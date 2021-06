Leipzig

Der Sensor ist zwei bis zehn Milligramm leicht und so winzig, dass er auf den Rücken einer Biene passt: Mehrere mitteldeutsche Projektpartner tüfteln in den nächsten drei Jahren an einem Minigerät, das neue Hinweise auf Ursachen des Insektensterbens liefern soll. „Sens4Bee“ nennt sich das Vorhaben, das die Bundesregierung mit 1,1 Millionen Euro fördert. Unter der Koordination des Erfurter Unternehmens Micro-Sensys, eines Spezialisten für kontaktlosen Datenaustausch mit Hilfe elektromagnetischer Wellen, beteiligen sich unter anderem Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig, des Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) in Moritzburg sowie des Julius-Kühn-Instituts für Kulturpflanzen in Quedlinburg an der Entwicklung.

Lithiumbatterie und Solarmodul im Miniaturformat

Auch der Deutsche Imkerbund zählt zum Forschungsbündnis, allerdings geht die Zielsetzung weit über Honig hinaus. Honigbienen und vor allem die vielen verschiedenen Wildbienen leisten mit ihrer Bestäubung einen unverzichtbaren Beitrag für die Landwirtschaft insgesamt und zur Erhaltung von Ökosystemen. Um besser zu verstehen, welche Umwelteinflüsse für die Gesundheit von Bienenvölkern entscheidend sind, sollen die Sensoren sowohl auf einzelnen Tieren als auch in Bienenstöcken Daten sammeln. Dabei kommen eine extrem kleine Lithiumbatterie und ein Mini-Solarmodul zum Einsatz, die das IZM beisteuert. Direkt an den Bienen werden Flugbewegungen, Temperatur und Helligkeit gemessen.

In den Stöcken wiederum geht es den Forscherinnen und Forschern um Temperatur, Feuchte, Vibrationen und akustische Signale. Das UFZ wertet die Informationen mit der Frage aus, wie sich Pestizide oder kurzfristige Umweltereignisse auswirken. Darüber hinaus soll im UFZ-Schülerlabor sogar der Nachwuchs an der wissenschaftlichen Auswertung teilhaben. Das vor wenigen Tagen gestartete UFZ-Projekt „Leipzig summt und brummt“ trägt zwar nur eine einzige Stadt in der Überschrift, steht aber bundesweit allen interessierten Schulen offen.

