Mitteldeutsche Rennwagenlegende soll bald in Silverstone an den Start gehen

„Das wird wieder ein Rennwagen – und mit ihm werde ich in zwei Jahren beim Classic-Cup in Silverstone fahren, meine Freunde in England warten schon“, sagt Ralf Schaum. Der 72-Jährige, seit 1971 aktiver Rennfahrer und unter dem Kürzel Rascha nicht nur deutschen Motorsportfreunden ein Begriff, deutet auf ein 3,50 Meter langes und 1,15 Meter breites Metallgestell, das in Teicha ( Saalekreis) unmittelbar neben Raschas Oldtimergaststätte „Zur Linde“ in der Werkstatt steht.

Grundsubstanz ist erkennbar

Der versierte Fahrzeugtechniker, der den abgewrackten Willy-Lehmann-Wartburg SEG II im Oktober 2019 von einem Sammler in Sachsen gekauft hat, besitzt genügend Fantasie, um sich das Auto im fahrbereiten Zustand vorzustellen. „Die Grundsubstanz ist zu erkennen, doch muss sehr viel gebaut werden. Schließlich soll das Fahrzeug wieder so aussehen wie zu seiner ersten Fahrt im Jahr 1963“, betont Oldtimer-Experte Schaum. Immerhin sind Räder und Felgen bereits fertig, als nächstes kommen das Getriebe und Vergaser an die Reihe.

Für den Bau der Verkleidung will der gelernte Karosseriewerker eine spezielle Form fertigen. „Da Unterlagen fehlen, werde ich mich an Fotos orientieren.“ Besonders beeindruckend für ihn sei die Geschichte dieses Wagens, mit dem Willy Lehmann erfolgreich an nationalen und internationalen Autorennen teilnahm. Der Bitterfelder, der für den MC Halle startete, gehörte vor mehr als einem halben Jahrhundert zu den Großen des DDR-Rennsports. Insbesondere auf sächsischen Rennstrecken – auf der Autobahnspinne Dresden, auf dem Sachsenring und beim Leipziger Stadtparkrennen – lieferte er sich in den 1950er- und 1960er-Jahren packende Kämpfe mit seinen Rivalen.

Originalzustand als Maß aller Dinge

„Ich will Lehmanns Fahrzeug weitestgehend im Originalzustand präsentieren“, betont Schaum und präsentiert ein Foto, das er als Lehrling geschossen hat und das Willy Lehmann in seinem Wartburg F 3 SEG II auf der Halle-Saale-Schleife zeigt. Der Bitterfelder fuhr mit der Nummer 99 nicht nur in der DDR, sondern auch in der BRD, in Österreich, der Sowjetunion, in Jugoslawien, der CSSR und Polen. 1967 endete Lehmanns beeindruckende Rennkarriere, zu der zehn DDR-Meister-Titel in der Formel 3 bzw. Formel Junior gehören. Danach wechselten die Besitzer, und mit einigen Veränderungen nahm der nunmehr mit einem Lada-Motor ausgestattete Wagen noch bis 1974 erfolgreich an Wettkämpfen teil.

Für den Wiederaufbau des legendären Fahrzeugs hat sich Oldtimer-Liebhaber Ralf Schaum Verbündete gesucht. Dass darunter mit Wolfgang Wiele sogar noch ein Mechaniker aus Willy Lehmanns ehemaligem Team ist, nennt Rascha ein „einen besonderen Glücksfall“. Der heute 84-jährige Wiele, der 1963 den Rahmen des erfolgreichsten DDR-Rennwagens in Lehmanns Wartburg-Vertragswerkstatt in Bitterfeld geschweißt hat, kennt noch jede Naht an dem Gestell und kann viel über die „ Formel 1 des Ostens“ erzählen.

„Replica“ für ein Museum geplant

Teile, die beim Wiederaufbau „übrig“ bleiben, sollen für einen „Replica“ verwendet werden, berichtet Ralf Schaum. Diesen nicht fahrbereiten Zwilling will der Bastler aus Teicha, dessen Frau Hannchen die unter Motorsportlern sehr bekannte Oldtimer-Gaststätte leitet, einem Museum überlassen. „Einen Fertigstellungstermin gibt es – im Gegensatz zum originalen Willy-Lehmann-Wagen – noch nicht“, ergänzt Amberg. Den Aufbau des Rennwagens begleitet der mit Rascha befreundete Schmalfilmer aus Halle mit seiner Kamera von Beginn an. Und in Silverstone, wenn der wieder aufgebaute Wartburg F 3 SEG II das erste Rennen fährt, wird der Hallenser Amberg als filmender Chronist dabeisein.

Von Bernd Lähne