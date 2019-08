Spickendorf

Ja, ist denn heut schon Weihnachten? Sabine Werner schaut nicht minder überrascht wie Franz Beckenbauer in der TV-Werbung. Eigentlich wollte die Merseburgerin nur ein wenig durch die Glas-, Porzellan- und Floristik-Ausstellung in der Spickendorfer Keramikscheune schlendern. Doch das Schild über der schmalen Holztreppe „ Weihnachtsland“ machte sie dann doch neugierig. Nun steht sie in der oberen Etage der Scheune zwischen Weihnachtskugeln, Lichterketten und Pyramiden. Muss das sein – mitten im Hochsommer? „Aber klar doch“, antwortet die Frau und legt drei Dekorlichter in den Einkaufskorb.

Nur wenige Schritte entfernt stehen Christine und Wilhelm Stieg. Um sie herum Schneeeulen, Plüsch-Eisbären und Räuchermänner. Extra aus Grimma seien sie angereist „auf der Suche nach neuen Ideen“. Mindestens zweimal im Jahr komme man in die Scheune nahe der A 9 in Sachsen-Anhalt. „Mal sehen, ob wir heute fündig werden“, sagt die Grimmaerin und schaut zu ihrem Mann. An Weihnachtsschmuck mangele es zu Hause nun wirklich nicht, entgegnet der. Wenig später stehen sie an der Kasse.

Seit mehreren Jahren schon eröffne man im August die Weihnachtsschau, sagt Chef Harry Häder – kurz angebunden, denn die Scheune ist krachend voll. Weihnachtsfee Ines Zetzmann von der Lauschaer Traditionsfirma Greiner-Mai nimmt sich etwas mehr Zeit. Die Geschäftsfrau verkauft in Spickendorf Christbaumschmuck. „Mundgeblasen und handbemalt – uns finden Sie nicht im Großhandel“, sagt sie stolz. In die Scheune komme sie schon seit Jahren, zu bestimmten Anlässen bemale sie mit Gästen auch Rohlinge aus der Lauschaer Manufaktur. Sie sei schon in Spickendorf gewesen, „da gab es das alles noch nicht“. Mit „das alles“, meint sie das Gartenreich hinter der Scheune, das Restaurant oder den Gutsherrensaal.

Beginn ohne Telefon, Toilette und Wasseranschluss

1991 haben wir angefangen, sagt Monika Häder, die ihren Mitarbeitern Kaffee, Cappuccino und Kakao serviert. Die Scheune und die anderen ruinösen ehemaligen LPG-Gebäude hatten es der promovierten Pädagogin und dem Ingenieur für Automatisierungstechnik angetan. „Es gab kein Telefon, keine Toilette und kein Wasser.“

Und obwohl zu dieser Zeit die Einkaufszentren zwischen Halle und Leipzig wie Pilze aus dem Boden schossen, erzählt sie, kamen die Kunden. Man habe immer versucht, „anderes zu bieten als die anderen“. Offenbar mit Erfolg. Das Unternehmen besteht heute aus 35 Mitarbeitern. Mit einer Vielzahl von Reiseunternehmen stehe man in Kontakt. An manchen Tagen halten drei bis fünf Busse vor der Scheune. „Nach Mittagessen oder Kaffee und Kuchen geht es weiter ins Saline-Museum nach Halle oder zum Völkerschlachtdenkmal.“

Kritik am frühen Verkaufsstart: „Noch alle Nadeln am Baum“

Und wer ist nun auf die skurrile Idee gekommen, im Sommer schon Weihnachtsdeko zu verkaufen? Das habe einen einfachen Grund, sagt Monika Häder. Im Sommer gebe es erfahrungsgemäß weniger zu tun. Deshalb packe ein Teil der Mitarbeiter die lang zuvor bestellten Weihnachtsprodukte aus und dekoriert die obere Etage.

Der frühe Verkaufsstart werde von den Kunden begrüßt, sagt Ehemann Harry. Wenn auch nicht von allen. „Ob ich noch alle Nadeln am Baum habe, musste ich mir schon anhören“, gesteht seine Frau. Selbst der Magdeburger Bischof habe ihnen geschrieben, „ob wir nicht etwas früh dran sind“. Während sie die Worte spricht, weht aus der Bauernstube der Duft von Glühwein und Lebkuchen herüber. Auf der Speisekarte steht ferner Gänsebrust mit Rotkohl und Klößen. Als würde sie zum Bischof sprechen, sagt die 66-Jährige: „Wir können uns vor Reservierungen kaum retten.“

