Easy.Go hieß es fünf Jahre lang im öffentlichen Nahverkehr der Region rings um Leipzig. Wer bargeldlos in Bahnen und Bussen fahren wollte, nutzte einfach die App auf dem Smartphone. Mehr als 500.000 Downloads zeugen vom Erfolg des Produkts. Nun steht der Nachfolger in den Startlöchern – beziehungsweise sind es gleich zwei. Denn sowohl Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) als auch Mitteldeutscher Verkehrsverbund (MDV) haben eine neue Nahverkehr-App veröffentlicht, die EasyGo beerben soll. Das führt auf den ersten Blick zu Irritationen, zumal beide neuen Programme auch sehr ähnlich heißen.

MoovMe nennt sich das Produkt des MDV. Die App ist nicht nur für Leipzig, sondern für das ganze Region gedacht. „Easy.GO hätte nach zehn Jahren generalüberholt werden müssen. Die App war technisch und von der Usability her veraltet und für die geplanten Ausbaustufen nicht tauglich“, sagt MDV-Sprecherin Juliane Vettermann. Notwendig war vor allem, beim Ticketkauf mehr Zahlungsoptionen anbieten zu können. Neuerdings sind neben der Abrechnung via Mobilfunk auch Kreditkartenzahlung, Paypal und Lastschriftverfahren als Optionen dabei. Zudem kann mit MoovMe im Leipziger Umland der Rufbus bestellt werden.

Screenshots der MoovMe-App des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds. Quelle: MDV

Stärken im Regionalverkehr

Ansonsten bietet das neue MDV-Programm alle Funktionen, die auch der Vorgänger schon konnte, jedoch in einem zeitgemäßeren Design: Verbindungen suchen, Tickets dafür kaufen (auch Kurzstrecke), für jeden Haltepunkt genaue Abfahrtszeiten samt Verspätungen prüfen – und das überall im Mitteldeutschen Verkehrsverbund. In dieser Gesamtsicht liegen die Stärken der App, die nicht nur zum Bahnfahren in Leipzig, sondern auch für Reisen von und nach Eilenburg, Halle oder Bad Düben gedacht ist.

Das Gegenstück im Apple- oder Android-Store heißt LeipzigMove und wird von den örtlichen Verkehrsbetrieben verantwortet. Hier liegt der Fokus ausschließlich auf der Messestadt und – wie es Sprecher Marc Backhaus nennt – auf den multimodalen Verkehrsleistungen. Darunter fallen neben dem Bus- und Bahnfahren auch Carsharing und Leihfahrräder. „Ziel ist es, unseren Kunden für jeden Weg das passende Verkehrsmittel zur Verfügung zu stellen und damit die grüne Mobilität zu stärken“, sagt Backhaus.

Bahn, Bus, Fahrrad und Leihwagen auf einen Blick

Wer die LeipzigMove-App öffnet, landet auf dem Stadtplan und wird aufgefordert, ein Ziel einzugeben. Danach zeigen sich Optionen sowohl im öffentlicher Nahverkehr, als auch die kürzeste Fahrradstrecke samt naher Zweirad-Leihstation ( Nextbike). Autos buchen oder vorbestellen ist an markierten Stellen auf dem Stadtplan möglich. Wer will, kann sich per Fingerdruck auch mit einem Funktaxi (4884) verbinden lassen. „Somit ist LeipzigMove eine ÖPNV App Plus“, sagt Backhaus und verweist auf die Zielsetzung der Stadt Leipzig, die mehr grüne Mobilität fördern will. „Es geht darum, häufiger mal das Auto stehen zu lassen. Dafür zeigen wir die Möglichkeiten.“

Screenshots der LeipzigMove-App der Leipziger Verkehrsbetriebe. Quelle: LVB

Im direkten Vergleich der beiden neuen Produkte wirkt LeipzigMove vielleicht ein Stück moderner, MoovMe ist dafür aufgeräumter und wird bisherigen EasyGo-Kunden leichter von der Hand gehen. Für die Nutzung des Bus- und Bahnverkehrs in der Messestadt sind beide Produkte absolut sinnvoll und zu empfehlen. Die Entscheidung, welche App es letztlich sein soll, hängt von den gewünschten Zusatzfunktionen ab: Wer auch in die Region fährt oder von dort kommt, sollte MoovMe herunterladen. Wer in Leipzig gelegentlich neben dem Bahnfahren auch ein Fahrrad oder Auto ausleihen will, der nutzt LeipzigMove.

Die neuen ÖPNV-Apps im Kurzvergleich LeipzigMove. Betriebssystem: iOS/Android. Wofür zu gebrauchen? Tickets für Bus und Bahn (nur gültig in Leipzig), zusätzlich auch Leihräder von NextBike, Carsharing von teilAuto und Taxiruf per App. Zahlmethode: Paypal, Mobilfunkanbieter. Aufmachung: Modernes Design, Fokus auf einfache Bedienbarkeit. Nachteil: Weitere Funktionen (wie Abfahrtszeiten an Haltestellen), zum Teil nicht gleich sichtbar. MooveMe Betriebssystem: iOS/Android. Wofür zu gebrauchen? Tickets für Bus und Bahn (für Leipzig und für den gesamten Verkehrsverbund). Zahlmethode: Paypal, Lastschrift, Visa, Mastercard und Mobilfunkanbieter. Aufmachung: Struktur ähnlich wie Vorgänger EasyGo, eher klassischer Aufbau. Nachteil: App will Zugang zu Kontakten (um Zielorte zu personalisieren). Lässt sich aber ablehnen.

Irritierend bei MoovMe: Zum Start muss einer regionaler Partner ausgewählt werden – die Leipziger Verkehrsbetriebe sind aber nicht dabei. Wie Sprecherin Vettermann erklärt, wurde das Programm zusammen mit vier MDV-Partnern erarbeitet, die Messestädter waren nicht dabei. Allerdings spiele das im Endeffekt keine Rolle, denn die App funktioniere überall im Verkehrsverbund, auch an der Pleiße. Lediglich für die Abrechnung der Ticketkäufe sei die Angabe eines der vorgeschlagenen Unternehmen notwendig.

Pilotprojekte statt Kooperation

Finanziert wurden die beiden Neuentwicklungen mit Hilfe staatlicher Fördertöpfe. Wie LVB-Sprecher Marc Backhaus sagt, wurde LeipzigMove mit Unterstützung des Landes Sachsen und der Bundesregierung finanziert. Die Entwicklungskosten von MoovMe trugen ebenfalls der Freistaat Sachsen, dazu noch Thüringen und die Nahverkehrsgesellschaften ZVNL ( Leipzig) und NASA ( Sachsen-Anhalt), sagt Juliane Vettermann. Beide wollen die konkreten Budgets aber nicht verraten.

Warum musste es überhaupt parallele Entwicklungen und zwei konkurrierende Produkte geben? „Mobilitätsverhalten und Nutzerbedürfnisse sind grundsätzlich sehr vielfältig“, sagt Juliane Vettermann. Die am Verkehrsverbund beteiligten Partner wollten jeweils verschiedene Wege einschlagen, deshalb würden nun verschiedene Technologien als Pilotprojekte mit unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten. LVB-Sprecher Marc Backhaus sagt: „Am Ende ist es doch egal, welche App genutzt wird. Wir alle versuchen neue Kundenkreise zu erschließen, denn Hauptsache ist: Der öffentliche Nahverkehr wird genutzt.“

Mehr zu den Apps: www.moovme.de und leipzig-move.de

Von Matthias Puppe