sähe es im August 2022 wieder ein bisschen besser aus.

Von Peter Korfmacher