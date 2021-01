Leipzig

Die Leipziger Mitarbeiter von Durstexpress bangen um ihre Zukunft. Nach der Fusion mit Flaschenpost soll der Standort in der Messestadt geschlossen werden. Per Email hat das Flaschenpost-Management die Mitarbeiter von Durstexpress informiert, dass ihnen gekündigt wird. Sie könnten sich neu bewerben. Eine Jobgarantie gebe es aber nicht. Die Belegschaft will dagegen vorgehen.

Er fahre gern für Durstexpress. „Seit Dezember 2018 bin ich dabei. Das Verhältnis der Kollegen untereinander ist fast familiär und die Auftragslage wächst von Monat zu Monat“, erzählt der 38-jährige Leipziger Frank O. mit brüchiger Stimme. Die E-Mail, die er und seine Kollegen vom Getränkelieferanten Flaschenpost erhalten haben, „traf mich wie ein Schlag in die Magengrube“. Gerade erst sei sein befristeter Arbeitsvertrag in einen unbefristeten umgewandelt worden. „Voller Zuversicht habe ich für die Reparatur meines Autos einen Kredit aufgenommen“, sagt der alleinerziehende Vater. In Corona-Zeiten einen neuen Job zu finden – außer in Teilzeit und schlecht bezahlt – sei utopisch. „Deshalb kämpfe ich für den Erhalt unserer Jobs!“.

„Meine und die Existenz meiner Kinder stehen auf dem Spiel“

Auch bei Mandy B. (33) ist die Verärgerung groß. „Meine Existenz und die Zukunft meiner Kinder stehen auf dem Spiel“, erzählt die alleinerziehende Mutter von drei Töchtern im Alter von zwei, fünf und sieben Jahren. Seit zwei Jahren arbeite sie im Lager von Durstexpress. Der Job gefalle ihr und die Mitarbeiter würden sich untereinander helfen. Von Kollegen, die sich bei Flaschenpost beworben haben, weiß sie, dass diese eingeladen sind, auf Probe zu arbeiten. „Wir werden nicht zulassen, dass man uns einfach so abserviert.“

Auch Enrico P. warf die E-Mail von Flaschenpost anfangs um: „Ich war fertig, musste Überstunden nehmen. Mich hinters Steuer setzen – das wäre sonst nicht gut gegangen.“ Seit letztem Sommer arbeite er bei Durstexpress. „Ich fühle mich hier heimisch, genieße das kollegiale Miteinander.“ Der gebürtige Rostocker hofft, dass die „Führung von Flaschenpost einlenkt“. Gemeinsam mit der Gewerkschaft Nahrung – Genuss – Gaststätten ( NGG) wolle er darauf drängen.

„Aus Verzweiflung wächst zusehends Widerstand“

„Aus Verzweiflung wächst zusehends Widerstand“, beschreibt NGG-Gewerkschafter Jörg Most die Situation bei dem Leipziger Getränkelieferanten. Noch in dieser Woche wolle die Belegschaft einen Betriebsrat wählen. „Das kriegen wir hin“, ist sich Most sicher. „Wir kämpfen für einen Betriebsübergang nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 613a BGB)“. „Was in Berlin möglich ist, wo ebenfalls ein Lager dicht gemacht wir, muss auch in Leipzig gehen.“ Die Arbeitsverträge, so Most weiter, müssten zu den alten Konditionen weiter gelten. Das Lohngefüge bei Flaschenpost sei schlechter. „Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen wie Dr. Oetker das Start-up Flaschenpost für eine Milliardensumme kauft, aber nicht dafür sorgt, dass Arbeitnehmerbelange ernst genommen werden.“

„Als verantwortungsvoller Arbeitgeber zu agieren und die Kündigungen zu verhindern“

Nach den sächsischen Linken bekommen die Beschäftigten jetzt auch Unterstützung von sächsischen SPD-Politikern. So haben die Parteimitglieder Henning Homann, Peter Hütter, Daniela Kolbe, Constanze Krehl, Holger Mann, Dirk Panther, Nadja Sthamer und Irena Rudolph-Kokot einen Offenen Brief an die Familie Oetker und die Geschäftsführung der Oetker-Gruppe geschrieben. Darin fordern sie auf, als verantwortungsvoller Arbeitgeber zu agieren und die Kündigungen zu verhindern. „Wir appellieren dringend an Sie als Eigentümer beider Unternehmen, einen geordneten Betriebsübergang zu organisieren und damit den engagierten Beschäftigten in einer schwierigen Zeit die Sicherheit zu geben, die sie verdienen“, heißt es unter anderem.

Der Oetker-Konzern ( Bielefeld), zu dem bereits Durstexpress gehört, hatte im Oktober vergangenen Jahres den Konkurrenten Flaschenpost ( Münster) übernommen. Dieser will jetzt beide Unternehmen unter der Marke Flaschenpost zusammenführen. In Städten, in denen beide Unternehmen vertreten sind, wolle man „Anpassungen“ vornehmen. So soll in Leipzig das Lager von Durstexpress geschlossen werden, den Mitarbeitern gekündigt werden, teilte ein Sprecher auf LVZ-Nachfrage mit. Mitarbeiter könnten sich bei Flaschenpost bewerben. Eine Job-Garantie gebe es aber nicht.

Von Andreas Dunte