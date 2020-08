Mitten in der Krise: Oschatzer Matratzenhersteller Frankenstolz mit Umsatzsprung

Oschatz

Als Mitte März – am Anfang der Corona-Krise – die meisten Geschäfte schließen mussten, brach auch beim Matratzenhersteller Frankenstolz in Oschatz der Absatz ein. Grund: Möbel- und Einrichtungshäuser, wo ein Großteil der Matratzen und Bettwaren aus Oschatz verkauft werden, fielen als Abnehmer aus. Kurzerhand stellte das Oschatzer Werk auf die Produktion von Nasen- und Mundmasken um. Werkleiter Paul Chrobok sagte gegenüber der OAZ im April, dass bis zu 100 000 Masken hergestellt werden sollten.

Managing Director Volker Maidhof, Bundestagsabgeordneter Marian Wendt, Werkleiter Paul Chrobok (v.l.) sehen sich die Ausputzmaschine an, an der Annett Haupt arbeitet. Quelle: Frank Hörügel

Doch es sollte ganz anders kommen. Nur etwa 12 000 Masken wurden genäht. Vor anderthalb Monaten stellte Frankenstolz die Maskenproduktion wieder ein. Den Grund erfuhr der Bundestagsabgeordnete Marian Wendt ( CDU) bei einem Betriebsbesuch am Donnerstag. „Sind Sie gut durch die Krise gekommen?“, wollte Wendt vom Managing Director Volker Maidhof wissen. Der antwortete kurz und bündig: „Absolut. Die Corona-Delle im stationären Handel haben wir wieder aufgeholt.“

Umsatz um zwölf Prozent gestiegen

Laut Maidhof ist der Umsatz im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um zwölf Prozent gestiegen. Werkleiter Chrobok sagt: „Die Welt spielt verrückt.“ Normalerweise sei das Geschäft mit Matratzen und Bettwaren im Sommer eher flau. Doch in diesem Jahr ist das anders. Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Haben die Menschen in der Zeit der geschlossenen Geschäfte für größere Anschaffungen gespart? Oder ist es die abgesenkte Mehrwertsteuer, die den Matratzenkauf lukrativ macht? Egal: In der Oschatzer Fabrik mit ihren 300 Mitarbeitern soll die derzeitige Produktionsmenge von 1300 Matratzen pro Tag laut Werkleiter Chrobok demnächst auf 1600 hochgefahren werden.

Nachfrage gesunken

Für das Geschäft von Ingolf Kobza ist der enge Kundenkontakt unabdingbar. Er betreibt in der Rosmarinpassage eine Änderungsschneiderei und muss zum Beispiel beim Abstecken der Kleidung nah ran an seine Kunden. Um den Mindestabstand gewährleisten zu können, ließ er zum Anfang der Corona-Krise die Änderungsschneiderei ruhen. Stattdessen verlegten sich Kobza und seine Kollegin Ilka Staude auf das Nähen von Mund- und Nasenmasken. Dafür verwendeten sie Stoffreste, nähten Masken für Kinder im Hello-Kitty-Look, für Männer im Militär-Look oder für Frauen in modischen Farben. „Ein paar haben wir noch da, aber wir nähen keine Masken mehr“, sagt Ingolf Kobza. Als sich das Angebot an Mund- und Nasenmasken über den Internet-Versand oder in Apotheken nach dem anfänglichen Mangel wieder normalisiert habe, sei auch die Nachfrage nach Masken in seinem Geschäft zurück gegangen. Jetzt widmet sich Ingolf Kobza wieder voll und ganz der Änderungsschneiderei.

Landratsamt bekommt Rest

Auch das soziokulturelle Zentrum E-Werk in der Oschatzer Lichtstraße fertigte in den Wochen des ruhenden öffentlichen Lebens Masken aus Stoff. „Sechs bis sieben Frauen fertigten Mund-Nasen-Schutz, während die Projekte und Angebote der Jugendarbeit und andere regelmäßige Treffs coronabedingt pausierten“, erinnert Sozialpädagogin Anja Kohlbach. Inzwischen sind fast alle der 400 Masken, die hier gefertigt worden , verteilt. „Der letzte Schwung geht an das Landratsamt und wird verteilt, wo Bedarf besteht, also beispielsweise in Kranken- und Pflegeeinrichtungen“.

Obergrenze für Teilnehmer geringer als 2019

Mit dem Beginn der Sommerferien hält auch wieder ein wenig mehr Normalität Einzug im E-Werk. „Wir bieten ein Ferienprogramm an, dabei gelten allerdings die bekannten Regeln, sprich Maske und Mindestabstand“. Das habe zur Folge, dass die Teilnehmerobergrenzen für die diesjährigen Angebote geringer sind als in den Vorjahren. „Dem gegenüber steht, dass deutlich mehr Kinder zu Hause sind, weil Urlaubsreisen ja nicht überall hin und nicht ohne weiteres möglich sind. Wir müssen also dieses Jahr etliche Familien vertrösten, die gern ihre Kinder an den Aktionen teil haben lassen wollen“, bilanziert sie.

Von Frank Hörügel und Christian Kunze