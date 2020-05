„Moralkeule“ statt Meinungsstreit: Grimmaer macht sich Sorgen um die Demokratie

Grimma

Er half allerlei kleinem Getier über den Weg. Schnecken, Käfer, Fliegen – was kreuchte und fleuchte, war bei ihm in guten Händen. Genauso wie Gräser und Kräuter am Wegesrand. Klein-Claus sprach ungern. Er machte lieber seins: schnitzte Schachfiguren, knetete Saurier, las Sachbücher. Wer ihn kannte, war sich sicher: Der wird mal Meeresbiologe oder Sternenforscher. Doch der Vater, der in einem Chemiewerk arbeitete, setzte auf Bodenständigkeit. Und so sollte Claus Woldt in der Nerchauer Versuchsstation die rote Farbe revolutionieren.

Und das ausgerechnet in den letzten Jahren des Sozialismus. Doch so sehr auch experimentiert wurde, das Rot blieb rostfarben. Vor allem war der gerade mal volljährige Hoffnungsträger gar nicht da. Als Ost und West auf der Berliner Mauer tanzten, leistete Woldt seinen Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee. Dem Schöngeist blieb nichts erspart. Dabei hatte er Glück im Unglück: Er wurde mit einigen seiner Soldaten nach Karl-Marx-Stadt abkommandiert, um in einer dortigen Gießerei zu arbeiten.

Streikende Soldaten in Beelitz

„So brauchte ich wenigstens nicht befürchten, auf Demonstranten schießen zu müssen“, sagt Woldt. Vor 30 Jahren gehörte er offiziell jenem Regiment in Beelitz an, das in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Soldaten streikten dort Ende 1989. Sie besetzten die Wache und verweigerten ihren Offizieren den Zutritt zur Kaserne. Es gab Gespräche mit der Armeeführung und die spektakuläre Einigung: Der Wehrdienst wurde auf 15 Monate verkürzt – die jungen Männer, auch Claus Woldt, durften bereits im Januar 1990 nach Hause.

Auch wenn Woldt an den Verhandlungen nicht beteiligt war – so weiß er heute: „Wir hatten das Gefühl, es könne sich lohnen, den Mund aufzumachen. Heute ist das anders. Die Regierung tut sich schwer, eigene Fehler einzugestehen.“ Er selbst räume durchaus „Irrtümer“ ein, so Woldt. Jahrelang habe er die Grünen gewählt. Das könne ihm nun nicht mehr passieren: „Ich vermisse die Bürgerrechtler aus dem Herbst 1989. Und das, obwohl der Zusatz Bündnis 90 noch auf dem Papier steht. Persönlichkeiten wie Vera Lengsfeld waren damals böse und sind es heute wieder.“

Der Denker im stillen Kämmerlein

Nie würde Woldt selber demonstrieren. Er mag keine Menschenaufläufe, keine Losungen, kein Gebrüll. Er denkt lieber. Für sich, im stillen Kämmerlein. Oder auf seinen ganztägigen Gewalttouren. Regelmäßig radelt der in Merseburg arbeitende und wohnende 50-Jährige noch immer in die alte Heimat. Seine Schwester, die Stiefmutter und die Nichte sind in Grimma zu Hause. Er verfolgt die Meldungen in der Lokalpresse und die Berichte im Fernsehen: „Tagesschau und Heute-Journal erinnern mich mitunter an die Aktuelle Kamera der DDR.“

Er vermisse eine objektive Berichterstattung. „Sicher, ARD und ZDF werden abwinken und sagen, alles Quatsch, wir senden unabhängig. Aber die Ereignisse rund um Corona zeigen einmal mehr, dass es manchem Journalisten mehr um Haltung als um Information geht. Kritiker werden viel zu selten gehört. Oft macht man sie verächtlich, bezeichnet sie als Verschwörungstheoretiker, Extremisten oder gar Holocaustleugner.“ Mit solchen „Totschlagargumenten“ sei ein Streit der Meinungen kaum noch möglich. Das bereite ihm Kopfzerbrechen, sagt Woldt.

Ereignisse um Chemnitz 2018 sind prägend

Dabei bezeichnet er selbst den einen oder anderen Teilnehmer auf sogenannten Hygienedemos als Spinner. Etwa Leute, die Bill Gates üble Machenschaften unterstellten. Auch Impfgegner seien ein schwieriges Völkchen: „Aber was ist eigentlich mit dem Mitarbeiter im Bundesinnenministerium, der den von der Regierung verhängten Shutdown kritisiert? Nach der Veröffentlichung seines brisanten Papiers ist er mittlerweile mit einem Dienstverbot belegt worden.“ Das Vorgehen erinnere ihn an die Abservierung von Hans-Georg Maaßen, so Woldt.

Die Wertungen um Chemnitz 2018 beschäftigten auch Claus Woldt. Quelle: dpa

Maaßen habe sich 2018 im Nachgang der tödlichen Messerstecherei als einer der wenigen um Fairness gegenüber den Chemnitzern bemüht, sagt der Muldentaler. Der damalige Präsident des Verfassungsschutzes habe Zweifel angemeldet, ob die gewaltsamen Ausschreitungen im Umfeld der Demo als Hetzjagden bezeichnet werden dürften. „Daraufhin wurde er in den einstweiligen Ruhestand versetzt“, bedauert Woldt. Es ärgere ihn als Demokraten, dass Meinungsverschiedenheiten zunehmend mit der „moralischen Keule“ ausgetragen würden.

Sorge um finanzielle Ausstattung des Staates

Atomausstieg, Asylpolitik und nun Corona. Woldt hat Verständnis für Abstandsgebot, Masken, teilweise auch fürs Herunterfahren. Doch er sei besorgt um die Finanzen des Staates. „Es bleibt nicht ohne Folgen, dass wir so viel Geld ausschütten. Irgendwann muss es wieder eingesammelt werden.“ Mit seinen Befürchtungen stehe er nicht alleine da, so Woldt. „ Hessens Finanzminister Thomas Schäfer hat sich das Leben genommen. Ministerpräsident Volker Bouffier sprach von einer Verzweiflungstat im Zusammenhang mit der finanziellen Bewältigung der Corona-Krise.“

Nein, nie im Leben habe er sich vorstellen können, wie sich alles entwickele, räumt der Verfahrenstechniker ein. Sein längst abgewickelter Betrieb in Nerchau habe ihn nach der Wende noch ganz planmäßig zum Studium nach Merseburg geschickt. Er blieb in der Stadt hängen und bewohnt dort seitdem eine Einraumwohnung im Plattenbau. Jahrelang war er krank, litt an Depressionen. Arbeitslos meldete er sich zunächst nicht, wollte damit warten, bis das Geld alle war, das er sich zuvor in der Elektrofirma in Leuna verdient hatte.

Solo-Selbstständiger beantragt keine Hilfsgelder

2012 rieten ihm Freunde zur Therapie. Woldt biss sich durch, wagte kurzzeitig sogar Hartz-IV-Gelder anzunehmen und startete als Solo-Selbstständiger durch. Trotz Corona-Krise hat er weiter gut zu tun. Hilfsgelder beantragte er nicht. Er wäre auch nicht in die Kategorie derer gefallen, die Anspruch darauf hätten, so der Informatiker. Er liest viel. Am liebsten Science-Fiction der russischen Brüder Akadi und Boris Strugazki. Ihre Geschichten handelten oft im Weltraum und spielten auf das Leben im Sozialismus an. Deshalb wurden sie massiv zensiert.

Als Woldt in der Armeezeit im Braunkohletagebau schachten und Gasmasken im Mobilisierungslager zählen musste, stand die Mauer noch. Umso mehr empfand er die Zeit vom Herbst 1989 bis zur ersten freien Volkskammerwahl im März 1990 als hoch emotionale Wiedergeburt: „Da fühlte ich mich noch wirklich frei.“ Nachdem DDR-Bürger zuletzt nicht mal mehr nach Prag reisen konnten, stand ihnen jetzt die Welt offen. Woldt nutzte die Chance, bereiste mit dem Rucksack Länder wie Indien, Mexico, Venezuela und Peru.

Andere Meinungen gehören zur Demokratie

Wohin die Reise nun gehe – er wisse es nicht. Er hofft, dass er nicht wieder in der DDR rauskommt. In einer Art Sozialismus mit Milka-Schokolade. Niemand sei ein schlechter Mensch, bloß weil er eine andere Meinung habe – klinge sie manchmal auch noch so abstrus. Die angekündigte Corona-Warn-App sehe er jedenfalls nicht als direkte Gefahr: „Wer wann wo war – ich glaube, der Staat hat noch keinen Zugriff auf die Daten. Dennoch, ich würde die App nicht freiwillig installieren. Dazu müsste man mich schon zwingen.“

Von Haig Latchinian