Monatlich 1200 Euro geschenkt? Das ist die Meinung der LVZ-Leser zum Grundeinkommen

Knapp zwei Millionen Menschen haben sich beworben – am Ende fiel die Auswahl auf 122 Frauen und Männer: Unter anderem das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung führt mit ihnen ein Pilotprojekt zum bedingungslosen Grundeinkommen durch. 1200 Euro erhalten die Teilnehmenden im Monat, tun müssen sie dafür nichts. Auch eine 28-jährige Leipzigerin befindet sich unter den Probanden. Nun debattiert die LVZ-Leserschaft über die Chancen und Risiken des Grundeinkommens.

Grundeinkommen nur für Auszubildende

Schön für Frau Buchenauer als Teilnehmerin, dass sie das Geld sparen und davon ihr Bafög zurückzahlen kann. Schön für sie, dass sie nach dem Ende ihres Studiums noch ein weiteres beginnen kann. Aber wann wird sie etwas Nützliches für die Gesellschaft leisten? Auf den Seiten zwei und drei der gleichen LVZ-Ausgabe wird wortreich beklagt, dass es in fast allen Ausbildungsberufen ein riesiges Defizit an Bewerbern gibt.

Viele Jugendliche träumen davon, als „Influencer“ oder „YouTuber“ reich zu werden, um nur einige Beispiele zu nennen. Kaum einer möchte sich noch mit ehrlicher Arbeit die Hände schmutzig machen. Wenn dieser Trend nicht gebrochen wird, werden vermutlich bald zehn Prozent der Bevölkerung das Geld erarbeiten müssen, von dem der Rest leben will!

Wäre es nicht besser, das für ein „bedingungsloses Grundeinkommen“ erforderliche Geld denen zukommen zu lassen, die einen Beruf erlernen, welcher der Allgemeinheit wirklichen Nutzen bringt? Ein solcher Anreiz würde sicher bei vielen Schulabgängern zum Umdenken hinsichtlich des Berufswunsches führen! (Jochen Weber, 04318 Leipzig)

Einkommen könnte für alle von Vorteil sein

Unglaublich – anstatt sich über das Projekt zu informieren, wird sofort rumgegiftet. Was ist mit den meisten hier nicht in Ordnung? So viel Neid, Missgunst und nicht zuletzt Hass? Und dieses ewige: „Das Geld könnte man aber viel besser dafür ausgeben...“ Rein hypothetisch: Was ist, wenn das Projekt beweisen kann, dass das mit dem Grundeinkommen funktioniert? Wäre es dann nicht für uns alle von Vorteil? Oder es funktioniert eben nicht, aber wir haben zumindest eine Antwort. Tja und dazu sind sie eben da, die Studien. (Sabine Krüger, per Facebook)

Kein Grundeinkommen für passive Menschen

Dass ein Grundeinkommen Ansporn für weitere Aktivitäten ist, ist grundsätzlich richtig - ABER: Das betrifft nur einen Teil dieser Einkommensbezieher, nämlich den aktiven. Es gibt aber auch eine relativ große Menge an Menschen (wie groß diese ist, müsste durch Studien herausgefunden werden), die äußerst passiv ihr Leben verbringen. Dabei meine ich nicht diejenigen, die zum Beispiel durch Krankheit oder andere unabwendbare Einflüsse nicht aktiv sein können. Ich meine die, die nicht arbeiten wollen.

Das alte Sprichwort „Wo ein Wille ist , ist auch ein Weg“, trifft auch bei der Gestaltung des eigenen Lebens zu. Deshalb bin ich für die Unterstützung derjenigen, die nicht aktiv sein können, und gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Vielleicht sollte man dieses an eine angemessene Arbeitsverpflichtung knüpfen. (Ekke Hard, per E-Mail)

Eine Chance für junge Familien

Ich wünschte, dass es gerade für junge Familien, die am Existenzminimum leben, so etwas endlich gibt. Schulden könnten gezahlt, eine Fahrerlaubnis finanziert werden, und man kann auch eine Arbeitsstelle annehmen mit nur 60 Stunden im Monat. Eventuell sagen viele, das kann man auch so. Nein – denn wenn man die Steuerklasse fünf hat, bekommt man von den 69 Stunden pro Monat zwar 676 Euro brutto, aber netto nur 467 Euro, davon sollen Miete, Strom und Versicherungen bezahlt werden. (Jennifer Suchomski, per Facebook)

Zur Debatte um mögliche Prämien für Geimpfte:

Mit Gratis-Getränk zur Impfung locken

Impfen an Partymeilen? Warum denn nicht! Aber bitte nicht mit Zwang, sonst verpufft die Wirkung! Am besten in Verbindung mit einem Freigetränk oder einer Flatrate-Karte, gültig nur heute. Wenn schon selbst der Herr Lauterbach diese Maßnahme begrüßt! (Peter Söffner, per E-Mail)

Zur Klimaschutzdebatte:

Jeder sollte enthaltsamer leben

Am 29. Juli war der Erdüberlastungstag, auch Welterschöpfungstag genannt. Rein rechnerisch hat die Menschheit die natürlichen Ressourcen für 2021 verbraucht. Der kritische Zeitpunkt wird jedes Jahr früher erreicht, man sollte die globale Wirtschaftsweise hinterfragen und für eine weltweite Verteilungsgerechtigkeit sorgen. In einer endlichen Welt gibt es kein unendliches Wachstum. Politik und Wirtschaft sind angehalten, Ökonomie und Ökologie zusammenzubringen. Wir alle sollten auf kleinerem Fuß leben, etwas Enthaltsamkeit an den Tag legen. (Rainer Kirmse , 04600 Altenburg)

