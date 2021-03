Mitteldeutsche Medienförderung unterstützt 146 Projekte

Leipzig

Die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) hat im vergangenen Jahr 146 Film- und Medienprojekte mit insgesamt 15,2 Millionen Euro gefördert. Davon flossen allein gut zwölf Millionen Euro in 59 Film- und Fernsehproduktionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, wie die Fördergesellschaft am Dienstag in Leipzig mitteilte. Mit weiteren rund 840 Tausend Euro wurden Projekte stabilisiert, die wegen der Corona-Pandemie unterbrochen worden waren.

Gefördert wurden den Angaben nach Produktionen zahlreicher Genres, darunter Serien, internationale Kinoproduktionen, Kinder- und Animationsfilme, Nachwuchsprojekte und Dokumentationen. Zudem gingen trotz stark eingeschränkten Publikumbetriebs auch 2020 Fördergelder an diverse Filmfestivals der Region. Dazu gehörten das DOK Leipzig, das Filmfest Dresden, das Kinder-Medien-Festival Goldener Spatz in Gera und Erfurt und das Internationale Filmfestival für Kinder und junges Publikum „Schlingel“ in Chemnitz.

Dieses Resultat stelle einmal mehr die nachhaltige Arbeit der MDM für die Entwicklung des Medienstandorts Mitteldeutschland unter Beweis, erklärte Geschäftsführer Claas Danielsen: „Auch in einem Jahr, in dem die Corona-Pandemie die gesamte Film- und Medienbranche vor gewaltige Herausforderungen gestellt hat.“ Dank der tatkräftigen Unterstützung der Gesellschafter, die zusätzliche Ausgaben für Hilfsmaßnahmen beigesteuert hätten, „konnten zahlreiche Filmprojekte trotz zum Teil erheblicher Mehrkosten fertiggestellt oder ausgewertet werden“, betonte er. Auch habe die MDM wegen der Aufstockungen ihr Budget nicht kürzen müssen.

Von epd