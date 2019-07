Bayreuth/Leipzig

Am vierten Verhandlungstag im Mordprozess Sophia in Bayreuth werden mit Spannung die Zeugenaussagen aus dem Freundeskreis der Leipziger Tramperin erwartet. Sophias Familie aus Amberg ( Franken) und Bekannte aus der Messestadt hatten nach ihrem Verschwinden im Juni 2018 auf eigene Faust eine großangelegte Suche organisiert und dabei unter anderem auch Kontakt zu dem Angeklagten Boujeema L. aufgenommen, bevor dieser in Südspanien von den Behörden festgenommen werden konnte.

Am Montag hatten im Gerichtsaal am Landgericht Bayreuth erneut Aussagen des 42-jährigen Marokkaners im Mittelpunkt der Verhandlungen gestanden. Richter Bernhard Heim ließ unter anderem Videos von Polizeivernehmungen von Boujeema L. abspielen, wo der die Tat gegenüber Beamten rekonstrierte.

Bereits zum Prozessauftakt hatte der Lkw-Fahrer gestanden, die Tramperin Sophia am 14. Juni 2018 am Rastplatz Schkeuditz mitgenommen und sie später erschlagen, die Leiche bis nach Nordspanien mitgenommen und dort neben der Autobahn verbrannt zu haben.

Zitierte Aussagen der spanischen Rechtsmedizin am zweiten Verhandlungstag widersprachen seinen Angaben, dass Sophia nach einem Streit auf einem Ratsplatz in Deutschland getötet wurde. Stattdessen hatte die Autopsie der Leiche ergeben, dass die Leipziger Studentin erst schwer verletzt, dann gefesselt und erst Tage später in Frankreich getötet worden war. Die Bayreuther Staatsanwaltschaft wirft dem Marokkaner vor, den Mord nach sexueller Zurückweisung begangen zu haben. Boujeema L. bestreitet eine versuchte Vergewaltigung.

Ein Urteil im Mordprozess wird im September erwartet.

Von Matthias Puppe