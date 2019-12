Mitteldeutsche Regionen locken mit Schnäppchen für Immobilienkäufer

Leipzig

Wer in die eigenen vier Wände investieren will und ortsungebunden ist, sollte sich erst mal in Mitteldeutschlands Bergen umsehen. Denn dort sind Wohnimmobilienpreise im bundesweiten Vergleich besonders verlockend. Mit 660 Euro pro Quadratmeter ist der Vogtlandkreis im Schnitt elf Mal günstiger als München (7558 Euro), der Großstadt mit denteuersten Wohnimmobilien. Im Erzgebirgskreis sind die Quadratmeterpreise zwar schon um fast zehn Prozent gestiegen, mit 721 Euro aber noch vergleichsweise erschwinglich. Das geht aus einer Untersuchung des Immobiliendienstleisters McMakler hervor, der die durchschnittlichen Wohnimmobilienpreise aller Großstädte und Landkreise im ersten Halbjahr 2019 mit denen des gleichen Vorjahreszeitraumes verglichen hat.

Preis-Schere klafft auseinander

Bundesweit am günstigsten kommen Kaufinteressenten demnach im nordthüringischen Kyffhäuserkreis mit lediglich 590 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: In Erfurt (2160 Euro) wird fast das Vierfache, in Jena (2702 Euro) das Fünffache verlangt. München ist gar 13 Mal so teuer. Dagegen sind Immobilien im Altenburger Land trotz Teuerung von 3,5 Prozent mit durchschnittlich 769 Euro pro Quadratmeter noch relativ erschwinglich. „Die Lage bestimmt die Nachfrage und diese den Preis“, sagt Lukas Pieczonka, Geschäftsführer von McMakler. „Wohnungen und Häuser mit schlechter Anbindung und Infrastruktur auf dem Land haben es schwer, mit großen Metropolen und Ballungsgebieten mitzuhalten.“ Dabei werde immer deutlicher, „dass die Schere zwischen den teuersten und günstigsten Regionen Deutschlands immer weiter auseinanderklafft“, so der Immobilienexperte.

Sachsens Großstädte moderat

Das gilt auch für Sachsen, wo der Studie zufolge Käufer in Dresden (2411 Euro) und Leipzig (2372 Euro) am tiefsten in die Tasche greifen müssen. Dagegen liegen neben den bereits erwähnten Mittelgebirgen nur noch Zwickau (872 Euro) und Mittelsachsen (888 Euro) unter 1000 Euro pro Quadratmeter. Unter den deutschen Metropolen gehören Sachsens Großstädte im Vergleich mit München (7558 Euro), Berlin (6392 Euro), Hamburg (5280 Euro) und Frankfurt am Main (5191 Euro) aber noch zu den Wohnlagen mit den günstigsten Quadratmetergeboten.

Speckgürtel legen weiter zu

„ Großstädte, die bereits mit Höchstpreisen aufwarten, kommen langsam an ihr Limit, während die Preise der Speckgürtelregionen, aber auch der Kleinstädte deutlich zulegen“, erklärt Pieczonka. Als Beispiele nennt er Meißen mit einer Teuerung von zwölf, Mittelsachsen mit elf oder Jena mit einer Preissteigerung von elf Prozent. „Dieser Trend wird sich fortsetzen“, sagt der Makler voraus.

Dreistellige Quadratmeterpreise dominieren dagegen in den Landkreisen von Sachsen-Anhalt. Am günstigsten kommt man in Mansfeld-Südharz (693 Euro) und im Salzlandkreis (713 Euro) weg, am teuersten sind Wohnungen und Häuser in Halle (1793 Euro) und Magdeburg (1554 Euro).

Ostregionen besonders günstig

Insgesamt zählen zwölf Berliner Stadtbezirke, elf bayrische Landkreise, vier Hamburger Bezirke, zwei Landkreise aus Baden-Württemberg und einer aus Hessen zu den Regionen mit den teuersten Immobilienpreisen Deutschlands.

Am anderen Ende des Rankings teilen sich immerhin sieben Bundesländer die letzten 30 Plätze mit den günstigsten Immobilienpreisen, darunter Landkreise in Niedersachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg, Bayern und Hessen. Dabei betonen die Macher des Rankings, dass 25 der 30 günstigsten Landkreise in Ostdeutschland liegen.

Die Datenerhebung des Internetdienstleisters McMakler mit Sitz in Berlin basiert auf einer Auswertung inserierter Kaufangebote für Häuser und Wohnungen verschiedener Immobilienportale. Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheide, „sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen als Orientierung“, heißt es beim Anbieter.

Von Winfried Mahr