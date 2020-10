Dresden

Dieses Verbrechen erschüttert nicht nur Dresden: Zwei Touristen wollen sich am 4. Oktober die Frauenkirche und den Kulturpalast anschauen – und werden von einem polizeibekannten, vorbestraften Islamisten mit einem Messer angegriffen. Ein 55-Jähriger aus Krefeld stirbt, sein Bekannter (53, aus Köln) wird schwer verletzt. Jetzt stellt sich heraus: Der Tatverdächtige Abdullah H. (20) ist an jenem Tag observiert worden. Deshalb geraten die sächsischen Sicherheitsbehörden in Erklärungsnot.

Wer ist der Tatverdächtige?

Der heute 20-jährige Abdullah H. stammt aus der Nähe von Aleppo ( Syrien) und kam im Sommer 2015 nach Deutschland, er stellte im Mai 2016 einen Asylantrag und wurde als Flüchtling anerkannt. Schon bald fiel Abdullah H. durch diverse Straftaten auf. Bereits im August 2017 wurde der Syrer als islamistischer Gefährder von sächsischen Sicherheitsbehörden eingestuft und war seither auch Thema beim Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) auf Bundesebene.

Im November 2018 verurteilte das Oberlandesgericht Dresden ihn wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu zwei Jahren und neun Monaten Haft. Abdullah H. gilt als Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und wurde nach Aussage der sächsischen Sicherheitsbehörden vermutlich in Dresden radikalisiert. Im vergangenen Jahr erfolgte eine weitere Verurteilung, weil er im Gefängnis zwei Justizbeamte verletzt hatte. Am 29. September 2020 kam der 20-Jährige auf freien Fuß – nur fünf Tage später attackierte er die beiden Touristen. Eine im November 2019 erlassene Ausweisung konnte nicht vollzogen werden, da nach Syrien derzeit ein Abschiebestopp besteht.

Wie konnte es zu dem mutmaßlichen Mord kommen?

Diese Frage bringt die sächsischen Sicherheitsbehörden in Erklärungsnot. Immer wieder sprechen sie von einer „möglichst engmaschigen Betreuung“: durch Bewährungs- und Entlassungshelfer, durch Therapien und De-Radikalisierungsmaßnahmen in der Haft, aber auch durch Observationen. Seit seiner Entlassung erfolgte eine Überwachung, auch am Tag der tödlichen Tat – allerdings nicht rund um die Uhr.

Meist wurden technische Mittel, etwa Kameras vor seinem Wohnhaus, eingesetzt. Dirk-Martin Christian, der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV), sagt: „Wir hätten diese Tat nicht verhindern können. Eine nachrichtendienstliche Observation ist nicht auf Gefahrenabwehr ausgelegt.“ Zudem sei eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung „in den ersten Tagen nach der Haftentlassung nicht gewöhnlich“.

Laut Petric Kleine, dem Chef des Landeskriminalamtes ( LKA), seien der Polizei die Hände gebunden gewesen: Das sächsische Polizeigesetz habe in diesem Fall keine lückenlose Überwachung ermöglicht. „Aus unserer Sicht haben wir alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft“, meint Kleine – nur eine Abschiebung hätte den mutmaßlichen Mord verhindern können, doch diese sei aufgrund des Stopps nach Syrien nicht möglich gewesen.

Wäre der tödliche Angriff zu verhindern gewesen?

Abdullah H. galt seit Langem als „hochgefährlicher Mann“, er hatte schon 2017 einen Anschlag angekündigt. Nach seiner Entlassung am 29. September 2020 durfte der Syrer keine Hieb-, Stich- und Schusswaffen besitzen – was ihn allerdings nicht daran hinderte, sich am Tag der Tat in einem Dresdner Kaufhaus zwei Küchenmesser zu besorgen, wie Videokameras der eingesetzten Kripo-Sonderkommission gezeigt haben.

Wenige Stunden zuvor hatte der 20-Jährige seine Meldeauflage erfüllt und war im zuständigen Dresdner Polizeirevier gewesen. Danach konnte er unbehelligt durch die Innenstadt spazieren. Bis der mutmaßliche Mörder seine späteren Opfer entdeckte, bei denen es sich um ein homosexuelles Paar handeln soll – und den tödlichen Anschlag verüben konnte. Der erste, tödliche Stich erfolgte von hinten. Eine durchgehende, direkte Observation, wie sie zumindest dem LfV möglich gewesen wäre, hätte vermutlich schon den Messerkauf unterbinden können. Zumal der Geheimdienst bei der Tat in der Nähe gewesen sein soll, wie es aus Ermittlerkreisen verlautet. Doch LfV-Chef Christian hält dem entgegen: Abdullah H. sei „nicht die einzige Observationsmaßnahme in dieser Zeit“ gewesen.

Wie geht es jetzt weiter?

Zum einen gibt es die juristische Perspektive: Der Generalbundesanwalt hat aufgrund des vermuteten islamistischen Hintergrunds die Ermittlungen wegen des Verdachts des Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung übernommen. Zum anderen wird der Fall auch politisch seine Kreise ziehen. Dabei geht es um das sächsische Polizeigesetz, über dessen Novellierung fast zwei Jahre gestritten worden war, aber auch um mögliche interne Fehleinschätzungen zur direkten Überwachung oder Fußfesseln, zumal Abdullah H. als hochgefährlich galt.

Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) meldete sich am Donnerstag aus seinem Urlaub mit der Forderung, den Abschiebestopp nach Syrien aufzuheben – seine Auszeit wolle der Minister aber nicht unterbrechen, hieß es. Außerdem befürchten die sächsischen Sicherheitsbehörden ähnliche Demonstrationen wie in Chemnitz im Jahr 2018 nach dem tödlichen Messerangriff auf Daniel H..

