Mitglieder der rechtsextremen Terrorgruppe „Revolution Chemnitz“ verurteilt

Alle acht Mitglieder der rechtsextremen Terrorgruppe „Revolution Chemnitz“ sind am Dienstag zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die vom vorsitzenden Richter Hans Schlüter-Staats am Oberlandesgericht Dresden verkündeten Urteile reichen von zwei Jahren und drei Monaten bis zu fünfeinhalb Jahren. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Christian Keilberg (32), Tom Woost (31), Martin Herrmann (21), Maximilian Völkl (29), Marcel Walenta (31), Sven Weigt (28) und Hardy Weinberger (29) im Herbst 2018 zusammen eine terroristische Vereinigung gegründet haben, um einen gewaltsamen Umsturz im Land herbeizuführen.

Alle nun Verurteilten entstammen der gut vernetzten rechtsextremen Hooligan- und Skinhead-Szene in Sachsen und hatten zum Teil bereits Vorstrafen wegen politischer Straftaten. So waren Tom Woost und Christian Keilberg Mitglieder der 2007 verbotenen Kameradschaft „Sturm 34“, die jahrelang im Landkreis Mittelsachsen Jagd auf Andersdenkende und Migranten machte. Maximilian Völkl und Hardy Weinberger fielen zuvor unter anderem wegen Körperverletzungen gegen Polizeibeamte auf, Sten Ertl war den Behörden als gewalttätiger Hooligan bekannt.

Angriffe auf „Linksparasiten und Merkel-Zombies“

Nach dem gewaltsamen Tod des Chemnitzers Daniel H. im August 2018 und den darauf folgenden rechtsextremen Ausschreitungen in der Stadt fanden sich die Männern laut Ermittlungen des Generalbundesanwalts in einer von Christian Keilberg initiierten Chatgruppe zusammen und planten Angriffe auf politische Gegner sowie einen Umsturzversuch. Im Einladungstext des Telegram-Chats ruft Keilberg laut Ermittlungsakten konkret zu „effektiven Schlägen gegen Linksparasiten, Merkel-Zombies, Mediendiktatur und deren Sklaven“ auf.

Der 32-jährige Christian Keilberg initiierte den Gruppenchat im September 2018. (Archivfoto) Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Schon zu Beginn der verdeckten Planungen wurde offenbar auch die Beschaffung von Schusswaffen angeregt, die Tom Woost über seine früheren Kontakte bei der Neonazi-Kameradschaft Sturm 34 beschaffen sollte. Woost behauptete während der späteren Verhandlung im Gerichtssaal allerdings, er habe diese Aufforderung in der Diskussion gar nicht wahrgenommen. Auch andere Gruppenmitglieder erklärten, sie hätte die Nachrichten auf ihrem Handy gar nicht gelesen und sich nicht an den Planungen beteiligt.

Sicher ist: Als Termin für den – wie es hieß – „historischen Wendepunkt“ wurde laut Ermittlungsakten der 3. Oktober 2018 auserkoren. Wo und wie der Angriff ablaufen sollte, darüber wurden noch keine Angaben gemacht. Klar war aber offenbar: Der Umsturzversuch sollte so aussehen, als steckten Linksextremisten dahinter.

Hans Schlüter-Staats, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht. (Archivfoto) Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Festnahme nach Probelauf in Chemnitz

Letztlich kam es nicht dazu, denn die Gruppe wurde schon beim ersten Probelauf im Rahmen einer rechten Demonstration in Chemnitz aktenkundig und in der Folge alle Mitglieder im Auftrag des Generalbundesanwalts inhaftiert. Sechs der Gruppenmitglieder hatten sich für die Probelauf auf 14. September mit Quarzhandschuhen und Elektroschockern bewaffnet an der Chemnitzer Schlossteichinsel versammelt, um Passanten anzugreifen, die ihnen nicht „deutsch“ genug aussahen. Mehrere Personengruppen wurde attackiert, nach einem Angriff auf eine Gruppe mit Geflüchteten auf der Schlossteichinsel, bei der ein Mann verletzt wurde, konnte die Polizei die sechs Chemnitzer „Revolutionäre“ festnehmen.

Bei der Auswertung der Telefone der Festgenommen stießen die Ermittler auf die Chatgruppe und nahmen letztlich auch die anderen beiden Gruppenmitglieder noch fest.

