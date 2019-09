Grünen-Verhandlungsführer: „Mit uns wird es keine neuen Tagebaue geben“

Dresden

Klimaschutz, Innere Sicherheit, Verkehr – die Differenzen zwischen Grünen und CDU scheinen auf dem Weg zu einer Kenia-Koalition, die beide mit der SPD schließen könnten, noch gewaltig. Grünen-Fraktionschef und Verhandlungsführer Wolfram Günther (46) erklärt im LVZ-Interview, wo die Schmerzgrenze liegen und was auf keinen Fall passieren darf.

Herr Günther, bislang konnte man den Eindruck gewinnen, Grüne und CDU seien wie Feuer und Wasser – wie wollen Sie Ihre Partei von einer Koalition überzeugen?

Das Ergebnis dieser Wahl ist: Die politische Landschaft hat sich seit 2014 verändert – die Menschen wollen eine Veränderung. Und dabei will die übergroße Mehrheit keine AfD. Das sieht man auch an den vielen Leihstimmen, die von uns Grünen zur CDU gegangen sind, um den Angriff von Rechts abzuwehren. Deshalb sollte die Union auch nicht dem Trugschluss erliegen, dass ihr Stimmenanteil der Beleg für ein Weiter-so ist. Es gibt einen klaren Wählerauftrag: Es soll einen Aufbruch in Sachsen geben. Genauso werden wir in die Gespräche gehen.

Wie viel Überzeugungsarbeit müssen Sie aber in Ihrer eigenen Partei leisten?

Wir Grüne sind immer eine sachlich argumentierende, fachlich fundierte Opposition gewesen. An erster Stelle stehen die Fakten. Und in diesem Sinn werden wir weiterarbeiten. Es geht um einen neuen politischen Stil, um demokratische Umgangsformen wie eine größere Bürgerbeteiligung. Die Bevölkerung will, dass sich etwas ändert, das spiegelt ja auch die Wahl der AfD unter anderen Vorzeichen wider. Deshalb muss es für eine Koalition um das Verbindende gehen –und zwar für alle drei beteiligten Parteien. Jeder soll sich wiederfinden. Ich denke, genau das wird passieren. Dass es auf dem Weg zu Diskussionen kommen wird, ist allen klar.

„Die CDU erzählt seit Jahren eine Geschichte von der Lausitz und dem Mitteldeutschen Revier, die fern der Realität ist“

Stichwort Bürgerbeteiligung: Was heißt das konkret?

Nehmen wir das Beispiel Lausitz: Es reicht eben nicht, dass von oben irgendwelche Bauten und Behördenansiedlungen beschlossen werden. Wir brauchen einen gut moderierten Diskussionsprozess zur Zukunft der Region, in dem die Menschen vor Ort mitwirken. Solche Formate sind der CDU bislang sehr fremd.

Darauf könnte man sich vermutlich zügig einigen. Wie sieht es aber mit dem Kohlekompromiss aus? Ihre Partei will schließlich früher aussteigen.

Ich sehe das gar nicht so dramatisch, wie es häufig dargestellt wird. Die CDU erzählt seit Jahren eine Geschichte von der Lausitz und dem Mitteldeutschen Revier, die fern der Realität ist. Bis 1990 haben allein in der Lausitz 100 000 Menschen in der Kohle gearbeitet, heute sind es noch 8000. Das heißt, der Bruch hat schon längst stattgefunden. Die Diskussion wird völlig verquer geführt. Tatsächlich werden uns in ganz Sachsen bis zum Jahr 2030 etwa 300 000 Arbeitskräfte fehlen – deshalb müssen wir darüber reden, wie wir diese Stellen besetzen können. Es geht also nicht in erster Linie darum, enorm viele neue Arbeitsplätze zu schaffen, sondern erst einmal die Altersabgänge nachzubesetzen. Wir können auf niemanden verzichten.

„Wenn Sachsen weiterhin Energieland bleiben will, müssen wir die Erneuerbaren ausbauen“

Die Gretchenfrage ist doch, ob Sie den Kohlekompromiss nochmal aufmachen wollen.

Natürlich wollen wir das nicht. Wir sagen nur: Da sich bereits heute andeutet, dass der Braunkohlestrom bald nicht mehr rentabel ist und somit niemand weiß, wann die Kohlekraftwerke in Sachsen tatsächlich vom Netz genommen werden, müssen wir uns etwas Neues einfallen lassen. Das bedeutet, wir müssen schleunigst die Energiefrage beantworten. Wenn Sachsen weiterhin Energieland bleiben will, müssen wir die Erneuerbaren ausbauen. Das können im Wesentlichen dezentral angesiedelte, mittelständische Unternehmen leisten. Damit profitieren endlich sächsische Betriebe von der Energieerzeugung. Außerdem wird die Akzeptanz beispielsweise von Windrädern größer, wenn Kommunen und Bevölkerung etwa durch Bürgerenergieparks finanziell beteiligt sind. Irgendwo muss schließlich der Strom herkommen.

In der Lausitz sind noch weitere neue Tagebaue geplant. Was ist damit?

Mit uns Grünen wird es keine neuen Tagebaue geben. Und mit uns wird auch kein weiteres Dorf abgebaggert. Schon gar nicht, wenn die Fakten belegen, dass die Kohle unter keinem der zur Debatte stehenden Dörfer für die Stromgewinnung auch wirklich gebraucht wird. Abgesehen davon gibt es bis heute keine Genehmigungen dafür.

„Vieles, was unter dem Deckmantel erhöhter Sicherheit verkauft wird, ist in Wahrheit reine Symbolpolitik“

Eine weitere große Differenz zwischen Grünen und Union liegt in der Inneren Sicherheit. Wie wollen Sie den Gordischen Knoten lösen?

Fangen wir doch mal bei den Fakten an: Die Kriminalitätsstatistik ist so niedrig wie seit zehn Jahren nicht. Aber wir haben ein sich von dieser Entwicklung entkoppelndes, zunehmendes Gefühl der Unsicherheit - und das muss Politik sehr ernst nehmen. Denn am Ende geht es den Menschen darum, wie sie sich fühlen. Unsere Antwort lautet nun aber nicht, dass die Polizei mit allen möglichen Befugnissen ausgestattet wird. Das Sicherheitsgefühl steigt vielmehr durch Präsenz, deshalb haben die Grünen immer Streichungen bei der Polizei abgelehnt und fordern nicht nur deutlich mehr Polizeikräfte, sondern für jede Stadt ab 10 000 Einwohnern ein Revier, das 24 Stunden am Tag besetzt ist.

Wie schwierig wird es, einerseits gegen das neue Polizeigesetz eine Klage laufen zu haben – und andererseits mit dem Verklagten regieren zu wollen?

Das ist keine politische Frage mehr, sondern eine rechtliche. Eine Rechtsstaatspartei wie die CDU wird sich kaum dagegen sträuben können, wenn ein Verfassungsgericht sagt, dass das Gesetz in weiten Teilen verfassungswidrig ist. Wir Grünen sind eine Bürgerrechtspartei. Wir wissen, dass zur Freiheit auch die Sicherheit gehört - doch vieles, was unter dem Deckmantel erhöhter Sicherheit verkauft wird, ist in Wahrheit reine Symbolpolitik. Natürlich wollen auch wir, dass Kriminalität verhindert, aufgeklärt und sanktioniert wird – unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Religion.

„Da werden uns Vorurteile und Stereotype um die Ohren gehauen, die jeglicher Grundlage entbehren“

Ein Streitpunkt dürfte auch die Anerkennung sicherer Herkunftsländer sein.

Das ist zunächst ein Rechtsbegriff, um im Anerkennungsverfahren schneller entscheiden zu können. Mit der Abschiebung hat der Status als sicheres Herkunftsland wenig zu tun. Denn dafür braucht es Rücknahmeabkommen. Ein sicheres Herkunftsland definiert sich nicht darüber, wohin man in den Urlaub fahren kann, wie die Union weismachen will – sondern dadurch, wie die Menschen des jeweiligen Landes dort behandelt werden. Wir sollten bitte nicht auf Stammtischniveau verhandeln.

Das heißt aber auch, dass Sie sich auf schwierige Verhandlungen einstellen?

Wir wollen über Fakten reden. Doch es ist bis jetzt tatsächlich so, dass vieles, was ich aus der Union höre, nichts mit Fakten zu tun hat. Da werden uns Vorurteile und Stereotype um die Ohren gehauen, die jeglicher Grundlage entbehren. Wenn ich zum Beispiel vernehme, dass wir keine Wirtschaftspolitik wollen und können, stimmt das nicht. Tatsächlich geht es uns sehr um die Stärkung des Handwerks und des Mittelstands. Aber ich bin zuversichtlich, dass sich bestimmte Unterstellungen auflösen werden, sobald man gemeinsam am Tisch sitzt.

„Was wir auf keinen Fall brauchen, ist eine Regierung des kleinsten gemeinsamen Nenners“

Nach der Landtagswahl ist die CDU die stärkste Partei und liegt mit weitem Abstand vor den Grünen und der SPD – wie wollen Sie diese Differenz bei den Gesprächen auflösen?

Ich erwarte, dass sich alle drei Parteien auf Augenhöhe begegnen. Alles andere hat keinen Sinn, wenn man fünf Jahre gemeinsam regieren und das Land voranbringen will. Natürlich sind wir unterschiedlich, aber wir müssen für den Aufbruch in Sachsen respektvoll zusammenarbeiten. Dass sich die Höhe des Wahlergebnisses später in der Zahl der Ressorts widerspiegeln wird, ist keine Frage – aber ansonsten müssen wir alle gleichberechtigt sein. Wir werden uns nicht unterordnen. Außerdem steckt durch das häufige taktische Abstimmen im Wahlergebnis der CDU schon viel Grünes und Rotes. Was wir auf keinen Fall brauchen, ist eine Regierung des kleinsten gemeinsamen Nenners. Jeder soll seine Projekte einbringen.

Sie sprechen die Ressorts selbst an. Was beanspruchen die Grünen? Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt würde auf der Hand liegen.

Wir reden erst über Inhalte – und glauben Sie mir, damit machen wir Grünen es uns nicht einfach. Doch wir haben dafür keinen Zeitdruck. Am Ende entscheidet bei uns, wie übrigens auch bei der SPD, einen Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag. Auch deshalb darf diese Koalition keine Notgemeinschaft sein, sondern muss ein klares Zeichen für eine Veränderung aussenden. Wir wollen, dass etwas Neues gestaltet wird. Ich denke, das kann auch mit solch unterschiedlichen Polen, wie es die Union und wir nun einmal sind, gelingen. Die Menschen wollen, dass nicht länger immer nur gejammert wird.

„Mit Prüfaufträgen wollte uns die Union schon bei den Gesprächen von 2014 abspeisen“

Gibt es grundsätzliche Forderungen aus der Partei an Sie als Verhandlungsführer?

Es wird am Sonnabend beim Parteirat natürlich Fragen geben. Unser Thema ist der Klimaschutz – in diesem Sinn haben wir gegenüber den Wählern eine große Verantwortung. Da ist es logisch, dass das für uns ein Schwerpunkt ist. Außerdem werden wir auf eine Angebotsoffensive im öffentlichen Verkehr enormen Wert legen. Die SPD will die Landesverkehrsgesellschaft – doch es geht um viel mehr. Die Menschen sollen die Auswahlmöglichkeiten haben: Niemandem soll das Auto verboten werden, es muss aber Alternativen geben. Auch der Radverkehr muss gestärkt und die Pendlerprobleme müssen gelöst werden. Und da wir den Volksantrag zum längeren gemeinsamen Lernen unterstützt haben, sollte sich auch in dieser Beziehung etwas tun.

Was heißt Angebotsoffensive konkret?

In der Mobilität muss sich etwas tun: Die Leute, die heute im Stau stehen, sollen Zug fahren können. Es braucht für die Menschen in jedem Ort eine Mobilitätsgarantie. Wir Grünen wollen außerdem die größtmögliche Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene. Aktuell haben wir doch diesen Fall: Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. So löst eine zusätzliche Spur an der Autobahn, wie jetzt an der A4 vorgesehen, das Verkehrsproblem nicht, sondern verstärkt die Probleme. Dabei brauchen wir das Geld dringend für den öffentlichen Nahverkehr und die Schiene.

Bislang wurden bei Kompromissen häufig Prüfaufträge im Koalitionsvertrag vereinbart. Wie könnten diese aussehen?

Mit Prüfaufträgen wollte uns die Union schon bei den Gesprächen von 2014 abspeisen. Und auch jetzt wird das nicht mit uns zu machen sein. Es müssen ganz konkrete Projekte und Ziele festgeschrieben werden - und zwar von allen drei Beteiligten gleichermaßen. Und, in den Koalitionsvertrag gehört auch, bis wann etwas geschafft und wie es finanziert werden soll. Am Ende, nach fünf Jahren, müssen wir alles klar abrechnen können. Wir sollten den Leuten einen Fahrplan vorlegen, was wann passiert und jeder soll das überprüfen können.

Von Andreas Debski