Leipzig

Gute Nachricht für private Vielsurfer und die heimische Wirtschaft: Leipzig verfügt jetzt über ein flächendeckendes 5G-Mobilfunknetz – und damit über eine bis zu zehnmal schnellere Datenübertragung als LTE. Sowohl die Deutsche Telekom (164 Sendestationen im Stadtgebiet) als auch Vodafone (115) können sich damit rühmen. Abgesehen von Berlin ist es das größte Netz in Ostdeutschland. Besonders für die Industrie ist der neue Mobilfunkstandard ein gewaltiger Schritt: 5G ist vor allem für die Vernetzung von intelligenten Maschinen essenziell, so wird darüber auch das autonome Fahren möglich.

Jedoch gibt es auch bei dem Zukunftsstandard Unterschiede in der Leistungskraft. In der Leipziger City samt Nahbereich schafft die Telekom Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Im Gründerzeitgürtel ist es meist nur halb so viel, am Stadtrand gerade mal ein Drittel. Zum Beispiel in Wahren, Paunsdorf oder Connewitz bleibt der Vorteil gegenüber dem bisher gängigen Standard LTE (4G) damit vorläufig minimal.

Starke Vodafone-Netze auch am Stadtrand

Laut Messungen der Bundesnetzagentur sind die Gebiete mit besonders leistungsstarkem 5G im Leipziger Vodafone-Netz am größten. Neben der City umfassen sie auch Wirtschaftsbereiche und umliegende Stadtteile im Norden, Westen und Osten der Metropole. Bei Telefonica beträgt die Haushaltsabdeckung in Leipzig erst 25 Prozent. Jedoch hat der Mutterkonzern der Marke O2 gerade die 100. Antenne angeschlossen und will bis zum Jahresende weitere 100 folgen lassen, so Sprecher Florian Streicher. Eine 5G-Station umfasst in aller Regel mehrere Antennen. Weil sich die mobil genutzte Datenmenge in Leipzig jedes Jahr um 25 Prozent erhöht, bauen Telekom und Vodafone ebenfalls weiter kräftig aus.

Der Netzbetreiber Telefonica (Kernmarke O2) hat in Leipzig gerade seine 100. Sendeantenne für 5G in Betrieb genommen. Quelle: Telefonica Deutschland

Bundesweit ist erst gut die Hälfte der Fläche mit dem Zukunftsstandard versorgt. Die ländlichen Regionen Ostdeutschlands haben besonderen Nachholbedarf, hat jedoch Vodafone klar die breiteste Abdeckung. Telefonica steht im nördlichen Sachsen noch am Anfang. Inzwischen wurden aber größere Gebiete rings um Torgau, Schönwölkau und Jesewitz, auch die Dahlener Heide erschlossen. Und zwar mit Highspeed, weil O2 fast überall komplett neue Anlagen baut.

Mittlere Geschwindigkeiten in Kleinstädten

Die Telekom nutzt in Sachsens Kleinstädten hingegen häufig nachgerüstete LTE-Anlagen, was nur mittlere 5G-Geschwindigkeiten erlaubt – so etwa in Schkeuditz, Delitzsch, Eilenburg, Taucha, Torgau, Wurzen, Grimma, Böhlen, Markkleeberg oder Markranstädt. In vielen Dörfern bleiben weiße Flecken. Ähnlich wirkt das Vodafone-Angebot für die genannten Kleinstädte: Eine große Lücke klafft hier aber vom Nordrand der Dübener Heide bis nach Eilenburg.

In Leipzig hat der Stadtrat vor wenigen Tagen grünes Licht für ein Forschungsprojekt im industriell geprägten Nordraum gegeben. Es nennt sich „Tri5G“, wird vom Bund gefördert und gemeinsam mit Vodafone sowie vielen Partnern von Hochschulen und aus der Wirtschaft umgesetzt. „Das Tri steht für die Verbindung der drei Transportwege Luft, Straße und Schiene“, erklärt Wirtschaftsförderer Clemens Schülke im Rathaus. Ob automatisierte Drohnen, selbstfahrende Busse oder die Logistikketten von DHL und BMW – insgesamt würden nun 20 Praxisanwendungen in geschützten Bereichen eines Turbonetzes erprobt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Patientendaten überall in Echtzeit verfügbar

Ebenfalls Vorreiter ist Leipzig beim ersten autonomen 5G-Campusnetz für ein privates Klinikum in Deutschland. Dies hat Telefonica für die Helios-Kliniken in Probstheida (Herzzentrum und Park-Klinikum) erschaffen. Seit Ende 2021 können dort medizinische Geräte in Echtzeit kommunizieren, sind auch bei Bettenverlegungen stets alle Patientendaten verfügbar und geschützt, so Helios-Sprecher Stefan Möslein.

Von Jens Rometsch