Im Prozess um die getötete Leipziger Studentin Sophia wird am Montag im Bayreuther Landgericht ein psychologisches Gutachten über den geständigen Angeklagten präsentiert. Der Lkw-Fahrer Boujemaa L. hatte die 28-Jährige im Sommer 2018 am Rasthof Schkeuditz mitgenommen und sie später im Fahrerhaus des Trucks mit einem Eisenrohr umgebracht. In Spanien versuchte er den Leichnam am Straßenrand in Brand zu stecken und stellte sich letztlich wenig später am ausgebrannten Wrack seines Fahrzeugs den Behörden.

Bereits am Freitag hatte der 42-Jährige bei einer Befragung durch den vorsitzenden Richter Bernhard Heim zugegeben, schon vor dem Angriff auf Sophia gewalttätig gegenüber Frauen gewesen zu sein. So hatte er seine Ehefrau in Marokko mehrfach tätlich angegriffen, sie bei Meinungsverschiedenheiten am Oberkörper und am Kopf verletzt. Als Begründung für die Übergriffe gab er unter anderem an, seine Partnerin hätte die Wohnung nicht gereinigt, die Kinder vernachlässigt, sich mit Facebook beschäftigt und einer Freundin Familiengeheimnisse verraten.

Der Mordprozess gegen Boujemaa L. am Bayreuther Landgericht läuft bereits seit Mitte Juli. Gleich zu Beginn der Verhandlungen hatte der Angeklagte ein umfangreiches Geständnis abgelegt und die gewaltsame Tötung der Studentin zugegeben. Er bestreitet allerdings, die 28-Jährige mit Vorsatz umgebracht zu haben, behauptet im Streit mit ihr mehr mit einem Lkw-Werkzeug auf ihren Kopf eingeschlagen zu haben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft war die Tat allerdings keine Affekthandlung, sondern sollte unter anderem dazu dienen, die Konsequenzen nach einem abgewehrten sexuellen Übergriff zu verhindern.

Spuren sexueller Handlungen konnten am gereinigten und teilweise in Brand gesteckten Leichnam bei der Obduktion nicht indes nicht festgestellt. Allerdings hatte der Lkw-Fahrer vor dem Zusammentreffen mit Sophia andere Frauen heimlich fotografiert und auch Aufnahmen seines Geschlechtsteils gemacht. Am Freitag stellte ein vom Bayreuther Landgreicht berufener Gutachter Teile des in Spanien erstellten Obduktionsergebnisses in Frage – unter anderem die spanischen Erkenntnisse bestritten, dass Sophia zwischen den mehrfachen Angriffen des Angeklagten auf die Studentin noch lebend gefesselt war.

Von Matthias Puppe