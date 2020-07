Mitarbeiter des Weißenfelser Tönnies-Schlachthofes mit Corona infiziert

Der Schlachthof der Tönnies Lebensmittelholding in Weißenfels in Sachsen Anhalt, am 25. Juni 2020 wurde dort ein erster Corona Fall bekannt. *** The slaughterhouse of Tönnies Lebensmittelholding in Weißenfels in Saxony-Anhalt, on 25 June 2020 a first case of corona became known Quelle: imago images/Christian Grube