Coswig

Die rissigen Balken biegen sich unter der Last der Ziegel. Die Lehmmauern bröckeln. Und die Treppen sind schief. Dazu zielt auf einem der Dächer bedrohlich eine Kanone in die Ferne. Alles sieht verdammt echt aus. Ist es aber nicht. Man kennt das aus vielen Zoos: Die Felsen, auf denen die Tiere sitzen, sind zumeist nicht wirkliche Felsen, sondern Kunstwerke aus Gaze, Styropor, Eisengitter und Spritzbeton.

Genau so verhält es sich im Mittelalterdorf Havenburg an der Elbe bei Coswig im sachsen-anhaltischen Landkreis Wittenberg. Kunsthandwerker haben aus eben diesen Materialien eine Illusion geschaffen: Da steht das Haus des Kutschenbauers neben dem des Kerkermeisters und das neben dem des Kanonenbauers. Es gibt einen Marktplatz, eine gotische Kirche, Wehrtürme und um alles herum eine mittelalterliche Stadtmauer.

Mit Blick auf die Elbe und den Wörlitzer Park

Nicole Krauthahn und ihr Mann Ron, Pächter der Marina Coswig, hatten die Idee zu diesem einmalige Ferienpark. „Der rund 6000 Quadratmeter große Hügel oberhalb der Stellflächen für Wohnmobile und Wohnwagen bot sich dazu bestens an“, sagt der gebürtige Leipziger. Auf der einen Seite dichter Baumbestand und auf der anderen ein herrlicher Blick auf die Elbe, an deren Ufern Coswig und der Wörlitzer Park liegen.

Die Erbauer der Havenburg bei Coswig: Nicole und Ron Krauthahn. Quelle: Privat

„Bei uns kann man eintauchen in eine Welt, die man sonst nur aus Museen oder aus Historienfilmen kennt“, schwärmt Nicole Krauthahn. „Natürlich ohne auf die Annehmlichkeiten unserer heutigen Zeit verzichten zu müssen.“ Denn hinter den betagt aussehenden Fassaden der Gebäude befinden sich Bürocontainer, die aufwendig isoliert und mit Bad, Küche, Schlafzimmer und Wohnbereich ausgestattet sind. Fachwerk, Ornament-Fußböden und selbst gefertigte Möbel aus dem Holz von Abrissbauten sorgen auch hier für das rustikale Flair.

Trotz der drohenden Einschränkungen, die ein neuer Lockdown für die Tourismusbranche bedeuten würde, investieren sie in ihr Mittelalterdorf. Urlaub in der Heimat, so ihr Credo, wird an Bedeutung zunehmen.

Die Geschichte von heimgekehrten Kreuzritter

Fast fertig ist bereits die Honeymoon-Suite – ein im orientalischen Stil gebauter kleiner Palast mit Säulen und einer typischen Kuppel auf dem Dach. Passt eigentlich so gar nicht ins Mittelalter. „Doch, doch“, sagt die Havenburg-Chefin und erzählt die Geschichte vom heimgekehrten Kreuzritter, der sich unsterblich in eine Prinzessin aus dem Morgenland verliebt hat und mit ihr auf und davon ist. Bei den Einwohnern an der Elbe machten sie auf ihrer Flucht Rast und fanden ein neues Zuhause. „Weil die Geliebte fürchterliches Heimweh plagte, baute ihr der Ritter diesen orientalischen Palast.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geschichten wie diese hat Nicole Krauthahn einige auf Lager. „Die schönsten“, sagt sie aber, „erzählt das Leben selbst.“ Denn die Idee für die Havenburg habe sie schon länger mit sich herumgetragen. „Einer der Stammgäste erfuhr zufällig davon.“ Ein Gestalter aus Halle, der an mehreren Fassaden und Kunstfelsen im Tropical Island oder in Zoos wie Leipzig, Wien und Zürich mitgewirkt habe. „Er war von der Idee sofort begeistert.“ Gemeinsam ging man das Projekt in Coswig an, scharte weitere Gestalter, Kunstschmiede, Tischler und Maler aus Sachsen und Sachsen-Anhalt um sich. Und ist schon ziemlich weit.

Zur Galerie Impressionen aus der Havenburg

Bereits zu Osten, so das ehrgeizige Ziel, will man die ersten Gäste in der Havenburg begrüßen. Dann soll es auch kleine Führungen geben mit spannenden Geschichten, von denen die Erbauer der Havenburg einige auf Lager haben. Bis dahin sollen der Marktplatz mit den Ständen, Feuerstellen und dem Galgen – auch den wird es geben – fertig sein. Die Liste derer, die Ferien im Mittelalter machen wollen, soll schon lang sein. Verständlich, denn die Chefin der Havenburg berichtet im Internet regelmäßig vom Baufortschritt.

Von Andreas Dunte