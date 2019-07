Rechtsradikale Aufmärsche, Hetzjagden auf Migranten, eine Terrorgruppe in Untersuchungshaft beim Bundesanwalt – Chemnitz hat in den vergangenen Monaten viele Negativschlagzeilen ertragen müssen. Mit dem Konzert #wirsindmehr zeigte sich im vergangenen Jahr aber auch eindrucksvoll die Zivilgesellschaft in der Stadt. Am Donnerstag soll es eine Fortsetzung geben.