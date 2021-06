Torgau

In der 6. Klasse der Pro Montessori-Schule in Torgau ist gerade Physik angesagt. Während Lehrer Paul Fitzner die Aufgaben erklärt und die Schüler aktiv mitarbeiten, lässt es sich Kater Monti auf dem Kissen, das auf dem Tisch einer Schülerin liegt, gut gehen. Er versteht zwar nicht, was die Menschen da gerade lernen, aber er ist froh, dass nun endlich wieder Schüler auf dem Schulhof sind. Denn hier – zwischen all den jungen Menschen – fühlt er sich sichtlich wohl.

Schulkater Monti macht es sich bequem. Quelle: privat

Monti hat mehrere Namen. So wird er auch mal Torsten gerufen oder Brathahn. Warum? „Bei einem gemeinsamen Projekt mit Flüchtlingen hier bei uns an der Schule, hat der Kater mal ein Brathähnchen gemopst. Seitdem heißt er eben auch mal Brathahn“, sagt ein Schüler lachend.

Seit Ende 2018 ist der Kater regelmäßig hier. Damals stand er als kleines Kätzchen rufend vor der Glasscheibe und wollte hineingelassen werden. Und er kam immer wieder. Zur Freude der Schüler. Nach drei Tagen war er dann bereits Teil der Schule. Die Schüler haben ihm – da er zuerst nicht mit in die Räume durfte – für die kalten Tage ein Katzenhaus gebaut.

Regel festgelegt: Schüler dürfen das Tier nicht füttern

„Wir haben es mit der Schulleitung abgesprochen und kamen zu einer Einigung. Diese überlässt das pädagogische Konzept den Teams, die das ganz individuell entscheiden sollen. So darf der Kater nun in zwei Räume rein. Monti weiß mittlerweile auch, wo er rein darf und wo nicht. Es gibt auch Regeln. So darf Monti von keinem der Schüler gefüttert werden. Er hat sein eigenes Kissen, auf dem er liegen darf.

Monti fühlt sich wohl in der Schule – und das sieht man dem Kater an. Quelle: privat

Für die Schüler ist er eine tolle Motivation“, sagt Paul Fitzner. Nur im täglichen Morgenkreis muss Monti draußen warten. Am Nachmittag geht der Kater dann wieder nach Hause. „Er weiß auch genau, wann Frühstückspause ist. Dann kommt er mit auf die Terrasse. Zum Essen sollen wir ihm aber nichts geben“, wissen die Schüler.

Die Zeit des Homeschoolings fand Kater Monti gar nicht gut. Immer wieder schaute er nach, ob Schüler da sind und wurde unruhig, weil niemand kam. Das konnte der Lehrer sehr gut beobachten. Denn Paul Fitzner war jeden Tag in der Schule. „Erst als wir Videokonferenz hatten und Monti die Stimmen der Kinder gehört hat, wurde er ruhiger.“ Die Lehrer haben den Kater dann auch immer in der Konferenz gezeigt. So haben auch die Schüler ihre Tiere daheim vorgestellt und stolz vor der Kamera präsentiert. „Das hat Spaß gemacht und uns zum Lernen motiviert“, betonen die Schüler.

Mehr Spaß am Lernen

Nun ist der Kater wieder zufrieden. Denn jeden Morgen kommen Kinder zur Schule.

„Wenn man keine Lust mehr auf den Unterricht hat und Monti kommt, freut man sich und man hat wieder mehr Spaß am Lernen“, sagen die Schüler. Wenn Monti das Klassenzimmer betritt, dreht er erst einmal eine „Ehrenrunde“ und streicht bei den Schülern um die Beine. Dann wird sich auch mal darum gestritten, wer das Kissen auf seinen Platz legen darf, damit Monti dort schläft. Doch mittlerweile haben sich die Schüler der 6. Klasse darauf geeinigt, dass sie sich abwechseln. Die 5. Klasse macht sich schon vorab einen „Monti-Plan“. Wenn der Kater aber genug von all dem Wissen über Physik und andere Fächer hat, streckt er sich genüsslich, springt von seinem Platz, lässt sich noch mal kraulen und stellt sich an die Tür. Dann wird er auch gleich hinausgelassen.

Auch draußen ist Monti immer dabei. Quelle: Kristin Engel

Monti selbst ist ein kleiner Therapeut. Nicht nur bei den Schülern, von denen er täglich umgeben ist. „Viele Schüler, die bewegungsaktiv sind, sind durch ihn im Unterricht ruhiger geworden. Sie können durch ihn runterfahren“, sagt auch Lehrerin Andrea Giersch. „Wir hatten mal einen Schüler aus einem Schüleraustausch hier. Dieser war sehr aufgelöst und rannte nach draußen. Wir entdeckten ihn schließlich am Terrassenfenster. Er hatte den Kater auf dem Arm und hatte sich beruhigt“, erinnert sich die Lehrerin.

Verantwortung für ein Tier übernehmen

Zudem ist Monti ein perfektes Gesprächsthema. Besonders dann, wenn Quereinsteiger in die Klasse kommen. Über ihn finden sie leichter Anschluss und knüpfen schnell Freundschaften. „Er ist für uns die Motivation, zeitig zur Schule zu kommen. Wir lernen auch, wie sich Katzen verhalten, sehen, wann er spielen und wann er in Ruhe gelassen werden möchte. Wir lernen etwas darüber, was es bedeutet, Verantwortung für ein Tier zu übernehmen. Tiere sind etwas Wunderbares. Wenn man Monti streichelt, ist er ein Seelentröster.“

Natürlich gibt es auch eine Vielzahl von Monti-Bildern, die besonders in der Homeschooling-Zeit entstanden sind und regelmäßig per E-Mail an die Schüler versendetet wurden. Diese werden zur Motivation ausgedruckt und zum Beispiel an die Wand gehängt oder sind als Foto Begleiter in der Federmappe. So können sich die Schüler diese auch ansehen, wenn sie nicht in der Schule sind oder Monti nicht mit im Raum ist.

Die Schüler sind sich einig: „Tiere sind etwas Tolles. Ohne Monti wäre es im Unterricht nur halb so schön. Wir sind glücklich darüber, dass Monti zu uns kommt.“

Von Kristin Engel